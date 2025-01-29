CEIPA、「MUSIC AWARDS JAPAN」開催の前にLAでAdo、新しい学校のリーダーズ、YOASOBIのライブを開催
「MUSIC AWARDS JAPAN」を主催するCEIPAによるグローバルショーケース＜matsuri '25: Japanese Music Experience LOS ANGELES＞が、ロサンゼルスのPeacock Theaterにて3月16日に開催となる。出演するのは、Ado、新しい学校のリーダーズ、YOASOBIだ。
日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会という音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立となった、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（CEIPA）は、「MUSIC AWARDS JAPAN」を開催するために発足となった一般社団法人だ。
グローバル規模で広く受け入れられるアーティストを輩出するべく、日本の音楽が世界のニュースタンダードとなることを目指し、今後も世界各地で継続的にライブを開催するとのことだ。なお、本イベントのチケットの収益の一部はロサンゼルス近郊で発生した火事への義援金として寄付が予定されている。
Ado
新しい学校のリーダーズ
YOASOBI
＜matsuri '25: Japanese Music Experience LOS ANGELES＞
※日本時間 2025年3月17日（月）11:30開演（JST）
＠Peacock Theater（米国カリフォルニア州ロサンゼルス ）777 Chick Hearn Court. Los Angeles, CA 90015
出演者：Ado、新しい学校のリーダーズ、YOASOBI ※アルファベット順
チケット販売：2025年1月31日（金）10:00〜（PST）
※日本時間 2025年2月1日（土）3:00〜（JST）
http://www.axs.com/events/823866?skin=peacock
主催：一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（CEIPA）
共催：Goldenvoice
「MUSIC AWARDS JAPAN」
・授賞式開催日時：2025年5月21日（水）・22日（木）
※開催ウィーク：2025年5月17日（土）〜5月23日（金）
・会場：ロームシアター京都
・放送：NHKにて生中継 ※22日（木）のみ
・配信：YouTube(グローバルストリーミングパートナー)にて全世界配信予定 ※一部地域を除く
・公式サイト：https://www.musicawardsjapan.com/
・公式SNS：https://x.com/MAJ_official_x
・協力：経済産業省（調整中）、文化庁