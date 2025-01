ウェスティンホテル横浜にて、うららかな春の訪れを五感で満喫する、”桜”をテーマにしたメニュープロモーションを展開。

桜をテーマにしたアフタヌーンティーやお弁当、カクテルなどが館内のレストランなどに登場します☆

ウェスティンホテル横浜「桜」テーマメニュー

期間:2025年3月1日(土)より順次

新世代の「ウェルビーイング」を体現化したライフスタイルホテル「ウェスティンホテル横浜」が、”桜”をテーマにしたメニュープロモーションを展開。

館内3か所の店舗に、”桜”をテーマにしたアフタヌーンティーやお弁当、カクテルなどが登場します!

23階「ロビーラウンジ」桜と苺のアフタヌーンティー

期間:2025年3月17日(月)〜4月25日(金)

料金:平日 8,000円(税・サ込)/土日・祝 9,000円(税・サ込)

時間:11:30〜/13:45〜/16:00〜(3部制・各100分)

予約:ウェブサイト

最上階23階から横浜の美景を望む「ロビーラウンジ」では、心躍る麗らかな季節にふさわしい「桜と苺のアフタヌーンティー」を提供。

ほんのり桜色に染まった華やかなメニューが、特別なティータイムを演出します。

スイーツは、なめらかな桜ムースとサクサクのサブレが絶妙に調和した「桜ムース サブレショコラ」をはじめ、ふんわりと桜の香りを感じる4品がラインナップ。

セイボリーには、桜の風味が引き立つ「旬の国産青豆と萬幻豚ベーコンのフランセーズ 桜コンソメ」など、春の味覚を贅沢に使用した5品が登場します☆

さらに、桜シロップとストロベリーティーを合わせたウェルカムドリンク「ピンクベリーブロッサム」や、土日・祝日限定の「桜プロフィットロールパフェ」も用意。

ロビーラウンジの居心地のよい空間で楽しめる、春の訪れを感じるアフタヌーンティーです!

23階「ロビーラウンジ」桜と苺のアペリティーボ

期間:2025年3月17日(月)〜4月25日(金)

料金:平日 8,000円(税・サ込)/土日・祝 9,000円(税・サ込)

時間:18:00〜20:00(最終入店)

3つのフリーフロープラン(2時間制):

1)ライト8,000円(ノンアルコールスパークリングワイン、ノンアルコール赤・白ワイン、ソフトドリンク、コーヒー・紅茶27種)

2)スタンダード9,000円(スパークリングワイン、赤・白ワイン、ソフトドリンク、コーヒー・紅茶27種)

3)プレミアム12,000円(シャンパン、赤・白ワイン、ソフトドリンク、コーヒー・紅茶27種)

※飲み物のラストオーダーは30分前

予約:ウェブサイト

夜のロビーラウンジには、好みのフリーフロードリンクとともに楽しめる、大人のための「桜アペリティーボ」が登場。

ホテル最上階から煌めく夜景を眺め、特別な春の夜を過ごせる内容です☆

3階「喫水線」桜ランチ弁当

期間:2025年3月1日(土)〜4月25日(金)

料金:5,000円(税・サ込)

予約:ウェブサイト

ホテル3階「喫水線」では、春の彩りと旬の味覚を詰め込んだ「桜ランチ弁当」を提供。

ほのかに桜の香りが漂う「桜胡麻豆富の湯葉包み揚げ」ほか、瑞々しい芹や筍などの春野菜、桜鯛や桜海老の滋味深い素材の味わいが春の訪れを感じさせる一折です。

3色の花見団子も添え、春を存分に感じられる特別なお弁当に仕立てています!

3階「喫水線」和のアフタヌーンティー 「桜麗(さくら)」

期間:2025年3月1日(土)〜4月25日(金)

料金:4,800円(税・サ込)

予約:ウェブサイト

日本の春を感じる和の趣と桜の風味が調和した、特別なティータイムを楽しめる和のアフタヌーンティーも登場。

スイーツには抹茶のほろ苦さと桜クリームの甘みが絶妙な「抹茶フィナンシェ」や

桜の風味が優しく香る「桜ムース」など、春ならではの和風スイーツが用意されています。

セイボリーには春子鯛の旨味が引き立つ「桜昆布寿司」や桜海老と卯の花を使った「和のタルト」、西京味噌に漬け込んだクリームチーズなど、料理長 天田内が趣向を凝らした品々がラインナップ。

抹茶やグリーンピースの春らしい色彩とともに、心ほどける春のティータイムを楽しめます☆

3階「喫水線」桜彩 ランチ&ディナー 〜 季節の息吹を五感で楽しむ〜

期間:2025年3月1日(土)〜4月25日(金)

料金:ランチ6,000円(税・サ込)/ディナー10,000円(税・サ込)

予約:ウェブサイト

喫水線には、桜の香りと春の味覚を楽しみいただける特別なランチとディナーコースも用意。

メニューは酢味噌でいただく「蛍烏賊とうるい」や「桜鱒の木の芽焼き」「合鴨の山椒煮」のほか、「筍のから揚げ」「春子鯛の桜昆布寿司」などが登場します。

春の香りと味わいが凝縮された料理を、一皿ずつ、心ゆくまで堪能できるコースです!

23階「コード・バー」桜カクテルプロモーション

期間:2025年3月1日(土)〜4月25日(金)

料金:各2,500円(税・サ込)

予約:ウェブサイト

その土地の郵便番号(コード)にちなんだカクテルが楽しめる、ユニークな23階「コード・バー」では、桜カクテルプロモーションを展開。

横浜や鎌倉の桜の名所にちなんだ、春限定の桜カクテル3種が登場します。

庭園の桜(写真左)

テーマ:〒231-0824 本牧三之谷(三渓園)

横浜の名勝「三溪園」は、実業家・原三溪によって築かれた日本庭園。

三重塔や茶室などの歴史的建造物が四季折々の風景と調和し、春には可憐な桜と新緑の息吹が、庭園をより一層美しく彩ります☆

そんな三溪園の春の風情を一杯のグラスに映し出したのが、春限定の桜カクテル「庭園の桜」

桜がそよぐ庭園の静寂や陽光にきらめく花々など、その儚さと優美さを味わいながら、特別なひとときを楽しめる一杯です!

梅桜酒茶/ばいおうしゅちゃ(写真中央)

テーマ:〒248-0011 鎌倉市 扇ガ谷(源氏山公園)

源氏山公園は、源頼朝が戦勝祈願を行った地として知られる桜の名所。

歴史と風情が息づくこの場所からインスピレーションを得て、鎌倉らしい和の趣を込めたカクテルです。

抹茶の深みと梅酒の優雅な甘酸っぱさが絶妙に溶け合い、ふんわりと広がる梅や桜の香りとともに、日本の春を感じる奥行きのある味わい。

最後にほんのり残る抹茶の渋みが、心地よい余韻を残します☆

桜木町汽車道 (写真右)

テーマ:〒231-0011 / 横浜市 中区(桜木町)

明治44年に開通の臨港鉄道の一部を利用してつくられた桜木町の汽車道は、約500メートルの海を渡る遊歩道。

日本初の鉄道駅「旧横濱駅」から続くこの道は、文明開化の面影を残し、横浜の歴史とともに歩んできました。

春には桜並木が道を彩り、潮風とともに訪れる人々を優しく包む場所です!

そんな桜木町のノスタルジックな風景と、横浜港の春の息吹をグラスの中に閉じ込めた限定カクテル「桜木町汽車道」

一口飲めば、過去と現在が交差する、ロマンあふれる味わいが楽しめます☆

うららかな春の訪れを五感で満喫する、桜をテーマにしたメニューが館内の料飲施設に登場。

ウェスティンホテル横浜の「桜」テーマメニューは、2025年3月1日より順次展開です☆

