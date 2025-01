スマートフォンの長期利用が加速！ロケホン「端末の使用期間や買い替え意識に関する調査」

IoTコンサルティングは、格安SIMやスマホの最新情報をお届けするメディア「ロケホン」にて、全国の20代から60代のスマートフォンユーザー500名を対象に、端末の使用期間や買い替え意識に関する調査を実施しました。

ロケホン「端末の使用期間や買い替え意識に関する調査」

集計期間: 2025年1月8日〜2025年1月13日

対象 : インターネットアンケートの20代以下〜60代以上の男女500人

■スマートフォン長期利用の実態調査に関する回答者属性

アンケート_1

アンケート_2

女性:275名

男性:225名

20代以下:61名

30代 :167名

40代 :174名

50代 :81名

60代以上:17名

女性が55%(275名)、男性が45%(225名)と、やや女性が多い結果となりました。

年齢層は30-40代が68%を占め、働き盛り世代の実態が反映されています。

■現在使用しているスマートフォンの使用期間はどのくらいですか?

アンケート_3

2年〜3年未満 :119名

4年以上 :111名

1年〜2年未満 :104名

3年〜4年未満 :84名

6ヶ月未満 :43名

6ヶ月〜1年未満:39名

2年以上使用しているユーザーが62%を占め、4年以上の長期利用者も22%に達しています。

半年未満の新規購入は8%に留まりました。

2年以上の長期利用が一般的となり、4年以上使用する層も着実に増加しています。

■スマートフォンの買い替えサイクルは、以前と比べて変化しましたか?

アンケート_4

変わらない :219名

やや長くなった :154名

かなり長くなった:93名

やや短くなった :32名

かなり短くなった:2名

全体の49%が「長くなった」と回答し、「変わらない」が43%で続きます。

短くなったとする回答は6%に留まりました。

買い替えサイクルの長期化が顕著であり、市場の成熟化を示唆しています。

■スマートフォンの買い替え時期を決める最も大きな要因は何ですか?

アンケート_5

バッテリーの劣化 :308名

動作の遅さ :66名

画面の破損・不具合 :64名

その他 :22名

新機種への興味 :21名

通信契約の更新タイミング:14名

カメラ性能の陳腐化 :5名

バッテリーの劣化が61%と圧倒的多数を占め、動作の遅さ(13%)、画面の不具合(12%)が続きます。

バッテリー性能が端末の使用期間を左右する最大の要因となっています。

■次回スマートフォンを購入する際の予算は?

アンケート_6

3万円未満 :122名

5-8万円 :118名

3-5万円 :99名

8-10万円 :82名

10-15万円 :68名

15万円以上:11名

5万円未満が44%を占め、5-8万円が23%で続きます。

8万円以上の高価格帯も32%存在します。

価格志向が強まる一方で、高価格帯にも一定のニーズが存在しています。

■今後のスマートフォン購入において、買い替えを決断する最も重要な条件は何ですか?

アンケート_7

端末で故障や破損が発生すること :163名

本体価格が希望額以下になること :138名

月々の支払いが現在以下になること:69名

大幅な値引きキャンペーンの実施 :64名

画期的な新機能の搭載 :34名

通信料金とのセット割引の充実 :14名

その他 :12名

下取り価格が希望額以上になること:6名

現在使用している端末での故障や破損による買い替えが(32%)が最多で、希望価格での提供(27%)、月々の支払い条件(13%)が続きます。

実用的な必要性と価格条件が、買い替えの主要な判断基準となっています。

■まとめ

今回の調査により、スマートフォン利用における3つの重要なトレンドが明らかになりました。

●39%のユーザーが3年以上同じ端末を使用し、約半数が買い替えサイクルの長期化を実感している

●バッテリーの劣化が買い替えの最大の要因(61%)となっており、新機能よりも実用性を重視する傾向にある

●次回購入予算は5万円未満が44%を占め、価格志向が強まっている

これらの結果は、スマートフォン市場が「所有から活用へ」とシフトしていることを示唆しています。

メーカーには長期利用を前提とした製品開発が、販売事業者には多様な価格帯でのサービス提供が求められる新たな局面を迎えていると言えます。

出典元:https://rokemoba.com/smartphone/smartphone-longtermuse/

