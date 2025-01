【BINGO SPORTS オプティマスプライム】発売日:2024年12月参考価格:6,600円セール価格:5,613円

楽天ブックスは、タカラトミーから発売中のアクションフィギュア「BINGO SPORTS オプティマスプライム」を参考価格から14%オフの5,613円で販売している。

「BINGO SPORTS オプティマスプライム」は、「トランスフォーマー」と「BINGO SPORTS」とのコラボレーション商品。レーシングカーを再現しており、ビークルモードからロボットモードへ変形する。武器はブラスターと小型銃が2丁付属し、ブラスターはウイングパーツを取り付けパワーアップできる。

【セット内容】

BINGO SPORTS オプティマスプライム本体(1)本体パーツ(ウイング)(1)武器A(1)武器B(2)、A取扱説明書(1)

