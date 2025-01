約8割がAIスマホで『生活が変わる』と期待！ロケホン「スマートフォンAI機能に関する消費者動向調査」

IoTコンサルティングは、格安SIMやスマホの最新情報をお届けするメディア「ロケホン」にて、スマートフォンAI機能に関する消費者動向調査を実施しました。

ロケホン「スマートフォンAI機能に関する消費者動向調査」

集計期間: 2025年1月08日〜2025年1月13日

対象 : インターネットアンケートの20代以下〜60代以上の男女500人

IoTコンサルティングは、格安SIMやスマホの最新情報をお届けするメディア「ロケホン」にて、スマートフォンAI機能に関する消費者動向調査を実施。

この調査では、20代から60代以上の男女500名を対象に、AI機能の認知度や期待、懸念事項などについて包括的な調査を行なっています。

■AIスマートフォンの利用意向調査に関する回答者属性

女性:251名

男性:249名

20代以下:63名

30代 :165名

40代 :168名

50代 :83名

60代以上:21名

性別はほぼ均等に分布しており、偏りのない調査結果が得られています。

30-40代が全体の66.6%を占めており、スマートフォンの主要ユーザー層を適切にカバーしています。

■スマートフォンのAI機能について、どの程度知っていますか?

聞いたことはある程度 :221名

ある程度知っている :145名

ほとんど知らない :89名

全く知らない :34名

機能や使い方まで詳しく知っている:11名

基本的な認知がある層(「聞いたことはある程度」「ある程度知っている」)が73.2%を占め、AI機能への認知度は比較的高い水準にあります。

一方で、詳しい知識を持つユーザーは2.2%に留まっており、啓発の余地が大きいことが示唆されています。

■スマートフォンでどのようなAI機能を使ってみたいですか?

写真の編集・加工機能 :114名

音声通話のリアルタイム翻訳 :108名

インターネット検索の精度向上 :99名

文章の要約・作成支援 :87名

特に使いたい機能はない :33名

スケジュール管理の最適化 :30名

アプリの使用傾向に基づく最適化:29名

視覚的コンテンツの編集・加工に対する需要が最も高く、SNSの普及による影響が考えられます。

リアルタイム翻訳への期待も高く、グローバルコミュニケーションのニーズが顕在化しています。

■AI機能搭載により、どのような効果を期待しますか?

日常生活の効率化 :209名

趣味やクリエイティブ活動の充実:124名

仕事の生産性向上 :96名

コミュニケーションの円滑化 :53名

学習・自己啓発のサポート :18名

実用的な効果への期待が高く、特に日常生活での活用に対する期待が顕著です。

趣味・クリエイティブ活動への活用も期待されており、AIの活用範囲の広がりが示唆されています。

■AI機能搭載スマートフォンの購入を検討する際、最も気になる点は?

端末価格 :261名

プライバシーへの影響 :88名

バッテリー消費への影響:73名

操作の複雑さ :46名

既存機能との違い :31名

その他 :1名

価格が最大の懸念事項となっており、格安SIMサービスとの組み合わせによる総所有コストの低減が重要な差別化要因となり得ます。

プライバシーへの懸念も無視できない水準であり、セキュリティ対策の明確な説明が必要です。

■AI機能に対する不安や懸念はありますか?

個人情報の取り扱い:199名

誤作動や誤認識 :77名

機能の使いこなし :76名

依存度が高まること:68名

コストの増加 :60名

特に不安はない :20名

個人情報の取り扱いが最大の懸念事項であり、プライバシーポリシーの明確化が重要です。

使いこなしへの不安も存在し、分かりやすい操作説明や段階的な機能導入が求められます。

■AI機能は、あなたの生活にどの程度影響を与えると思いますか?

ある程度変わると思う :310名

あまり変わらないと思う :98名

大きく変わると思う :69名

わからない :15名

まったく変わらないと思う:8名

75.8%のユーザーが何らかの変化を期待しており、AI機能への期待度の高さが示されています。

具体的なユースケースの提示により、さらなる期待度の向上が見込めます。

■まとめ

<主な発見事項>

● AI機能への基本的な認知度は高いものの、詳細な理解は限定的です。

● 視覚的コンテンツの編集や言語処理への期待が特に高く、実用的な価値が重視されています。

● 端末価格とプライバシーが主要な懸念事項となっています。

<今後の課題>

● AI機能の具体的な活用方法の啓発

● プライバシー保護施策の明確化

● 価格戦略の最適化

出典元:https://rokemoba.com/smartphone/aismartphone-investigation/

