11人組グローバルボーイズグループ・JO1の金城碧海が28日、東京・IMM THEATERでLAPONEグループ所属アーティスト合同ライブ『LAPOSTA 2025 Supported by docomo』内の企画「LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS」を開催。『Love in the sky 〜快適な空の旅へ』と題した公演を行った。金城の公演は「皆さんが寂しいと感じた時不安に感じた時は空を見上げてほしい。どれだけ離れていても“空はつながっている”」という、金城が日頃からJAM(ファンネーム)に伝えているメッセージをもとにタイトルを決定。JAMに向けて、そこに「愛」があるということを伝えたいという思いから「Love in the sky」と題し、公演コンセプトは名前の“SKY”にちなんだ飛行機をイメージしている。

拍手と歓声の中登場した金城が1曲目に選んだのは、JO1のYouTube企画「PLANJ」でも公開した「恋におちたら」(CrystalKay)のカバー。バンド演奏との息もぴったりで、やさしく切なさを感じる歌声で観客を惹きつけた。クールに決めたかと思えば「めちゃくちゃ緊張していて、みんなが入ってくる姿を見たり声が聞こえてきて震えていました。でもJAMのみんなの顔を見ると自信が湧いてきて、ここからもっと盛り上げていきたいです!」と伝え、愛らしく安心した表情を見せた。そして「ここからはムーディーな感じでいきます。皆さんにとってもこの曲や時間がかけがえのない瞬間になったらいいなと思います!」と話すと、「Automatic」(宇多田ヒカル)を初カバー。バンドサウンドと色香をただよわせる歌声が会場に響き渡り、おしゃれで心地よい空間を作り上げた。歌唱以外では、おしゃべりが大好きな金城が輝くゲームコーナー、2択クイズ、JAMが衣装を決める企画を実施。「JAMとのデートコーデ」に着替える予定だった金城はなぜかウエディングドレス姿で登場し、会場には笑いが起こった。ラストは「GLAMOROUS SKY」で、今日一番の盛り上がりに。多彩な歌声で魅せる中にもバラエティー要素満載の企画で、金城らしいソロステージとなった。「LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS」では、JO1とINIのメンバー22人が自ら企画・演出を考える特別なソロステージを届ける。