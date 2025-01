とろ〜り食感のたまご！ファミリーマート「濃厚デミソースととろ〜りたまごのオムライス」

ファミリーマートは、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」より、たまごの濃厚な味と、ふわっとろっとした食感にこだわった「大阪王将監修 ふわっとたまごの天津炒飯」554円(税込598円)「Kona’s Coffee監修 とろ〜っと半熟たまご&チーズのロコモコ」599円(税込646円)を2025年1月21日(火)より全国のファミリーマート約16,200店にて販売中です。

また、1月28日(火)より「濃厚デミソースととろ〜りたまごのオムライス」536円(税込578円)を販売中です。

ファミリーマート「濃厚デミソースととろ〜りたまごのオムライス」

発売から6日間で各商品ともに販売計画比160%(※)を超える売上を記録しました。

また、1月28日(火)より「濃厚デミソースととろ〜りたまごのオムライス」536円(税込578円)を発売します。

(※)2025年1月21日(火)から1月26日(日)までの販売金額計画比

商品発売に伴い、今回ファミリーマートでは日本人にとって欠かせない存在である卵の魅力をさらに深堀すべく「日本人と卵の実態調査」を実施しました。

【調査サマリー】

・18〜69歳男女の96.8%が「卵・卵料理が好き」と回答。

全体の40.8%が1日1個以上は卵を消費しており、平均で「週に6.1個」を消費していると分かった。

・卵・卵料理を食べる理由としては、1位が「美味しい」、2位「手軽」、3位「食べやすい」、4位「栄養価が高い」となった。

・性年代別では、18歳〜29歳以下が他年代と比較をすると「ダイエットに良い」を理由に卵料理を食べたいと回答。

また、40歳〜59歳の女性は「栄養価の高さ」を理由に卵料理を食べたいことが判明。

・卵料理と言えば、半熟派:71.1%、固め派:28.9%という結果に。

卵料理で好きな食感としては、1位が「ふわふわ」、2位が「とろとろ」となり、「ふわとろ食感」を好んでいると判明。

・卵料理に求める味わいについては、濃厚派:82.9%、淡泊派:17.1%となった。

・卵料理人気1位は「オムライス」。

コンビニ弁当利用者(週1回以上)でも同様の結果に。

・コンビニ弁当利用者(週1回以上)がたまに食べたくなる卵料理のトップ3は、「オムライス」「ロコモコ」「天津飯」。

【調査概要】

主催者 :ファミリーマート

調査期間 :2024年12月11日〜2024年12月12日

調査対象 :全国18〜69歳の男女

調査サンプル数:1,030

調査方法 :インターネット調査

■日本人の“90%以上”が卵好きと回答!やはり日本人にとって「卵」は欠かせない存在

グラフ(1)

18〜69歳の男女96.8%が「卵・卵料理が好き」と回答。

さらに、卵の摂取量(卵料理を含む)は平均で「週に6.1個」と判明しました。

また、75.4%が「卵は自分の人生に欠かせない」、77.5%が「卵料理をもっと食べたい」と回答しており、日本人にとって卵が欠かせない存在であることが判明。

グラフ(2)

※6083.4個(一週間あたりの卵の消費量合計)÷1003人(有効回答者数)=回答者1人当たり消費量6.1個/週

■卵・卵料理を食べる理由、1位は「美味しさ」、2位は「手軽さ」、3位は「食べやすさ」がランクイン。

卵・卵料理を食べる理由として、1位「美味しい」、2位「手軽さ」、3位「食べやすい」、4位「栄養価が高い」という結果になりました。

グラフ(3)

また他年代と比較をすると、18歳〜29歳の男女4人に1人が「ダイエットに良い」を理由に卵料理を食べたいと回答。

※男女年代別の調査結果(n=1014)

さらに、40歳〜59歳の女性は「栄養価の高さ」を理由に卵料理を食べていることが判明しました。

グラフ(4)

■卵料理では「ふわとろ」食感で「濃厚」な「とろたま(半熟)」を求めている!

グラフ(5)

卵料理は半熟派か固め(固ゆで・固焼き)派かの質問には、半熟派が71.1%、固め(固ゆで・固焼き)派が28.9%と、半熟派が大半を占める結果となりました。

また、卵料理で好きな食感としては、1位が「ふわふわ」、2位が「とろとろ」となり、食べたい卵料理の味わいについて、82.9%が「濃厚」と回答しました。

グラフ(6)

グラフ(7)

【ふわふわ・とろとろ食感の卵料理が好きな方からのコメント】

・ふわふわな卵料理を口に入れた時の“ふわっと”とろける感じがたまらない。

・卵の旨みを直接的に感じられる。

・とろとろな食感の卵料理はオムライスや天津飯。

それらが大好きで普段からよく作ります。

・ロコモコやハンバーグなどの上にのっている半熟の目玉焼きが好きです。

■卵料理人気1位は「オムライス」!コンビニ弁当ユーザーにも求められている

好きな卵料理に関する調査では「オムライス」が1位となり、オムライスの人気が明らかになりました。

さらに、コンビニ弁当ユーザー(週1回以上)の間では、普段はあまり食べないけれど、たまに食べたくなる卵料理として「オムライス」「ロコモコ」「天津飯」が上位3位に選ばれました。

グラフ(8)

グラフ(9)

■ふわっとろっ食感で濃厚たまごの美味しさが止まらない「絶品!とろたま弁当」からオムライスがリニューアルして登場!

今回の調査結果より、「ふわとろ」で「濃厚」な「とろたま(半熟)」の卵料理が求められているという社会背景があることが判りました。

今回、ファミリーマートの大人気商品「オムライス」がさらにパワーアップして登場。

さらに「ロコモコ」が定番商品のコナズ珈琲と「天津飯」で有名な大阪王将に、今回監修いただき商品開発しました。

皆さまの忙しい毎日に、濃厚でふわとろな卵で満足感とバリエーション豊かな美味しさをお届けします。

■商品詳細

【商品名】濃厚デミソースととろ〜りたまごのオムライス

【発売日】2025年1月28日(火)

【価格】536円(税込578円)

【発売地域】全国

【内容】トマトの旨みを効かせたケチャップライスに、とろ〜り食感のたまごを合わせ、牛の旨みを感じる濃厚な味わいのデミグラスソースをトッピングしたオムライスです。

◆発売中商品詳細

【商品名】大阪王将監修 ふわっとたまごの天津炒飯

【発売日】2025年1月21日(火)

【価格】554円(税込598円)

【発売地域】全国

【内容】香ばしい風味のチャーシュー入りの炒飯に、厚みのあるふわっとした食感のたまごをのせ、ホタテの旨味が溶け込んだ餡をトッピングした一品です。

【商品名】Kona’s Coffee監修 とろ〜っと半熟たまご&チーズのロコモコ

【発売日】2025年1月21日(火)

【価格】599円(税込646円)

【発売地域】全国

【内容】肉はビーフを100%使用したハンバーグに、グレービーソースの旨みのある特製ロコモコソースをたっぷりとかけ、半熟たまごをはじめとした彩り豊かなトッピングを添えました。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8%にて表示しています。

※店舗によって取扱いのない場合があります。

