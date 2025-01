元尼神インターで、現在はフリー芸人として活動する誠子(36)が28日、自身のインスタグラムを更新。黒髪→金髪への“劇的イメチェン”を明かした。「new free color to live is to love」とつづり、4枚の写真をアップ。誠子はタンクトップ姿で、軽やかな笑みを浮かべている。ファンからは「モデル!?」「金髪のショートもお似合いです」「バッチリ」「めっちゃ可愛い」「どんどん綺麗になっていく」など、絶賛コメントが相次いで寄せられている。