Ado、新しい学校のリーダーズ、YOASOBI出演決定！日本音楽を世界へ発信するイベントがLAで開催

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■世界基準のクオリティを持つ“今”の日本音楽を世界へ発信！

世界基準の“今”の日本音楽を世界へ発信するイベント『matsuri ’25: Japanese Music Experience LOS ANGELES』が、3月16日（日本時間：3月17日）に米国ロサンゼルスのPeacock Theaterにて開催される。

このたび、Ado、新しい学校のリーダーズ、YOASOBIの出演が決定した。

本イベントは、世界基準のクオリティを持つ日本人アーティストに焦点を当て、その魅力を世界へ発信する音楽イベント。海外の音楽シーンでも注目を集めている、Ado、新しい学校のリーダーズ、YOASOBIの3アーティストによるライブパフォーマンスの他、日本貿易振興機構（JETRO）主催による、日米音楽業界関係者およびメディアに向けたプレスカンファレンスなども予定している。

グローバル規模で広く受け入れられるアーティストを輩出したいという想いのもと、本イベントをきっかけに日本の音楽が世界のニュースタンダードとなることを目指し、今後は世界各地で継続的にライブを開催していく。

チケット販売は、日本時間2月1日3時からスタート。

本イベントのチケットの収益の一部は、ロサンゼルス近郊で発生した火事への義援金として寄付を予定している。

イベント情報

『matsuri ’25: Japanese Music Experience LOS ANGELES』

03/16（日）ロサンゼルス・Peacock Theater

※日本時間：03/17（月）

出演者 ：Ado、新しい学校のリーダーズ、YOASOBI ※アルファベット順

『MUSIC AWARDS JAPAN』公式サイト

https://www.musicawardsjapan.com/