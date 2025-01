2024年に英国で登録された新車の色を調査したところ、地味な色が断トツで人気であることがわかりました。英国で好まれるクルマの色は何色なのでしょうか?

↑人気の色の秘密は…

英国自動車工業会の統計結果によると、2024年に登録されたクルマの色の人気順位は次の通りになりました。

1位 グレー(27.8%) 2位 黒(21.7%) 3位 青(14.9%) 4位 白(14.9%) 5位 赤(7.0%) 6位 シルバー(6.3%) 7位 緑(3.5%) 8位 黄(0.6%) 9位 オレンジ(0.6%) 10位 ブロンズ(0.3%) ※( )は市場に占める割合

1位だったのは、グレー。7年連続で首位をキープしたうえ、2023年より6.7%も増加していました。2位の黒と並ぶと、かなり無難な色が人気である印象を受けるかもしれません。しかし、2024年は白の人気が2023年より7.2%もダウンして4位に後退。代わりに青が3位に躍り出ました。青がトップ3に入ったのは、2010年以来初めてのこと。

グレーが一番人気である理由は、長期的に見て経済的なメリットをもたらす可能性が高いと見ているから。新車購入では多くの人がローンを組みますが、月々の返済額の計算には、中古市場でのニーズやクルマの残存価格が考慮されます。中古市場でもニーズがあり、価値が落ちにくい色なら、月々の返済額が少なく抑えられ、逆に人気のない色のクルマの場合は、返済額が上がる傾向にあるのです。

英国で2024年に最も売れたフォードのプーマでは、グレーが最も売れたそう。2位以下のキアのスポーテージ、日産のキャシュカイとジュークでもグレーが一番人気でした。つまり、無難なグレーを選べば、毎月のローン返済額を抑えられて、将来、クルマを売る場合も価格が比較的に落ちにくいということです。

ちなみに、不人気だった色は、ピンク、マルーン色(深い赤色)、ターコイズの3色でした。

