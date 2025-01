マイメロディ誕生50周年＆クロミ誕生20周年記念！ミニストップ「スープボウル付きスイーツ」

ミニストップはサンリオの人気キャラクター「マイメロディ」誕生50周年と、「クロミ」誕生20周年を記念した、スープボウル付きのスイーツを、2025年1月28日(火)より、国内のミニストップ店舗にて販売中です。

ミニストップ「スープボウル付きスイーツ」

商品名:マイメロディ クッキー / クロミ ココアクッキー

© ’25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L656338

本体価格:620円 (税込:682.00円)※

販売期間:2025年1月28日(火)〜2月9日(日)

「マイメロディ」と「クロミ」の誕生を記念した、ミニストップオリジナルのスープボウルです。

クッキーを楽しんだ後は、小物入れにしたり、記念に飾ったり、ぬいぐるみを入れて記念撮影しても良し!

様々な用途で楽しめます。

サステナブルでキュートな、スープボウル付きスイーツを楽しめます。

※ 標準税率10%適用商品です。

※ 納品時間は、店舗によって異なります。

無くなり次第終了です。

