スクリーン上で繰り広げられるラップバトルの勝敗が劇場内の観客投票によって決まる、劇場映画としては日本“初”となる観客参加型<インタラクティブ映画>『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』(2月21日公開)の48通りの展開と7つのエンディングを楽しむための“How to 動画”が公開された。プレゼンターは、〈イケブクロ・ディビジョン〉Buster Bros!!!のメンバー、MC.B.Bこと山田一郎を演じる木村昴が務めている。

本作に登場する16曲にも及ぶ新曲制作に、Creepy Nuts 、KICK THE CAN CREW、K DUB SHINE、Zeebra、DJ OASISなどHIPHOP界のレジェンドらも参加していることが発表され、ジャンルを超えて注目を集める本作。劇場映画としては日本“初”となる観客参加型<インタラクティブ映画>である本作は、バトルごとに観客が自身のスマートフォンから勝敗を決める投票システムが設けられ、上映中のスクリーン内で携帯を操作(※投票タイムのみ)しながら鑑賞するという前代未聞の仕様。各上映回ごとに投票によって分岐する展開は48通り、さらには7つのエンディングが用意されている。本作の”How to 動画”に出演する木村も「こんな映画いままで観たことないでしょ?僕はない!」と大興奮。投票にはCtrl Movie(https://ctrlmovie.com/)という専用のアプリが必要となり、同アプリをあらかじめダウンロードしておいて、劇場で起動させ、上映開始前にスクリーンに映し出されたQRコードを読み込むとスタンバイOKとなる。この世界最新のシステムを使うことで、「ヒプノシスマイク」が繰り広げるディビジョン・ラップバトルの勝敗がリアルタイムに決定。観客は「ヒプノシスマイク」が作る新たな伝説の目撃者となる。