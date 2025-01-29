・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７３．７７ドル（＋０．６０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２７６７．５ドル（＋２９．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３０７２．７セント（＋４７．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５４５．２５セント（＋９．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４８５．２５セント（＋３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０４５．００セント（±０．００セント）
・ＣＲＢ指数
　３０６．２３（＋０．８９）

出所：MINKABU PRESS