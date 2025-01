自分だけのオリジナルパスタがオーダーできる！東京オリーブ千葉店『無限パスタ』

スープパスタ専門店「東京オリーブ千葉店」にて、2025年2月3日(月)より自分だけのオリジナルパスタがオーダーできるアレンジ無限の『無限パスタ』をスタートします。

東京オリーブ千葉店『無限パスタ』

■無限パスタ

「パスタをとことん楽しんでもらうためには?」を追求した結果、自分で自由にカスタマイズできたら楽しいはず、というシンプルな考えから無限パスタの開発がスタートしました。

新鮮な生パスタと5種類のスープ、そして32種類の具材から自由に組み合わせが可能で、今後は種類も増やしながら組み合わせの数を無限に近づけていきます。

これが無限パスタの名前の由来でもあります。

もちもち食感の生パスタを使用し、熱々のスープパスタを楽しめます。

和洋折衷のスープと豊富なトッピングの組み合わせで、毎回新しい味わいを発見できます。

「今日はどんな一杯にしよう?」というワクワク感を楽しめます。

■実施店舗

店舗名 : 東京オリーブ千葉店

所在地 : 千葉県千葉市中央区冨士見2-9-2 プライム8 3階

アクセス: 千葉駅徒歩5分

