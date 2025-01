プレミアリーグ第23節でフラムとのアウェイ戦に臨んだマンチェスター・ユナイテッドは、78分のリサンドロ・マルティネスのゴールで1-0の勝利を収めた。その一方で、マン・ユナイテッドのファンはチームが勝利を手にしたのにも関わらず、オーナーのサー・ジム・ラトクリフに対する怒りが限界に達してしまったようだ。『METRO』が伝えている。



ピッチ内の問題も山積みだが、ピッチ外での問題に対してファンの不満の声が大きくなってきている現在のマン・ユナイテッド。ファンの怒りを最高潮にしたのはチケット価格の値上げだったという。今シーズンから適用された金額では最も安いチケットで66ポンド(約1万2750円)となり、プレミアリーグ全体で最も高い価格となっている。最安値のチケット価格が50ポンドを超えるクラブは、チェルシー、エヴァートン、フラムの3クラブのみとなっている。マン・ユナイテッドは現在のチームの調子を考えると、この価格設定の正当化は難しいだろう。





#mufc fans towards Sir Jim Ratcliffe following the 1-0 win against Fulham. pic.twitter.com/w2i7hFjUyi