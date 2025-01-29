¡Ú¿·NISA¡Û¡Ö2025Ç¯¤«¤éÍøÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤Ç¯Âå¤Ï? - 1000¿ÍÄ´ºº
¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£ ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï1·î28Æü¡¢¡Ö¿·NISA¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2024Ç¯12·î6Æü¡Á12·î9Æü¡¢¹ñÆâºß½»20¡Á60Âå¤Î¡ÖPonta¥ê¥µ¡¼¥Á¡×²ñ°÷1,000Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡û¿·NISA¡Ö¤¹¤Ç¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÌó3³ä
¿·NISA¤ò¡Ö¤¹¤Ç¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤Î³ä¹ç¤ÏÁ´ÂÎ¤Î28.6%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö2025Ç¯¤«¤éÍøÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤¤¡×¤¬4.9%¡¢¡Ö¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬20.2%¤À¤Ã¤¿¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢20Âå¤Ï¡Ö2025Ç¯¤«¤éÍøÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤¤¡×¤¬Â¾¤ÎÇ¯Âå¤è¤ê¹â¤¯¡¢ÍøÍÑ°Õ¸þ¤¬»Ç¤¨¤ë¡£50Âå¤ÏÂ¾¤ÎÇ¯Âå¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡Ö¤¹¤Ç¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬20.5%¤ÈºÇ¤âÄã¤¤È¾ÌÌ¡¢¡Ö¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬26.0%¤ÈºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤À¿·NISA¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
¿·NISAÍøÍÑÍ½Äê(n=1,000)
¡û¿·NISA¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±
¿·NISA¤ÎÍøÍÑÍ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍøÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿°Ê³°¤Î¡¢¿·NISAÍøÍÑ¼Ô¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¸¡Æ¤¼Ô¤Ë¡¢¿·NISA¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡ÖSNS¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾ðÊó¡×¤¬45.3%¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤ÏÇ¯Âå¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ö²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Î´«¤á¡×¤ÈÅú¤¨¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤¯¡¢20Âå¤Ç¤Ï44.4%¤À¤Ã¤¿¡£30Âå¤«¤é50Âå¤Ï¡ÖSNS¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾ðÊó¡×¡¢60Âå¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎPR¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ´Ø¿´¤ò»ý¤Ä³ä¹ç¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¿·NISA¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤± Ê£¿ô²óÅú(n=537)
¡û¿·NISA¤Ç±¿ÍÑ¤·¤¿¤¤¾¦ÉÊ
¿·NISAÍøÍÑ¼Ô¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¸¡Æ¤¼Ô¤Ë¡¢¿·NISA¤Ç±¿ÍÑ¤·¤¿¤¤¾¦ÉÊ¤òÄ°¼è¤·¤¿¡£Á´¤Æ¤ÎÇ¯Âå¤Ç¡ÖÅê»ñ¿®Â÷¡×¤È¡Ö¹ñÆâ³ô¼°¡×¤¬1¡¢2°Ì¤òÀê¤á¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö³°¹ñ³ô¼°¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿·NISA¤Ç±¿ÍÑ¤·¤¿¤¤¾¦ÉÊ Ê£¿ô²óÅú(n=537)
¡û¿·NISAÍøÍÑ»þ¤Î¾ðÊó¸»
¿·NISAÍøÍÑ¼Ô¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¸¡Æ¤¼Ô¤Ë¡¢¿·NISA¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¼ç¤Ê¾ðÊó¸»¤òÄ°¼è¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡Ö¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä»ñÎÁ¡×¤¬Ìó5³ä¤Ç¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢60Âå¤Ç¤ÏÌó6³ä¤ÈÆÃ¤Ë¹â¤¤¡£Ç¯Âå¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡ÖÅê»ñ·Ï¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡×¤ÈÅú¤¨¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢20Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÌó4³ä¤Ç1°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Î°Õ¸«¡×¤ÈÅú¤¨¤¿³ä¹ç¤Ï50Âå¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¿·NISA¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¼ç¤Ê¾ðÊó¸» Ê£¿ô²óÅú(n=537)
¡û¿·NISA¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤Ë³Ø¤Ó¤¿¤¤ÆâÍÆ
¿·NISAÍøÍÑ¼Ô¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¸¡Æ¤¼Ô¤Ë¡¢¿·NISA¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤Ë³Ø¤Ó¤¿¤¤ÆâÍÆ¤Ï¤¢¤ë¤«¤òÄ°¼è¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡ÖÅê»ñ¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¡×(49.5%)¤¬¥È¥Ã¥×¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥ê¥¹¥¯´ÉÍýÊýË¡¡×(39.7%)¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯Âå¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡ÖÀÇ¶â¤äÀ©ÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¡×¤ÈÅú¤¨¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤¯¡¢20Âå¤Ç¤Ï42.6%¤À¤Ã¤¿¡£
¿·NISA¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤Ë³Ø¤Ó¤¿¤¤ÆâÍÆ Ê£¿ô²óÅú(n=537)
¡û¿·NISA¡Ö¤¹¤Ç¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÌó3³ä
¿·NISA¤ò¡Ö¤¹¤Ç¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤Î³ä¹ç¤ÏÁ´ÂÎ¤Î28.6%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö2025Ç¯¤«¤éÍøÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤¤¡×¤¬4.9%¡¢¡Ö¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬20.2%¤À¤Ã¤¿¡£
¿·NISAÍøÍÑÍ½Äê(n=1,000)
¡û¿·NISA¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±
¿·NISA¤ÎÍøÍÑÍ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍøÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿°Ê³°¤Î¡¢¿·NISAÍøÍÑ¼Ô¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¸¡Æ¤¼Ô¤Ë¡¢¿·NISA¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡ÖSNS¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾ðÊó¡×¤¬45.3%¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤ÏÇ¯Âå¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ö²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Î´«¤á¡×¤ÈÅú¤¨¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤¯¡¢20Âå¤Ç¤Ï44.4%¤À¤Ã¤¿¡£30Âå¤«¤é50Âå¤Ï¡ÖSNS¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾ðÊó¡×¡¢60Âå¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎPR¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ´Ø¿´¤ò»ý¤Ä³ä¹ç¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¿·NISA¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤± Ê£¿ô²óÅú(n=537)
¡û¿·NISA¤Ç±¿ÍÑ¤·¤¿¤¤¾¦ÉÊ
¿·NISAÍøÍÑ¼Ô¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¸¡Æ¤¼Ô¤Ë¡¢¿·NISA¤Ç±¿ÍÑ¤·¤¿¤¤¾¦ÉÊ¤òÄ°¼è¤·¤¿¡£Á´¤Æ¤ÎÇ¯Âå¤Ç¡ÖÅê»ñ¿®Â÷¡×¤È¡Ö¹ñÆâ³ô¼°¡×¤¬1¡¢2°Ì¤òÀê¤á¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö³°¹ñ³ô¼°¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿·NISA¤Ç±¿ÍÑ¤·¤¿¤¤¾¦ÉÊ Ê£¿ô²óÅú(n=537)
¡û¿·NISAÍøÍÑ»þ¤Î¾ðÊó¸»
¿·NISAÍøÍÑ¼Ô¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¸¡Æ¤¼Ô¤Ë¡¢¿·NISA¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¼ç¤Ê¾ðÊó¸»¤òÄ°¼è¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡Ö¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä»ñÎÁ¡×¤¬Ìó5³ä¤Ç¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢60Âå¤Ç¤ÏÌó6³ä¤ÈÆÃ¤Ë¹â¤¤¡£Ç¯Âå¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡ÖÅê»ñ·Ï¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡×¤ÈÅú¤¨¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢20Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÌó4³ä¤Ç1°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Î°Õ¸«¡×¤ÈÅú¤¨¤¿³ä¹ç¤Ï50Âå¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¿·NISA¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¼ç¤Ê¾ðÊó¸» Ê£¿ô²óÅú(n=537)
¡û¿·NISA¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤Ë³Ø¤Ó¤¿¤¤ÆâÍÆ
¿·NISAÍøÍÑ¼Ô¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¸¡Æ¤¼Ô¤Ë¡¢¿·NISA¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤Ë³Ø¤Ó¤¿¤¤ÆâÍÆ¤Ï¤¢¤ë¤«¤òÄ°¼è¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡ÖÅê»ñ¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¡×(49.5%)¤¬¥È¥Ã¥×¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥ê¥¹¥¯´ÉÍýÊýË¡¡×(39.7%)¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯Âå¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡ÖÀÇ¶â¤äÀ©ÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¡×¤ÈÅú¤¨¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤¯¡¢20Âå¤Ç¤Ï42.6%¤À¤Ã¤¿¡£
¿·NISA¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤Ë³Ø¤Ó¤¿¤¤ÆâÍÆ Ê£¿ô²óÅú(n=537)