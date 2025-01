@cosme OSAKAにて特設コーナー！スモカ歯磨「mashiro24/7 -マシロトゥエンティフォーセブン-」

スモカ歯磨は、2025年1月29日(水)から2月25日(火)まで@cosme OSAKAにてホワイトニング※に特化したパウダー歯みがき【mashiro24/7 -マシロトゥエンティフォーセブン-】の特設コーナーを展開します。

スモカ歯磨「mashiro24/7 -マシロトゥエンティフォーセブン-」

※ブラッシングによる

mashiro24/7 @cosme OSAKA 特設コーナー

@cosme OSAKAフロアマップ

<mashiro24/7 笑顔の為のときめきホワイトニング※新習慣>

◇粉で、磨く。

新感覚ハミガキ

既存品のMASHIROの高いホワイトニング※効果はそのままに、女性に嬉しい成分が追加され、歯の白さと、歯の健康の両立を考えた粉ハミガキコです。

特徴(1)粉だからこそ体感できるホワイトニング※効果をお届け。

特徴(2)まるで化粧品のようなときめきを呼び起こすパッケージ。

特徴(3)「歯磨き粉といえば」を覆すピーチティーフレーバー。

※ブラッシングによる

■特設コーナー取り扱い商品

mashiro24/7 ピーチティーフレーバー 18g 2,000円(税込)

MASHIRO 薬用ホワイトニングパウダー ハーブミント 30g 1,800円(税込)

MASHIRO 薬用ホワイトニングパウダー ザクロミント 30g 1,800円(税込)

MASHIRO TOOTHBRUSH 480円(税込)

■開催概要

開催日時: 2025年1月29日(水)〜2月25日(火)

会場 : @cosme OSAKA 特設コーナー

(〒530-8558 大阪市北区梅田3-1-3 LUCUA 1100 3F)

アクセス: JR線「大阪」駅 徒歩1分

