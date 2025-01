11人組グローバルボーイズグループ・INIの池崎理人(※崎=たつさき)が28日、東京・後楽園ホールでLAPONEグループ所属アーティスト合同ライブ『LAPOSTA 2025 Supported by docomo』内の企画「LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS」を開催。『UP TO YOU。』と題した展示を行った。今回、池崎は自身が制作した絵や作品の展示を実施。タイトルは直訳すると「貴方次第」で、この作品展、この世界のすべてがそれぞれの受け取り方次第でどうにでも変わってくるという意味が込められている。池崎は、自分にしかできないことを模索した結果、作品展という形を選択。「クリエイター“池崎理人”の世界を楽しんでいただきたい」と意気込みを語った。

会場は「WAVES」「TOKYO」「DREAM」「LOUD」のゾーンに分かれ、それぞれのテーマに合わせた渾身の作品を展示。中には、INIの6thシングル「THE FRAME」リリース時に池崎がメンバーをフィギュアに見立てて描いたイラストを実際にフィギュア化した作品も。会場を訪れたMINI(ファンネーム)は1つ1つの作品をじっくり鑑賞していた。公演のキービジュアルも池崎が制作し、タイトルである「UP TO YOU。」という文字を、指でこちらを指しているようなデザインで映画のポスター風に仕上げた。1つだけ黒で表現されている指は「本当にこれを見ている貴方に言ってるよ!」という思いを表現。INIとして活動する中でも作品づくりに取り組む機会が増えている池崎がが、今回の展示ではその才能を存分に発揮した。展示を終えた池崎は「MINIの皆さんが自分の作品をじっくり見て感想をたくさん伝えてくれてとても励みになりました。正直、制作している時は大変だし孤独を感じますが、子どもの頃からずっと絵を描くことが好きだったので、INIになった今こうして展示をできたことは人生のうれしいことランキング上位に入る経験でした」と喜びの気持ちを語った。「LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS」では、JO1とINIのメンバー22人が自ら企画・演出を考える特別なソロステージを届ける。