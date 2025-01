クリエイティブなリラックスタイムを提供する「大人レゴ」の新たなラインナップとして「レゴ(R)アート Vincent van Gogh<ひまわり>」が登場。

世界中で愛されるゴッホの代表作「ひまわり」の、鮮やかな色彩と細やかなタッチを再現したセットです!

レゴ(R)アート Vincent van Gogh<ひまわり>

価格:28,980円(税込)

先行販売:2025年1月28日(火)17時〜

一般販売:2025年3月1日(土)

対象年齢:18歳以上

サイズ(完成時):約高さ54cm×幅 41cm×奥行5cm

ピース数:2615個

販売店舗:レゴ(R)公式オンラインストア、全国のレゴ(R)ストア、レゴランド(R)・ジャパン・リゾート、レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京、レゴランド(R)・ディスカバリー・センター大阪ほか

※取り扱いがない店舗もあります。詳細は各店舗に問合せください。

予約受付対象店舗および予約受付専用サイト:レゴ(R)公式オンラインストア、全国のレゴ(R)ストアなど

没入型の組み立て体験により、クリエイティブなリラックスタイムを提供する「大人レゴ」から、アートコレクションの新製品「レゴ(R)アート Vincent van Gogh<ひまわり>」が登場。

アムステルダムにあるゴッホ美術館の協力のもと、ゴッホがフランスのアルルに滞在していた1889年当時に描いた名画「ひまわり」を、レゴ(R)ブロックによる3Dアートとして再現。

2615ピースから構成され、作品が持つひまわりの鮮やかな色彩や光と影の表現にインスピレーションを受けながら、細部にわたって何層にもレゴ(R)ブロックを重ねて名画を表現しています。

また、組み立てながら、名画誕生の経緯や本セットのデザイン過程などのストーリーを楽しむポッドキャスト(※英語対応)を聴くことも可能です!

ゴッホ美術館と共同で制作したシニアキュレーターのニエンケ・バッカーと、レゴ(R)デザイナーのステイン・オムが出演するポッドキャストを楽しめます。

さらに「レゴ(R)アート Vincent van Gogh<ひまわり>」は、部屋に飾って楽しめる内容。

花びらの角度を調節できる16本のひまわりやゴッホのサイン入りタイル、取り外し可能なフレーム、壁掛けに対応したハンガーフックが付属しています。

「大人レゴ」に、世界中から愛されるゴッホの名画「ひまわり」を再現したレゴ(R)ブロックが仲間入り。

「レゴ(R)アート Vincent van Gogh<ひまわり>」は、2025年1月28日より先行販売、2025年3月1日より一般販売です!

