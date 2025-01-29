¡Ú£Ê¥ê¡¼¥°¡Û°ÜÀÒ¾õ¶·¤Ç¸«¤ë¡Öº£µ¨¶ìÀï¤·¤½¤¦¤Ê¥¯¥é¥Ö¡×¤Ï¡© ºòµ¨¼çÎÏ¤Î°ú¤È´¤¤¬¸·¤·¤¤
º£µ¨¤Î£Ê¥ê¡¼¥°³«ËëÁ°¤Î°ÜÀÒ¾õ¶·¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÀïÎÏ¤Î¾åÀÑ¤ß¤¬¸«¤é¤ì¤º¶ìÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¤¬¤¢¤ë¡£¾å°Ì¥¯¥é¥Ö¤Ëºòµ¨¤Î¼çÎÏ¤ò°ú¤È´¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÊä¶¯¤ä¸½ÍÀïÎÏ¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬É¬¿Ü¤À¡Ê¢¨°ÜÀÒ¾ðÊó¤Ï£±·î28Æü»þÅÀ¡Ë¡£
Á°ÊÔ¡Ö£Ê¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¾õ¶·¤Ç¸«¤ë¡¢º£µ¨Ìö¿Ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¡×¡ä¡ä
¡Úºòµ¨¤Î¼çÎÏ¤¬È´¤±¤¿¥¯¥é¥Ö¡Û
²£ÉÍ£Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¥È¥ê¥ª¤¬»ÄÎ±¤·¤¿¤¬¡¢¼éÈ÷¿Ø¤ÎÁª¼êÁØ¤ÏÇö¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¡photo by Getty Images
¡¡Âç·¿Êä¶¯¤¬ÌÜÎ©¤Ä¥¯¥é¥Ö¤¬Â¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢ÀïÎÏ¤ò¼º¤Ã¤¿Â¦¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ï¤½¤Î·êËä¤á¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¾åÀÑ¤ß¤ÎÊä¶¯¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡º£Åß¤ÎÊä¶¯¤ÇÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¥¯¥é¥Ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬²£ÉÍ£Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤âDF¤Ç¾åÅçÂóÌ¦¡Ê¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡Ë¡¢¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡Ê£Ö¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡Ë¡¢È«ÃæËêÇ·Êå¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë¤È¤¤¤¦¼çÎÏ¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë¤ò°ìµ¤¤Ë£³¿ÍÊü½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÊä¶¯¤Ï¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¿Í¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¥Ë¥ç¡¼¥Í¥¹¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤«¤é¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ç¥ó¤Î¤Õ¤¿¤ê¡£¤¿¤À¡¢¾®ÃÓÎ¶ÂÀ¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë¡¢²ÃÆ£À»¡Ê¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡Ë¤é¥µ¥¤¥É¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤â°ÜÀÒ¤·¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¼éÈ÷¥é¥¤¥ó¤ÎÁØ¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡FW¤Î¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡¢¥¨¥¦¥Ù¥ë¡¢¥ä¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¤Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥È¥ê¥ª¤¬Â·¤Ã¤Æ»ÄÎ±¤·¤¿¤³¤È¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼éÈ÷¶¯ÅÙ¤È¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤â·üÇ°ºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Î62¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¸«¤ì¤Ð¹ß³Ê·÷¥¯¥é¥¹¡£Ì¾ÌçÉü¸¢¤Î¸°¤Ï¼éÈ÷¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Î¤Ï¤º¤À¡£¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Û¡¼¥é¥ó¥É¿·´ÆÆÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±¼éÈ÷¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡£
¡¡¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥Ñ¥Ñ¥¹¿·´ÆÆÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤âÉÔ°ÂºàÎÁ¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¡£¤½¤Î¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢ºòµ¨21ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿Âç¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ëFW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡FW¤Ë¤Ï¥Á¥¢¥´¡¦¥¢¥ó¥É¥é¡¼¥Ç¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Ï¥Ã¥È¥ó¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤òÊä¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·ê¤òËä¤á¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤ÏÉÔÌÀÎÆ¡£¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿CBÄ»³¤¹¸»Ê¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ï¡¢²£ÉÍ£Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤«¤éÈ«ÃæËêÇ·Êå¤Î³ÍÆÀ¤ÇÊäÅ¶¤Ç¤¤¿¡£
¡¡MF¥«¥Ô¥·¥ã¡¼¥Ð¡ÊÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡Ë¤äMF°ÙÅÄÂçµ®¡Ê¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ë¤¬Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤â¤ä¤äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢21ÆÀÅÀ¤È¤¤¤¦ÆÀÅÀ¸»¤Î·ê¤ò¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤É¤ì¤À¤±Ëä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¥Ñ¥Ñ¥¹´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê»îÎý¤À¡£¡ÚÀïÎÏÊäÅ¶¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥¯¥é¥Ö¡Û
¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï¾¾¶¶ÎÏÂ¢´ÆÆÄ¤«¤é¼ù¿¹Âç²ð¿·´ÆÆÄ¤ËÂå¤ï¤ê¡¢Âç¤¤ÊÅ¾´¹¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¼é¸î¿À¤Î¾®Åçµü²ð¤¬Çð¥ì¥¤¥½¥ë¡¢CB¤Î¼ç¼´¤Ç¤¢¤ë¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ç¥ó¤Ï²£ÉÍFM¤Ø¤È°ÜÀÒ¤·¡¢ºòµ¨¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿FWÄ¹ÁÒ´´¼ù¤Ï¥æ¡¼¥¹»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ë³®Àû¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¼çÎÏ¤ò°ú¤È´¤«¤ì¤Æ¤¤¿¿·³ã¤À¤¬¡¢È´¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÀïÎÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Êä¶¯¤ÏJ1¤Ç¤Î·Ð¸³¤ä¼ÂÀÓ¤ËË³¤·¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¡£¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ý¤Ç³èÌö¤·¤¿FW¼ã·îÂçÏÂ¤é³Ú¤·¤ß¤ÊÁª¼ê¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¼ù¿¹´ÆÆÄ¤ÎÁ¥½Ð¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤¬Âç¤¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤ä¤äÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ç¤¢¤ë¡£ºòµ¨¤Ï35¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ë¼¡¤°¼ºÅÀ¿ô¤Î¾¯¤Ê¤µ¤Ç£´°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÅ´ÊÉ¤òÃæÈ×¤Ç»Ù¤¨¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍMF¥À¥ï¥ó¤¬¡¢³¤³°°ÜÀÒ¤Î¤¿¤á¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤½¤Î·êËä¤á¤È¤Ê¤ëÊä¶¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹¶·â¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÀïÎÏ¥À¥¦¥ó¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÁ°Àþ¤Ç¤Ïºòµ¨10ÆÀÅÀ¤È£²¥±¥¿¤òµÏ¿¤·¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿FWºäËÜ°ìºÌ¤¬¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÎKVC¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£³¤³°¤Ø¤ÎÎ®½Ð¼«ÂÎ¤Ë¶Ã¤¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢£ÇÂçºå¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÄË¤¤ÀïÎÏ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¥ë¥ó¥Ù¥ë¥¯¤«¤éMF±üÈ´´¦»Ö¤òÊä¶¯¤·¤¿¤¬¡¢ºäËÜ¤Û¤É¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¶ìÀï¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥À¥ï¥ó¡¢ºäËÜ¤ÎÎ®½Ð¤¬º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÚÁêÂÐÅª¤ÊÀïÎÏÄã²¼¤ò´¶¤¸¤ë¥¯¥é¥Ö¡Û
¡¡FCÅìµþ¤Ïºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥ª¥ê¥ô¥§¥¤¥é¤¬°úÂà¡££·¥·¡¼¥º¥ó¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿Âç¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò¼º¤Ã¤¿·ê¤Ï¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¤«¤é¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¤Î³ÍÆÀ¤ÇËä¤á¤é¤ì¤ëÌÜ½è¤ÏÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡MF¶¶ËÜ·ý¿Í¤¬¥¨¥¤¥Ð¥ë¤«¤é£µ¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂç¤¤ÊÊä¶¯¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢ºòµ¨¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿MF¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¤¬¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ËÉüµ¢¤·¡¢MF¸¶ÀîÎÏ¤¬Çð¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤É¤³¤Þ¤Ç¤Î¥×¥é¥¹¤È¸À¤¨¤ë¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢DFÌÚÂ¼À¿Æó¤¬Ä»À´¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤Ï¼éÈ÷¿Ø¤ÎÊä¶¯¤È¸À¤¨¤ë¤¬¡¢ºòµ¨¤Î¥Á¡¼¥à¤«¤é¾åÀÑ¤ß¤È¤Ê¤ëÊä¶¯¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ÈÀµÄ¾¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ä¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ê¤É¡¢ºòµ¨¤Î½ç°Ì¤¬²¼¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬¸®ÊÂ¤ßÊä¶¯¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÁêÂÐÅª¤ËÀïÎÏ¥À¥¦¥ó¤È¸À¤¨¤ë¡£¾¾¶¶ÎÏÂ¢¿·´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ò¥×¥é¥¹¤Ë¤Ç¤¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ï¼çÎÏµé¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÏÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢MFÅÄÃæÁï¤¬È´¤±¤¿·ê¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤¤¡£¥¢¥ó¥«¡¼¤Ç¤Î¼éÈ÷Ç½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ï¹ñÆâ¶þ»Ø¤Ç¡¢Æ±Åù¤ÎÁª¼ê¤ò¹ñÆâ¤ÇÃµ¤¹¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤À¡£
¡¡ÊäÅ¶¤È¤·¤ÆÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤«¤éMF¥¼¡¦¥Ò¥«¥ë¥É¤ò´ü¸ÂÉÕ¤¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Àîºê¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¤¢¤Þ¤êÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ¤È¤¤¤¦ÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤Î·êËä¤á¤È¤Ê¤ì¤ë¤«¤Ïµ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Î°ÜÀÒ¾õ¶·¤òÁí³ç¤¹¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤äÅÄÃæÁï¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¬¾å°Ì¥¯¥é¥Ö¤Ø°ú¤È´¤«¤ì¡¢ºòµ¨¤Î¾å°Ì¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ¿¤¯¤¬Êä¶¯¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ÀïÎÏ³Êº¹¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤ÎÆÃÄ§¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤ä¤ä¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤âÊÐ¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤«¤éÁêÂÐÅª¤Ë¸«¤ÆÀïÎÏÄã²¼¤È´¶¤¸¤ë¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÊä¶¯¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤É¤¦Êä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£