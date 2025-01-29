２８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７３．７７ドル（＋０．６０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７６７．５ドル（＋２９．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０７２．７セント（＋４７．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４５．２５セント（＋９．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４８５．２５セント（＋３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４５．００セント（±０．００セント）
・ＣＲＢ指数
３０６．２３（＋０．８９）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７３．７７ドル（＋０．６０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７６７．５ドル（＋２９．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０７２．７セント（＋４７．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４５．２５セント（＋９．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４８５．２５セント（＋３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４５．００セント（±０．００セント）
・ＣＲＢ指数
３０６．２３（＋０．８９）
出所：MINKABU PRESS