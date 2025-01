【「MINECRAFT かたづけ名人になれる インテリアトートBOOK クリーパーver.」・「MINECRAFT かたづけ名人になれる インテリアトートBOOK TNTver.」】1月28日 発売価格:各3,850円

「MINECRAFT かたづけ名人になれる インテリアトートBOOK クリーパーver.」

宝島社は、書籍「MINECRAFT かたづけ名人になれる インテリアトートBOOK クリーパーver.(以下、クリーパーver.)」および「MINECRAFT かたづけ名人になれる インテリアトートBOOK TNTver.(以下、TNTver.)」を1月28日に発売する。価格は各3,850円。

今回発売されるのは、サンドボックスゲーム「マインクラフト」の特別アイテム付き書籍。クリーパーver.には敵対的モブの「クリーパー」、TNTver.には爆破ブロック「TNT」がそれぞれデザインされたインテリアトートとロングポーチのセットが特別アイテムとして付属する。

インテリアトートは、外ポケットと内ポケットが付いていて、おもちゃや菓子、ノート、コスメなどをすっきり収納可能。一方、ロングポーチは、ゲーム機やギア、文房具、イヤホン、充電器などをきれいに収納できる。ロングポーチはトートにピッタリ入るサイズ感。どちらも「マインクラフト」の世界感を楽しめるアイテムとなっている。

「MINECRAFT かたづけ名人になれる インテリアトートBOOK TNTver.」

【特別アイテム イメージ】【インテリアトート】

「MINECRAFT かたづけ名人になれる インテリアトートBOOK クリーパーver.」

価格:3,850円

【MINECRAFT かたづけ名人になれるインテリアトートBOOK クリーパーver.】

判型:A4判

ページ数:8P

サイズ

・インテリアトート 14.5×27.5×14.5cm(縦×横×マチ)

・ロングポーチ 11×24.5×3.5cm(縦×横×マチ)

「MINECRAFT かたづけ名人になれる インテリアトートBOOK TNTver.」

価格:3,850円

【MINECRAFT かたづけ名人になれる インテリアトートBOOK TNTver.】

判型:A4判

ページ数:8P

サイズ

・インテリアトート 14.5×27.5×14.5cm(縦×横×マチ)

・ロングポーチ 11×24.5×3.5cm(縦×横×マチ)

(C) 2025 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.