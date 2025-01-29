Ž¢Ê¬¿ô¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«Ž£Æ¬¤Î½À¤é¤«¤¤¿Í¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë»»¿ô¤ÎÊØÍø¤Ê³èÍÑË¡
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢À¾À®³èÍµ¡ØÅìÂç¤ÎÀèÀ¸¡ªÊ¸·Ï¤Î»ä¤ËÄ¶¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯»»¿ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¡Ê¤«¤ó¤½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ê¬¿ô¤Ï¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤È¤é¤¨¤ë
¡ÚÀ¾À®ÀèÀ¸¡Ûº£²ó¡¢°·¤¦¤Î¤ÏÊ¬¿ô¤Ç¤¹¡£»»¿ô·ù¤¤¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÆñÅ¨¤Ç¤¹¡£
¡Ú¶¿¤µ¤ó¡Û¤¿¤·¤«¤ËÊ¬¿ô¤Ã¤ÆÊ¸·Ï¿Í´Ö¤«¤é¤¹¤ë¤È¤Ä¤«¤ß¤É¤³¤í¤¬¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¡¢»ä¤â¤¤¤Þ¤À¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ÚÀ¾À®ÀèÀ¸¡ÛÊ¬¿ô¤Ï¼ÂºÝ¤ËÃê¾ÝÅª¤Êµ¹æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÊ¬¿ô¤ò°·¤¦¤È¤¤ËÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ê¬¿ô¤òÆüËÜ¸ì¤ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¡£¥É¥ê¥ë¤ò¤³¤Ê¤·¤ÆÊ¬¿ô¤Î·×»»¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢°ÕÌ£¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤É¤³¤«¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡Ú¶¿¤µ¤ó¡Û¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÀ¾À®ÀèÀ¸¡Û¤Ï¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤¬¡Ö¤Þ¤ó´Ý1Ëç¡×¤È¡ÖÈ¾Ê¬1¤Ä¡×¤È¡Ö6¤Ä¤ËÊ¬¤±¤¿¤¦¤Á¤Î1ÀÚ¤ì¡×¤¢¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤ÏÁ´Éô¤Ç²¿ËçÊ¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú¶¿¤µ¤ó¡Û»Ò¤É¤â¤Ê¤é¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÀ¾À®ÀèÀ¸¡Û¤¿¤·¤«¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤ó´Ý¤Ï1Ëç¤È¤«¤¾¤¨¤Æ¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦1Ëç¤ÏÈ¾Ê¬¡¢°ìÈÖ¾®¤µ¤¤¤Î¤Ï6¤Ä¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤¿¤¦¤Á¤Î1¤ÄÊ¬¡£¤³¤ì¤ò¿ô»ú¤ÇÌÀ³Î¤ËÉ½¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÀ¾À®ÀèÀ¸¡Û¤½¤³¤ÇÊ¬¿ô¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
¡Ú¶¿¤µ¤ó¡Û¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¡ÚÀ¾À®ÀèÀ¸¡Û1Ëç¤ò2¤Ä¤ËÊ¬¤±¤¿¤â¤Î¤Î1¤ÄÊ¬¡£¤³¤ì¤ò1¡¿2¡Ê¤Ë¤Ö¤ó¤Î¤¤¤Á¡Ë¤ÈÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
1Ëç¤ò6¤Ä¤ËÊ¬¤±¤¿¤â¤Î¤Î1¤ÄÊ¬¡£¤³¤ì¤ò1¡¿6¡Ê¤í¤¯¤Ö¤ó¤Î¤¤¤Á¡Ë¤ÈÉ½¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤³¤Ë¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤¬¡¢1Ëç¤È¡¢1¡¿2Ëç¤È¡¢1¡¿6Ëç¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÊ¬¿ô¤Ï³ä¤ê»»¡×¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È⁉
¡ÚÀ¾À®ÀèÀ¸¡Û¤³¤Î¤è¤¦¤ËÀ°¿ô¤Î1¹ï¤ß¤ÎÀ¤³¦¤è¤ê¤âºÙ¤«¤¤Ã±°Ì¤Ç¿ô¤ò°·¤¦¤È¤¤ËÊØÍø¤Ê¤Î¤¬Ê¬¿ô¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
¡ÚÀ¾À®ÀèÀ¸¡Û¿¿¤óÃæ¤Ë²£Àþ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾å¤È²¼¤Ë¿ô»ú¤ò½ñ¤¤Þ¤¹¡£Ê¬¿ô¤Î¾å¤Î¿ô»ú¤ò¡ÖÊ¬»Ò¡×¡¢²¼¤Î¿ô»ú¤ò¡ÖÊ¬Êì¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶¿¤µ¤ó¡Û¾å¤¬»Ò¤É¤â¤Ç¡¢²¼¤¬¤ªÊì¤Á¤ã¤ó¡£
¡ÚÀ¾À®ÀèÀ¸¡Û¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢»Ò¤É¤â¡ÊÊ¬»Ò¡Ë¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤Ê¬¿ô¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¶¿¤µ¤ó¡Û¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÀ¾À®ÀèÀ¸¡Û¡ÖÊ¬»Ò¡×¡ÖÊ¬Êì¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÃæ¹ñ¤Î¿ô³Ø¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤ÎÌ¾»Ä¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎÃæ¹ñ¤Î¿ô³Ø¤Ç¤ÏÊ¬»Ò¤¬Ê¬Êì¤è¤ê¤âÂç¤¤¤Ê¬¿ô¤Ï°·¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é²¼¤¬¡ÖÊì¡×¤Ç¤âÇ¼ÆÀ´¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¡Ö»Ò¡×¤¬Âç¤¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¡¢¸½Âå¿ô³Ø¤ÎÊ¬¿ô¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÅ¬¤·¤¿É½¸½¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú¶¿¤µ¤ó¡Û¤Ø¤§¡Á¡£¤½¤ó¤ÊÎò»Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
¡ÚÀ¾À®ÀèÀ¸¡Û¤µ¤Æ¤µ¤Æ¡¢Ê¬¿ô¤Î¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤â¤½¤âÊ¬¿ô¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡£·ëÏÀ¤ò¤¤¤¦¤È¡¢Ê¬¿ô¤Ï³ä¤ê»»¤Ç¤¹¡£
¡Ú¶¿¤µ¤ó¡Û¤Ï¡©¡¡¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«?
¡ÚÀ¾À®ÀèÀ¸¡Û³ä¤ê»»¤ò°ã¤¦·Á¤ÇÉ½¤·¤¿¤Î¤¬Ê¬¿ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú¶¿¤µ¤ó¡Û¤¸¤ã¤¢¡Ä¡Ä¡¢Ê¬¿ô¤Ã¤Æ³ä¤ê»»¤Î½ñ¤Êý¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡©
¡ÚÀ¾À®ÀèÀ¸¡Û¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡£Ê¬»Ò¤Ï¡Ö³ä¤é¤ì¤ë¿ô¡×¤Ç¡¢Ê¬Êì¤Ï¡Ö³ä¤ë¿ô¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¬¿ô¤Ï·×»»ÅÓÃæ¤Îµ¹æ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤
¡ÚÀ¾À®ÀèÀ¸¡ÛÊ¬¿ô¤Ï³ä¤ê»»¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÉ½¸½¤·¤¿µ¹æ¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢Ê¬¿ô¤Ã¤Æ¿ô¤Ç¤¹¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú¶¿¤µ¤ó¡Û¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢Ê¬¡Ö¿ô¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡ÚÀ¾À®ÀèÀ¸¡ÛÊ¬¿ô¤Ï·×»»ÅÓÃæ¤òÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë³ä¤ê»»¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¼ÂºÝ¤ÎÃÍ¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð1¡¿2¤Ï¡Ö1¡à2¡×¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¡£¡Ö1¡à2¡×¤ò·×»»¤¹¤ë¤È0.5¤Ç¤¹¡£0.5¤Ï¿ô¤Ç¤¹¤¬¡¢1¡¿2¤Ï¤Þ¤À¿ô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¶¿¤µ¤ó¡Û¿ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤é¡Ä¡Ä¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶Ê¬¿ô¤ò»È¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡ÚÀ¾À®ÀèÀ¸¡ÛÊ£»¨¤Ê¼°¤ò·×»»¤¹¤ë¤È¤¤ËÊ¬¿ô¤ò»È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÊØÍø¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Ê¬¿ô¤Î¤Þ¤Þ»ÍÂ§±é»»¤·¤Æ¡¢Ê¬¿ô¤Î¤Þ¤ÞÅú¤¨¤ò¤À¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¶¿¤µ¤ó¡ÛÅú¤¨¤¬Ê¬¿ô¤Ê¤Î¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤»¤á¤Æ¾®¿ô¤Ê¤É¤Î¿ô¤ËÄ¾¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡ÚÀ¾À®ÀèÀ¸¡Û¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤³¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç·×»»¤·¤í¤è¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¿ô³ØÅª¤Ë¤ÏÅú¤¨¤¬Ê¬¿ô¤Î¾õÂÖ¤ÇOK¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÀß·×¿Þ¤Ë1¡¿2m¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò¼ÂºÝ¤ËÂç¹©¤µ¤ó¤¬¸«¤Æ³Ñºà¤òÀÚ¤ë¤È¤¤Ï¡Ö0.5m¤À¤Ê¡×¤È·×»»¤·¤Æºî¶È¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢»»¿ô¤ÎÅú¤¨¤È¤·¤Æ¤Ï1¡¿2¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ë¤½¤ì¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤È¤¤Ï0.5¤È¤¤¤¦¿ô¤Ë¤·¤Æ»È¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿ô³Ø³¦¤Î·è¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶¿¤µ¤ó¡Û¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¢£³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤ÏÊ¬¿ô¤¬Ä¶ÊØÍø
¡ÚÀ¾À®ÀèÀ¸¡Û¤¢¤È¡¢³ä¤ê»»¤Ã¤Æ³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¤ê¤ó¤´1¸Ä¤ò3¿Í¤ÇÊ¬¤±¤¿¤é¤Ò¤È¤ê²¿¸Ä¤«¡×¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡¢¡Ö1¡à3¡×¤òÅÅÂî¤Ç·×»»¤¹¤ë¤È0.3333¡Ä¡Ä¤È±Ê±ó¤È¡Ö3¡×¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡Ö½Û´Ä¾®¿ô¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½3¡Ë¡£
¡ÚÀ¾À®ÀèÀ¸¡Û°ì±þ¥¹¥Ã¥¥ê½ñ¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç·×»»¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤âÆñ¤·¤½¤¦¡£¤Ç¤âÊ¬¿ô¤ò»È¤¨¤Ð¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö3¡¿11¡ß1¡¿3¡×¤Ã¤Æ·×»»¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÊØÍø¤Ç¤·¤ç¡©
¡Ú¶¿¤µ¤ó¡Û¤¸¤ã¤¢³ä¤ê»»¤Î¤È¤¤Ë¤ä¤Ã¤¿¡Ö¾¦¤¬¤¤¤¯¤Ä¤Ç¡¢Í¾¤ê¤¬¤¤¤¯¤Ä¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡ÚÀ¾À®ÀèÀ¸¡Û¤½¤³¤âÊ¬¿ô¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡ÖÍ¾¤ê¡×¤Ï°ìÀÚ°Õ¼±¤»¤º¡¢¤«¤Á¤ã¤«¤Á¤ã·×»»¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú¶¿¤µ¤ó¡ÛÍ¾¤ê¤ò¤À¤¹¤Î¤Ë¤¢¤ó¤Ê¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£Ê¬¿ô¤Ã¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£Ê¬¿ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ª¤â¤·¤í¤¤»È¤¤Êý
¡ÚÀ¾À®ÀèÀ¸¡ÛÊ¬¿ô¤Ï³ä¤ê»»¤È°ì½ï¤Ç¤¹¤«¤é¡¢³ä¤ê»»¤ÎÀ¼Á¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£³ä¤ë¿ô¤È³ä¤é¤ì¤ë¿ô¤òÆ±¤¸Ê¬¤À¤±³Ý¤±»»¤·¤Æ¤â¾¦¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö4¡à2¡×¤È¡Ö8¡à4¡×¤Î¾¦¤Ï¤É¤Á¤é¤âÆ±¤¸2¡£
¡ÚÀ¾À®ÀèÀ¸¡ÛÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Ê¬»Ò¤ÈÊ¬Êì¤ËÆ±¤¸¿ô¤ò³Ý¤±¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸¿ô¤Ç³ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢Ê¬¿ô¤ÎÂç¤¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢4¡¿2¤È8¡¿4¤ÎÂç¤¤µ¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£3¡¿4¤È3¡¿4¤ÎÊ¬»Ò¤ÈÊ¬Êì¤Ë2¤ò³Ý¤±¤¿6¡¿8¤Ç¤Ï¡¢Ê¬¿ô¤ÎÂç¤¤µ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú¶¿¤µ¤ó¡Û¡ÖÊ¬¿ô¤ÎÂç¤¤µ¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚÀ¾À®ÀèÀ¸¡ÛÊ¬¿ô¤¬³ä¤ê»»¤À¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢³ä¤ê»»¤Î¾¦¤Î¤³¤È¡£¡Ö³ä¤é¤ì¤ë¿ô¡ÊÊ¬»Ò¡Ë¤ÎÃæ¤Ë³ä¤ë¿ô¡ÊÊ¬Êì¡Ë¤¬¤¤¤¯¤Ä¤¢¤ë¤«¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë·Á¤À¤±ÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Û¡¼¥ë¥±¡¼¥¤¬1¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£3¡¿4¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¥Û¡¼¥ë¥±¡¼¥¤ò4ÅùÊ¬¤·¤¿¤¦¤Á¤Î3¸Ä¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú¶¿¤µ¤ó¡Û¤Ï¤¤¡£
¡ÚÀ¾À®ÀèÀ¸¡Û¤Ç¤Ï¡¢6¡¿8¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Û¡¼¥ë¥±¡¼¥¤ò8ÅùÊ¬¤·¤¿¤¦¤Á¤Î6ÀÚ¤ì¡£3¡¿4¤È6¡¿8¤ÇÂç¤¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ú¶¿¤µ¤ó¡ÛºÙ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£Âç¤¤µ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÀ¾À®ÀèÀ¸¡ÛÊ¬¿ô¤Î·×»»¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö°ÕÌ£¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë·Á¤À¤±ÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Ò¤ó¤Ñ¤ó¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ¼Á¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
----------
À¾À® ³èÍµ¡Ê¤Ë¤·¤Ê¤ê¡¦¤«¤Ä¤Ò¤í¡Ë
ÅìµþÂç³Ø ÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¶µ¼ø
ÀìÌç¤Ï¿ôÍýÊªÍý³Ø¡¢½ÂÂÚ³Ø¡£ÅìµþÂç³Ø¹©³ØÉôÂ´¶È¡¢Æ±ÂçÂç³Ø±¡¹©³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¹Ò¶õ±§Ãè¹©³ØÀì¹¶Çî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥±¥ë¥óÂç³ØÍýÏÀÊªÍý³Ø¸¦µæ½ê¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£Í½È÷¹»¹Ö»Õ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÅìÂç¤ÎÀèÀ¸¡ª Ê¸·Ï¤Î»ä¤ËÄ¶¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¿ô³Ø¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¡Ê¤«¤ó¤½ÐÈÇ¡Ë¤Ï¡¢20ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¡£
----------
¡ÊÅìµþÂç³Ø ÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¶µ¼ø À¾À® ³èÍµ ¥¤¥é¥¹¥È¡ámeppelstatt¡Ë