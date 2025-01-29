±óÆ£¹Ò¤ÏCLÀèÈ¯Ç»¸ü¤Ë¡Ä·è¾¡T¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó³ÎÄê¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢PSVÀï¤Ç¤Ï¥µ¥é¡¼¤é¼çÎÏ¤ò²¹Â¸
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè8ÀáPSV(¥ª¥é¥ó¥À)Àï¤Î¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤éÇòÀ±¤ò½Å¤Í¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï7Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢ºÇ½ªÀá¤òÁ°¤Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëºÇ½ªÀáPSVÀï¤Î¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏFW¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¡¢FW¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡¢MF¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¡¢MF¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¡¢MF¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¡¢DF¥Õ¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¡¢DF¥È¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡¢GK¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Ù¥Ã¥«¡¼¤é¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡21¿Í¤Î¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏMF±óÆ£¹Ò¤äFW¥À¥ë¥¦¥£¥ó¡¦¥Ì¥Ë¥§¥¹¡¢¸ÅÁã¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ëFW¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý¤é¤ÎÂ¾¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿ÈÁª¼ê¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Æü²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ÏÂçÉý¤Ê¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¾·½¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï³§¡¢ÌÀÆü¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥«¥é¥Ð¥ªÇÕ¤äFAÇÕ¤Î¤¢¤ë½µ¤Ï3¡¢4¡¢5½µ´Ö¸å¤ËµÙÍÜ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤é¤¬¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢²æ¡¹¤Ï¾ï¤Ë¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï¼ç¤Ë13¡¢14¿Í¤¬»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤Þ¤ê»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢90Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÍ±×¤À¡£¤â¤·¡¢²ø²æ¿Í¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸¤Æ¤â¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï»î¹ç¤Î¥ê¥º¥à¤ò¤¢¤ëÄøÅÙÊÝ¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ÏÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç²æ¡¹¤¬¹Ô¤Ã¤¿ÁªÂò¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡CL·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç2°Ì¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¾¡¤ÁÅÀ6º¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢¥«¥é¥Ð¥ªÇÕ¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È4¡¢FAÇÕ¤Ç¤Ï4²óÀï¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«Ëë¤«¤éÇòÀ±¤ò½Å¤Í¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï7Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢ºÇ½ªÀá¤òÁ°¤Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëºÇ½ªÀáPSVÀï¤Î¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏFW¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¡¢FW¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡¢MF¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¡¢MF¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¡¢MF¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¡¢DF¥Õ¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¡¢DF¥È¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡¢GK¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Ù¥Ã¥«¡¼¤é¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ÏÂçÉý¤Ê¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¾·½¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï³§¡¢ÌÀÆü¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥«¥é¥Ð¥ªÇÕ¤äFAÇÕ¤Î¤¢¤ë½µ¤Ï3¡¢4¡¢5½µ´Ö¸å¤ËµÙÍÜ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤é¤¬¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢²æ¡¹¤Ï¾ï¤Ë¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï¼ç¤Ë13¡¢14¿Í¤¬»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤Þ¤ê»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢90Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÍ±×¤À¡£¤â¤·¡¢²ø²æ¿Í¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸¤Æ¤â¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï»î¹ç¤Î¥ê¥º¥à¤ò¤¢¤ëÄøÅÙÊÝ¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ÏÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç²æ¡¹¤¬¹Ô¤Ã¤¿ÁªÂò¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡CL·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç2°Ì¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¾¡¤ÁÅÀ6º¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢¥«¥é¥Ð¥ªÇÕ¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È4¡¢FAÇÕ¤Ç¤Ï4²óÀï¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£