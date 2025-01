2月21日公開の映画『ヒプノシスマイク ‐Division Rap Battle‐』より、MC.B.Bこと山田一郎を演じる木村昴がおくる48通りの展開と7つのエンディングで送る本作を楽しむための“How to 動画”が到着した。2017年9月に始動した音楽原作キャラクターラッププロジェクト“ヒプノシスマイク”。総勢18人の個性豊かなメインキャラクターが「イケブクロ・ディビジョン」「ヨコハマ・ディビジョン」「シブヤ・ディビジョン」「シンジュク・ディビジョン」「オオサカ・ディビジョン」「ナゴヤ・ディビジョン」の6チームに分かれ、男の威信をかけた熱いラップバトルを繰り広げる。

始まりは全くの無名であったプロジェクトであったが、第1弾ミュージックビデオが公開直後にYouTube急上昇ランキングにランクインするや否や、その斬新な世界観や楽曲のクオリティの高さから瞬く間に音楽シーンを席巻し、HIP HOP界の有名アーティストも作詞・作曲を手掛けたCDは常に音楽ランキングTOP10にランクイン。2020年にはアニメ化が決定し、その後、コミックやゲームアプリ、舞台など、さまざまなメディアミックスが展開。その人気は音楽ファンだけにとどまらず、幅広い支持を得て、多くの熱狂的ファンを持つ一大コンテンツとなった。そして、このたび、ヒプノシスマイクとして初となる映画化が決定。本作は単純な映画ではなく、スクリーン上で繰り広げられるラップバトルの勝敗が劇場内の観客投票によって決まる、劇場映画としては日本“初”となる観客参加型“インタラクティブ映画”となっており、筋書きのないストーリーで駆け上がってきたヒプノシスマイクが日本映画史上、誰も踏み込めなかった世界に新たな一歩を踏み出す、記念すべき作品かつ、ヒプノシスマイクにとって最後のディビジョンバトルの舞台となっている。先日、本作に登場する16曲にも及ぶ新曲制作に、Creepy Nuts、KICK THE CAN CREW、K DUB SHINE、Zeebra、DJ OASISなどHIPHOP界のレジェンドらを含む豪華アーティスト陣が参加していることが発表され、盛り上がりをみせている本作。このたび、劇場映画としては日本“初”となる観客参加型“インタラクティブ映画”である本作の楽しみ方を、「イケブクロ・ディビジョン」Buster Bros!!!のメンバー、MC.B.Bこと山田一郎を演じる木村昴がナビゲートする”How to 動画”が到着。バトル毎に観客が自身のスマートフォンから勝敗を決める投票システムが設けられた本作は、上映中のスクリーン内で携帯を操作することが可能(※投票タイムのみ)という前代未聞の仕様。各上映回ごとに投票によって分岐する展開は48通り、さらには7つのエンディングを有している。これには思わず木村も「こんな映画いままで観たことないでしょ? 僕はない!」と大興奮。投票にはCtrlMovieという専用のアプリが必要となるが、本アプリをダウンロードのうえ起動し、上映開始前にスクリーンに映し出されたQRコードを読み込むとスタンバイOKといった簡易システムだ。この世界最新のシステムを使うことで、「ヒプノシスマイク」が繰り広げるディビジョン・ラップバトルの勝敗がリアルタイムに決定。観客は「ヒプノシスマイク」が作る新たな伝説の目撃者となる。アプリの詳細は公式特設サイトまで。音楽原作プロジェクトだからこそ実現した名立たるアーティストからの楽曲提供、そして日本映画史上初の試みとなる“観客参加型システム”で送るいまだかつてない映画体験を劇場で楽しみたい。映画『ヒプノシスマイク ‐Division Rap Battle‐』は、2月21日全国公開。