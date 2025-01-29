4655m¤ÎÆ½±Û¤¨Ž¢¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¤Î²¹ÀôŽ£Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿
¥¥ë¥®¥¹¤ÎÁð¸¶¤«¤é4655m¤ÎÆ½¤ò±Û¤¨¤Æ¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¤Î²¹Àô¤ò¤á¤¶¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÆüËÜ¤Ï½ÉÇñ»ÜÀß¤òÈ¼¤¦²¹Àô¤¬Ìó2900¥«½ê¡¢¸»Àô¿ô¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÌó2Ëü8000¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦²¹ÀôÂç¹ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¤Û¤«¤Ë²¹Àô¤¬Â¿¤¤¹ñ¤È¤µ¤ì¤ë¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤â4·å¤Ë¤Ï±ó¤¯¤ª¤è¤Ð¤Ê¤¤¡£
³°¹ñ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²¹Àô¤¬¤¢¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬ÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¡Ê¤µ¤¬¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
É®¼Ô¤Ï2024Ç¯8·î¡¢Ê¿¶ÑÉ¸¹â¤¬5000m¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÀ¤³¦¤Î²°º¬¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤ë¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¤Î¥Ñ¥ß¡¼¥ë¹â¸¶¤ËÆýÇò¿§¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢ÆþÍá¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤Î²¹Àô¤Ø¤Î²á¹ó¤ÊÆ»¤Î¤ê¡¢¤½¤·¤Æ²¹Àô¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Õ¤ê¤«¤¨¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¥¥ë¥®¥¹¤«¤é¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ
¥Ñ¥ß¡¼¥ë¹â¸¶¤Ë¤Ï¡¢¥¥ë¥®¥¹¤Î¥ª¥·¥å¤«¤é¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¤Î¥Û¥ë¥°¤Þ¤ÇÌó1400km¤Î¥Ñ¥ß¡¼¥ë¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¤¬´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â1931Ç¯¤Ëµì¥½Ï¢·³¤¬ÎÎÅÚÆîÃ¼¤Ë·³¤òÁ÷¤ëÌÜÅª¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿Æ»Ï©¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤âÌ¤ÊÞÁõ¤Î°Ï©¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¤ë¡£
Æ»Ãæ¤Ï¡¢¥¥ë¥®¥¹¤È¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¤Î¹ñ¶±Û¤¨¤¬¤Þ¤º¤ä¤Ã¤«¤¤¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¾è¤ê¹ç¤¤¤Î¼Ö¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Î¾¹ñ¤Î´Ø·¸°²½¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¹ñ¶¤Ï2021Ç¯¤ËÊÄº¿¡£2023Ç¯¤«¤éºÆ³«¤·¤¿¤¬¡¢³°¹ñ¿Í¤·¤«ÄÌ²á¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê²èÁü¡§Elico-Polo / PIXTA¡Ë
¤³¤Î¹ñ¶¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤Î¤Ëµö²Ä¾Ú¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Caravanistan.com¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥È¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿4¤Ä¤ÎÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÄÌ¤¸¤Æ¼èÆÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤¼¤³¤Î4¼Ò¤Ê¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢½¾¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤ï¤«¤ë¤Î¤Ï¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¥¢¥×¥ê¡ÖWhats App¡×¤ÎÏ¢ÍíÀè¤Î¤ß¤À¡£
1400Ò¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢¥Ð¥¹¤Ê¤É¤Î¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢µö²Ä¾Ú¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ëÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤Ç¼Ö¤ò¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¤Î²¹Àô¤òÌÜ»Ø¤·¤¿²á¹ó¤ÊÎ¹¤ÈÈþ¤·¤¤É÷·Ê(13Ëç¡Ë
¥¥ë¥®¥¹¤Î¥ª¥·¥å¤«¤é¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¤Î¥Û¥í¥°¤Þ¤Ç¤Ï1Æü¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¡£ºÊ¤È¤Î2¿ÍÎ¹¤À¤¬¡¢¥Û¥í¥°¤Þ¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¿ÍÃËÀ1Ì¾¤È·×3Ì¾¡¢¤½¤ì¤Ë¥¬¥¤¥É·ó±¿Å¾¼ê¤Î¹ç·×4Ì¾¤Ç¥È¥è¥¿¤Î¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£1Âæ400¥É¥ë¤À¤¬¡¢¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò¤È¤Ã¤¿3¼Ò¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏºÇ¤â°Â¤«¤Ã¤¿¡£
¥ª¥·¥å¤ÎÉ¸¹â¤Ï900m¤¢¤Þ¤ê¡£¤³¤³¤«¤é¡¢¼Ö¤Ï°ìµ¤¤ËÉ¸¹â¤ò¾å¤²¤ÆÆ½Æ»¤ò¹Ô¤¯¡£
¥¥ë¥®¥¹ÆîÉô¤Î¥¿¥ë¥Æ¥£¥°Æ½¡£3615m¤ÈÉÙ»Î»³¤Î»³Äº¤Ë¶á¤¤¤¬¤Þ¤À½ø¤Î¸ý¤Ç¤¢¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥¥ë¥®¥¹ºÇ¸å¤ÎÄ®¥µ¥ê¥¿¥·¥å¤«¤éÄ¾¿Ê¤·¡¢¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¤Ø¸þ¤«¤¦¡£Á°Êý¤Ë¤Ï¥ì¡¼¥Ë¥óÊö¤ò¤Ï¤¸¤á7000mµé¤Î»³¡¹¤¬Ï¢¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢º¸ÀÞ¤¹¤ë¤È70km¤Û¤É¤ÇÃæ¹ñ¤Î¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤È¤Î¹ñ¶¤À¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥¥ë¥®¥¹¤È¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¤Î¹ñ¶¶á¤¯¤Î»³³ÙÃÏÂÓ¡£¥¥ë¥®¥¹¤Î¹ñ¶¤Ç¤ÏÏÅÏ¨¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
Áð¸¶¤ËÅÀºß¤¹¤ë¥æ¥ë¥¿¤È¤è¤Ð¤ì¤ëÍ·ËÒÌ±¤Î¥Æ¥ó¥È¤â¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ìµ¿Í¤Î»³³ÙÃÏÂÓ¤ò¿Ê¤à¤¦¤Á¡¢¼Ö¤Ï¥¥ë¥®¥¹¤È¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¤Î¹ñ¶¤Î¡¢¥¥ë¥®¥¹Â¦¥¤¥ß¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê½ÐÆþ¹ñ´ÉÍý½ê¡Ë¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£
¤³¤Î¹ñ¶¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â¿¤¯Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥«¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢µö²Ä¾Ú¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¸¹â3000m°Ê¾å¤ÎÌµ¿ÍÃÏÂÓ¤Ë¤¢¤ë¹ñ¶¤Ç¡¢¿ôÆü´ÖÂ»ß¤á¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
É®¼Ô¤Î°ÍÍê¤·¤¿¥¬¥¤¥É·ó¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¤³¤Î¥¤¥ß¥°¥ì¤Ç¡¢Æþ¹ñ¿³ºº´±¤ËÂçÎÌ¤Î¥¿¥Ð¥³¤ä¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£À¤³¦Åª¤ËÏÅÏ¨¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï·òºß¤Î¤è¤¦¤À¡£
¼«Å¾¼Ö¤ÇÆ½¤ò±Û¤¨¤ë»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤â
¥¥ë¥®¥¹Â¦¤Î¹ñ¶¤«¤é¥¿¥¸¥¯Â¦¤Î¹ñ¶¤Þ¤ÇÌó20km¡£²Æ¤Î¥Ô¡¼¥¯»þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢1Æü50¿Í¤ÏÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÆÈÊ©±Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿À¾ÍÎ¿Í¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥¤¥¯¤ä¼«Å¾¼Ö¤Ç±Û¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£
À¾ÍÎ¿Í¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸Äã³ØÇ¯¤ÎÇ¯Îð¤È¤ª¤Ü¤·¤»Ò¤¬¼«Ê¬¤Î¼«Å¾¼Ö¤Ç4000mµé¤ÎÆ½±Û¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤â¸«¤«¤±¤¿¡£²¿¤«¤È¤¤¤¦¤È°ÂÁ´°Â¿´¤ò¶¯Ä´¤¹¤ëÆüËÜ¤Î»Ò°é¤Æ¤È¤ÏÐªÎ¥¡Ê¤«¤¤¤ê¡Ë¤·¤¿À¤³¦¤¬¤¢¤ë¡£³¤³°¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸½ÃÏ¤ÎÊ¸²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤È¤¤¤¦°ÛÊ¸²½¤«¤éµ¤¤¬¤Ä¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥óÂ¦¤ÎÆþ¹ñ¿³ºº¤¬¤¢¤ë¥¥¸¥ë¥¢¥ë¥ÈÆ½¤Ï4280m¡£Î¹¹Ô¼Ô¤Ï¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¼Ö¤ä¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ÇÊÌ¤Î¼Ö¤È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£¼Ö¤Î¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼Âå¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥Ñ¥ß¡¼¥ë¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¤Ï¤³¤Î¹ñ¶¤¬ºÇ¹âÃÏÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼Ö¤Ï¤µ¤é¤Ë¹âÅÙ¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢4655m¤Î¥¢¥¯¡¦¥Ð¥¤¥¿¥ëÆ½¤ò±Û¤¨¤¿¡£¥Á¥Ù¥Ã¥È¤ä¥¤¥ó¥É¤Î¥é¥À¥Ã¥¯¤Ë¤Ï5000m¤òÄ¶¤¨¤ëÆ½¤ò¼«Æ°¼Ö¤¬±Û¤¨¤ë¤È¤³¤í¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢¹â»³ÉÂ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¶ËÃ¼¤ÊÏÃ¡¢1m¤Ç¤â¹âÅÙ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
º£²ó¤ÎÎ¹¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¹â»³ÉÂ¤ÎÌô¤Ç¤¢¤ë¥À¥¤¥¢¥â¥Ã¥¯¥¹¤òLINE¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤Ç½èÊý¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£³¤³°¤Ê¤é½èÊýäµ¤Ê¤·¤Ç°Â¤¯¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ÎÌô¤Î¤»¤¤¤ÇÉ®¼Ô¤ÏÆ¬ÄË¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯ÉþÍÑ¤·¤¿ºÊ¤Ï¼Ö¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤Ç¿²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ìô¤Î¸ú¤¯¶ñ¹ç¤â´Þ¤á¤Æ¹â»³ÉÂ¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬Âç¤¤¤¡£
Ãæ¹ñ¤È¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¤Î¹ñ¶¤ËÄ¥¤é¤ì¤¿¥Õ¥§¥ó¥¹¡Ê»£±Æ:Raki_Man¡¢2011Ç¯¡Ë
¥Í¥Ã¥ÈÉÔÄÌ¡¦·èºÑ¤Ï¸½¶â¤Î¤ß¤ÎÄ®¤Ø
¤ä¤¬¤Æ¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¤Îº¸Â¦¤ËÍ»ÉÅ´Àþ¤¬Ä¥¤é¤ì¤¿¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬±ä¡¹¤ÈÂ³¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¬¥¤¥É¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤ÈÃæ¹ñ¤È¤Î¹ñ¶¤À¤È¤¤¤¦¡£Ãæ¹ñ¤È¤Î¹ñ¶¤Ï¤Ï¤ë¤«¤Ë±óÊý¤ÎÊ¬¿åÎæ¡Ê¤Ö¤ó¤¹¤¤¤ì¤¤¡Ë±è¤¤¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥½Ï¢Êø²õ¸å¤È¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥óÆâÀï¤Î¸å¡¢Ãæ¹ñ¤Ë³ä¾ù¤µ¤ì¡¢2011Ç¯¤Ë¹ñ¶¤Ï²èÄê¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤¬ÆÀ¤¿ÅÚÃÏ¤Ï1000㎢¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÀµÊý·Á¤Ë¤·¤Æ30km»ÍÊý¤¢¤Þ¤ê¡£¤³¤Î¹ÓÎÃ¤È¤·¤¿ÅÚÃÏ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë°ÕÌ£¤ÏÍý²ò¤·¤Å¤é¤¤¤¬¡¢ÎÎÅÚ¤ò¤á¤°¤ë¼¹Ç°¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥«¥é¥³¥ë¸Ð¶á¤¯¤ÎÀî¤ÇÀöÂõ¤ò¤¹¤ë¿Í¡¹¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¼Ö¤Ï500ËüÇ¯Á°¤ËµðÂç¤Êð¨ÀÐ¤¬¾×ÆÍ¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¥«¥é¥³¥ë¸Ð¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£É¸¹â3900m¤ÇÇÀÃÏ¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð²ÈÃÜ¤¹¤é¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¸ÐÈÊ¤Ë¤Ï·ë¹½¤Ê¿ô¤Î²È¤¬·ú¤ÁÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
É÷·Ê¤ÏÈþ¤·¤¤¤¬¡¢¥Ä¡¼¥ê¥¹¥È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï²Æµ¨¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¿ô¤âÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£´Ñ¸÷¤À¤±¤Ç¤Ï½¸Íî¤Î°Ý»ý¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£¥Ñ¥ß¡¼¥ë¹â¸¶¤Ï¡¢¤³¤Î¸ÐÈÊ¤Ë¤«¤®¤é¤º¡¢¥í¥·¥¢¤Ê¤É¤Ø¤Î½Ð²Ô¤®¤ÇÀ¸·×¤ò¤¿¤Æ¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£
É¸¹â3600m¤Î¥à¥ë¥¬¥Ö¤Ç½ÉÇñ¤·¤¿Ì±Çñ¤ÎÍ¼¿©¡£1Çñ3¿©¤Ç20¥É¥ë¤Û¤É¡£¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤«¤é¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤È¥¹¥¤¥¹¿Í¡¢¥Á¥§¥³¿Í¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥È¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤È¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿°Â½É¤Ç¤Î¸ì¤é¤¤¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ÎÉáµÚ¤È¤È¤â¤ËµÞÂ®¤Ë¾ÃÌÇ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤³¤ÏÅÅÇÈ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥¥ë¥®¥¹¤Î¥ª¥·¥å¤«¤é¹ñ¶¤ò±Û¤¨¡¢¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥óÅìÉô¤ÎÄ®¥à¥ë¥¬¥Ö¤Þ¤Ç8»þ´Ö¤ÇÅþÃå¤·¤¿¡£É¸¹â¤Ï3600m¡£¥À¥¤¥¢¥â¥Ã¥¯¥¹¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÇÆ¬ÄË¤Ï¤ª¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬ÉÔÄ´¤µ¤Ï±£¤»¤Ê¤¤¡£
¿Í¸ý2000¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢È¾¿ô¤Ï¥¥ë¥®¥¹¿Í¤¬Àê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤ÎÄ®¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤âÄÌ¤¸¤º¡¢½É¤âÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¤¤¤¤Ê¤êË¬Ìä¤·¤Æ¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¡£·èºÑ¤Ï¸½¶â¤Î¤ß¡£¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹Á´À¹¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤À¤±¤Ë¿·Á¯¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ñ¥ß¡¼¥ë¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¤Î½ªÅÀ¥Û¥í¥°¤ËÅþÃå
¥à¥ë¥¬¥Ö¤«¤é¥Ñ¥ß¡¼¥ë¹â¸¶¤Î½ªÅÀ¥Û¥í¥°¤Þ¤Ç¤Ï310km¡£Á°Æü¤Ë¾è¤Ã¤¿¼Ö¤¬¥Û¥í¥°¤ØÌá¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç1Âæ100¥É¥ë¤ÇÊØ¾è¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ì¤Á¤¬¤¦¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ÏÃæ¹ñÀ½¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÎ¹¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¸ì¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¤ËÃæ¹ñ¤¬¿¼¤¯Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
Æ»Ï©¤ÏÊÞÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¼Ö½Å¤Î½Å¤¤¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤¬Â¿¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ï©ÌÌ¤Î¾õÂÖ¤¬°¤¯¡¢310km¤Ë8»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¥Û¥í¥°¼þÊÕ¤ÎÀî±è¤¤¤Î½¸Íî¤Ë¤Æ¡£Àî±è¤¤¤Î¼ùÌÚ¤È»³¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Èþ¤·¤¤¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥Û¥í¥°¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ÈÉ¸¹â¤¬²¼¤¬¤ë°ìÊý¤ÇÎÐ¤¬Ç»¤¯¤Ê¤ê¿Í¸ý¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£´¥Áç¤·¤¿ÅÚÃÏ¤À¤¬¡¢Àã²ò¤±¿å¤¬ËÉÙ¤Ê¤Î¤À¡£»³¤ÈÃ«¤ÎÉ¸¹âº¹¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£
8»þ´Ö¤«¤±¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥Ñ¥ß¡¼¥ë¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¤Î½ªÅÀ¡¢¥Û¥í¥°¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£¥´¥ë¥Î¡¦¥Ð¥À¥Õ¥·¥ã¥ó¼«¼£½£¤Î½£ÅÔ¤Ç¿Í¸ý¤Ï2Ëü8000¿Í¤ò¿ô¤¨¤ë¡£É¸¹âÌó2000m¤Ç»ÀÁÇ¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£ºÊ¤ÎÂÎÄ´¤â¤¹¤°¤Ë²óÉü¤·¤¿¡£
Èë¶¥ï¥Ï¥ó²óÏ¤ò¾è¤ê¹ç¤¤¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç²¹Àô¤Ø¡£¥Ñ¥ó¥¸Àî¤ÎÂÐ´ß¤Ï¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥Û¥í¥°¤ËÏ¢Çñ¤¹¤ëÃæÆü¤Ë¡¢¥Û¥í¥°¤«¤éÆî¤Ë40km¤Û¤É¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¥¬¥é¥à¡¦¥Á¥ã¥·¥å¥Þ²¹Àô¤ò¤á¤¶¤¹¡£¤³¤³¤ÏÀî¤ÎÂÐ´ß¤Ë¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤ò¸«¤ë¥ï¥Ï¥ó²óÏ¤È¤è¤Ð¤ì¤ëÈë¶¤Ç¡¢²¹Àô¤Ë¹Ô¤¯¼Ö¤¬¤Þ¤º¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¥Û¥í¥°¤Î³¹Ãæ¤Ç¼Ö¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¶öÁ³¤³¤Î²¹Àô¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¥¿¥¸¥¯¿Í¤ÎÃËÀ2¿Í¤ÈÁø¶ø¡£Áê¾è¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£¸½ÃÏ¤Î»ö¾ð¤ËÄÌ¤¸¤Æ¤ª¤ê¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤â¤Ê¤¤Èà¤é¤â¼Ö¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1»þ´Ö¤Û¤ÉÂÔ¤Ã¤¿Ëö¡¢¤è¤¦¤ä¤¯1Âæ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ²¹Àô¤Ø¡£¼Ö¤ÏÂÐ´ß¤Î¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤ò²£ÌÜ¤ËÌ¤ÊÞÁõÆ»¤ò¼ÀÁö¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤¤¡£
¤ä¤Ã¤ÈÇ°´ê¤Î²¹Àô¤Ø
¤ä¤¬¤ÆÀî¤«¤éÆâÎ¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¤Ï1»þ´Ö¤Û¤É¤Ç¥¬¥é¥à¡¦¥Á¥ã¥·¥å¥Þ²¹Àô¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£¶á¤¯¤Ë¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ä°û¿©Å¹¤¬¿ô¸®¤º¤Ä¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê²¹Àô³¹¤È¤¤¤¦¼ñ¤¤À¤¬¡¢¿Í¤Î»Ñ¤ÏÂ¿¤¤¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤³¤³¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÂÐ´ß¤Î¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¶á¤¤¤¬¡¢¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¤È¤Î·ÐºÑÅª¤Ê³Êº¹¤Ï¤ß¤Æ¤È¤ì¤ë¡£µÞ·¹¼ÐÃÏ¤Ç¤Î³«Âó¤Ï¥¿¥¸¥¯¤è¤ê¤â¥¢¥Õ¥¬¥ó¤Ë¤è¤ê¶¯¤¤¼¹Ç°¤ò´¶¤¸¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥¬¥é¥à¡¦¥Á¥ã¥·¥å¥Þ²¹Àô¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¡£ÃË½÷Æþ¤ìÂØ¤¨À©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥ë¥³¤Î¥Ñ¥à¥Ã¥«¥ì¤Î¤è¤¦¤ÊÀÐ³¥Ãª¤¬¤½¤Ó¤¨¡¢¶¯¤¤Æüº¹¤·¤ò¼×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥Ñ¥ß¡¼¥ë¹â¸¶¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«²¹Àô¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ºÇ¤âÍÌ¾¤Ê¤Î¤¬¡¢¤³¤³¥¬¥é¥à¡¦¥Á¥ã¥·¥å¥Þ²¹Àô¤À¡£¤«¤Ê¤êÀÎ¤«¤éÎ²²«Àô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢1957Ç¯¤Ëµì¥½Ï¢¤¬¥µ¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤È¤·¤Æ³«¶È¤·¤¿¡£
ÃË½÷Æþ¤ìÂØ¤¨À©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½÷À¤ÎÆþÍá»þ´Ö»Ä¤ê10Ê¬¤Î´Ö¤ËºÊ¤¬¶î¤±¹þ¤à¡£¤ï¤º¤«¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¼Ö¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ä¤«¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¡£
¤¹¤°¤ËÃËÀ¤ÎÆþÍá»þ´Ö¤¬Íè¤¿¡£Ã¦°á½ê¤Ïµ®½ÅÉÊ¤ò±£¤¹¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢10m»ÍÊý¤Û¤É¤ÎÅòÁ¥¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ê¤Î¤ÇÅðÆñ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤À¡£ÆýÇò¿§¤ÎÎ²²«Àô¤Ç¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¤ÎÆýÆ¬²¹Àô¤È¤¤¤Ã¤¿±öÇß¡Ê¤¢¤ó¤Ð¤¤¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
Î²²«Àô¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤µ¤Û¤É¤Ë¤ª¤¤¤â¶¯¤¯¤Ê¤¤¡£²¹ÅÙ¤â40ÅÙ¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÇÄ¹Åò¤¬¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£Î¹¹Ô¼Ô¤Ë¤â¿Íµ¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢É®¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È¤¤ÏÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ð¤«¤ê10¿Í¤Û¤ÉÆþÍá¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤·¤«¤âÈéÉæÉÂ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ê¥È¥ê¥¦¥à»þÂå¤ÎÅò¼£¤È¤¤¤¦ËÜÍè¤ÎÌò³ä¤ò¤¤¤Þ¤â¼õ¤±¤Ä¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
ÉÙ»Î»³¤Î¹âÅÙ¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ëÆ½Æ»¤ò±Û¤¨¡¢¥Í¥Ã¥È¤â¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤Ì±Çñ¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿²¹Àô¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÅòÁ¥¤Ë¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Î°ÂÅÈ´¶¤Ï¤Ò¤È¤·¤ª¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÍâÆü¡¢¥à¥ë¥¬¥Ö¤«¤é¶õ¹Á¤Î¤¢¤ë¼óÅÔ¤Î¥É¥¥¥·¥ã¥ó¥Ù¤Þ¤Ç¡¢¼Ö¤Î½õ¼êÀÊ¤Ë2¿ÍÃåºÂ¤Ç17»þ´Ö¤È¤¤¤¦²á¹ó¤Ê°ÜÆ°¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÉÔÊØ¤µ¤Ç¤ÏÎà¤ò¤ß¤Ê¤¤ÈëÅò¤È¤¤¤¨¤ë¤¬¡¢²¹Àô¹¥¤¤Ê¤é¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¤Î²¹Àô¤òÌÜ»Ø¤·¤¿²á¹ó¤ÊÎ¹¤ÈÈþ¤·¤¤É÷·Ê(13Ëç¡Ë
¡Ê¶¶²ì ½¨µª ¡§ ¥È¥é¥Ù¥ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë