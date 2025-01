三十三銀行に導入！ビービーシー「2in1 Win相続窓口受付システム」

ビービーシーは、「2in1 Win相続窓口受付システム」を三十三銀行に導入しました。

ビービーシー「2in1 Win相続窓口受付システム」

製品内容: Webブラウザで動作する、金融機関の相続窓口事務支援システム

このサービスは、営業店顧客接点のDX化、事務のペーパーレス化、判断の自動化を目的としたシステムであり、同行の利用者の利便性向上・事務の効率化を実現するために導入されました。

■導入の効果

導入されたシステムの特徴と効果は以下の通りです。

(1) 自動判定機能

あらかじめ設定されたシナリオに基づき、行員がチャットに回答するだけで相続方法や必要書類を自動判定できるため、受付事務の効率化と標準化を実現。

(2) ペーパーレス化

システム内のワークフロー機能により、ペーパーレス化の促進や承認作業の負担軽減等、相続事務のDXを推進。

(3) サポート機能

案件進捗管理、戸籍管理、相続関係図の自動作成機能を搭載し、受付事務の効率化を支援。

書類自動判定イメージ

