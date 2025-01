サムスンのGalaxy S25 UltraとアップルのiPhone 16 Pro Maxは、それぞれ現在トップクラスのチップ「Snapdragon 8 Eilte」と「A18 Pro」を搭載しています。この二つのモデルをベンチマークテストで比較したところ、Galaxy S25 Ultraがマルチコア性能で勝利したと報告されています。

技術やガジェットの最新情報を発信しているXアカウントの@TECHINFOSOCIALSは、Geekebench 6による性能テストの結果をシェアしました。

iPhone 16 Pro Max (A18 Pro) vs Samsung Galaxy S24 Ultra (SD 8 Elite for Galaxy) Geekbench 6 Scores:

3457 vs 3220 SCS

8553 vs 10223 MCS

on iOS 18.2.1 vs OneUI 7

S25 Ultra is a beast pic.twitter.com/NqGw2b4v1m

— TECH INFO (@TECHINFOSOCIALS) January 24, 2025