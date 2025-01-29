Ê©Áü¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡© Ê©¶µ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤«¤é¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¡ª
¤¢¤Á¤³¤Á¤Î¤ª»û¤äÇîÊª´Û¤Ê¤É¤Ç¸«¤«¤±¤ë¡¢¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¡ÖÊ©Áü¡×¡£
¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤¤¤¤Ç¤¿¤Á¤È¡¢É½¾ð¤ÎË¤µ¤äÁñ¸·¤µ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÊ©Áü¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÊ©¶µ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆüËÜ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤ò¡¢Â¼¾¾Å¯Ê¸¤µ¤óÃø¤Î¡ØÂÎ´¶¤¹¤ëÊ©Áü¡Ù¤è¤êÈ´¿è¤·¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê©¶µ¤Ïº£¤«¤é2500Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤Î¥¤¥ó¥É¤Ç¡¢¼á²à¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«¤«¤ì¤¿½¡¶µ¤Ç¤¢¤ê¡¢»×ÁÛ¡£³«ÁÄ¤Ç¤¢¤ë¼á²à¤È¤Ï¡¢ËÜÌ¾¤ò¥´ー¥À¥Þ¡¦¥·¥Ã¥Àー¥ë¥À¤È¤¤¤¤¡¢µª¸µÁ°6～5À¤µª¤´¤í¡¢ËÌ¥¤¥ó¥É¤Î¥·¥ã¥«Â²¤Î²¦»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥·¥ã¥«Â²¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¼á²à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£À¸¸å¡¢Êì¿Æ¡Ê ËàÌíÉ×¿Í¡Ë¤òË´¤¯¤·¤¿¤¬¡¢Î©ÇÉ¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤º¤Ã¤È·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¾ë³°¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡ÖÀ¸¡¦Ï·¡¦ÉÂ¡¦»à¡×¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£²¦»Ò¤Ï¿Í¡¹¤¬µß¤ï¤ì¤ëÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿¿·õ¤ËÇº¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢29ºÐ¤Î¤È¤¡¢ÃÏ°Ì¤ä¿ÈÊ¬¤ò¼Î¤Æ¤Æ½Ð²È¤·¤¿¡£ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¸·¤·¤¤½¤¹Ô¤ò6Ç¯´ÖÂ³¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶ì¹Ô¤Î¤à¤Ê¤·¤µ¤ò¸ç¤ë·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢°ì½ï¤Ë½¤¹Ô¤òÂ³¤±¤¿5¿Í¤Î½¤¹ÔÃç´Ö¡Ê ¸ÞÈæµÖ¡Ë¤È¤âÊÌ¤ì¤¿¡£
¼á²à¤ÏÊîÄó¼ù¤Î²¼¤ÇâÔÁÛ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤ ¤ë¤È¤¤Ë¡¢µÞ¤Ë¸ç¤ê¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ê©¶µ¤¬¹¤Þ¤ê¡¢Ê©Åã¤¬¤Ç¤¤¿
¡¡¼á²à¤¬ÆþÌÇ¤·¤Æ100～200Ç¯¤¯¤é¤¤¤¿¤Ã¤¿¤³¤í¡¢Äï»Ò¤¿¤Á¤Ï¼á²à¤Î¶µ¤¨¤òÊ¸½ñ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£¤³¤ì¤¬·ÐÅµ¡£¤³¤ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¿Í¤«¤é¿Í¤ØÊ©¶µ¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¡¢µª¸µÁ°3À¤µª¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥ÉÁ´ÅÚ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£¥¢¥·¥çー¥«²¦¤¬¥¤¥ó¥É¤òÅý°ì¤¹¤ë¤È¡¢Ê©¶µ¤Ï²¦¼¼¤Î±ç½õ¤òÆÀ¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¡£¤³¤Î»þÂå¤Ë¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¥Éー¥à·¿¤Î¥¹¥È¥¥ー¥Ñ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊ©Åã¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢²ÐÁò¤µ¤ì¤¿¼á²à¤Î°ä¹ü¤¬°ìÉô¤Þ¤Ä¤é¤ì¤¿¡£¥¤¥ó¥É³ÆÃÏ¤ËÊ©Åã¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¡¢ÎéÇÒ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¼á²à¤Î¶µ¤¨¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ê©Åã¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·Á¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ê©¶µ¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ë¤â¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Ãæ¹ñ¤äÆüËÜ¤Î»°½ÅÅã¤ä¸Þ½ÅÅã¤ÎÊ©Åã¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¥¤¥ó¥É¤Î¥¹¥È¥¥ー¥Ñ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡·ÐÅµ¤â³ÆÃÏ¤Î¸À¸ì¤ËÌõ¤µ¤ì¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Ä¤É¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²ò¼á¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¼á²à¤Î»à¸å¡¢Ê©¶µ¤Î¶µ¤¨¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ËÊ¬Îö¤·¡¢Ê£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¡¢Âç¾èÊ©¶µ¡¢¾åºÂÉôÊ©¶µ¡Ê¾®¾èÊ©¶µ¡Ë¡¢¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÊ©¶µ¡¢Ì©¶µ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼á²à¤Î¶µ¤¨¤¬È¯Å¸¤·¤¿¤â¤Î¡£
¥¤¥ó¥É¼°¤ÎÊè¡¢¥¹¥È¥¥ー¥Ñ¤Ï¥Éー¥à·¿¡£¼á²à¤Î¹ü¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢ÊõÀÐ¤Ê¤É¤¬Ç¼¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡£Ãæ¹ñ¤äÆüËÜ¤ÎÊ©Åã¤Ï¡¢2³¬·ú¤Æ°Ê¾å¤¬Â¿¤¤¡£
ºÇ½é¤ÎÊ©Áü¤Ï¡¢¥®¥ê¥·¥ãÄ¦¹ï¤Î¤è¤¦
¡¡¥¤¥ó¥É¤Î¥¢¥·¥çー¥«²¦¤¬¹ñÆâ¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿Ê©Åã¤Î¿ô¤Ï¡¢8Ëü4000¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¸Å¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¤Û¤ÜÃæ±û¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥µー¥ó¥Áー¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê©Åã¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ÎÌç¤äºô¤Ë¼á²à¤ÎÀ¸³¶¤Ê¤É¤òÉ½¤¹Ä¦¹ï¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤¬Ê©Áü¤Îµ¯¸»¡£¤¿¤À¡¢É÷·Ê¤äÄï»Ò¤¿¤Á¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤â¡¢¼á²à¤òÄ¾ÀÜÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Åö»þ¤Ï¸ç¤ê¤ò³«¤¤¤¿¼á²à¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¿¥Öー¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢ÊîÄó¼ù¤äË¡ÎØ¡¢ÂÀ×¤Ê¤É¤¬¼á²à¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¤ä¤¬¤Æ¡¢¼á²àÆþÌÇ¸å500Ç¯¤¿¤Ã¤¿¤³¤í¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼á²à¤Î»Ñ¤¬Ê©Áü¤È¤·¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¡£¥®¥ê¥·¥ã¡¦¥íー¥ÞÊ¸ÌÀ¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÅÂå¥¤¥ó¥É¤Î¥¬¥ó¥Àー¥é¡Ê¸½ºß¤Î¥Ñ¥¥¹¥¿¥óËÌÀ¾Éô¡Ë¤È¥Þ¥È¥¥¥éー¡Ê¥¤¥ó¥ÉËÌÉô¡Ë¤Ç¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÊ©Áü¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¥¬¥ó¥Àー¥é¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢¥¦¥§ー¥Ö¤Î¤«¤«¤Ã¤¿È±¤ËÌÌÄ¹¤ÇÄ¦¤ê¤Î¿¼¤¤´é¡¢É¦¤Ê¤É¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥®¥ê¥·¥ãÄ¦¹ïÉ÷¡¢¥Þ¥È¥¥¥éー¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¥¤¥ó¥ÉÅÁÅý¤ÎÆùÂÎÈþ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡¢¤ÈºîÉ÷¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤³¤¦¤·¤Æ½Ð¸½¤·¤¿Ê©Áü¤Ï¡¢¥·¥ë¥¯¥íー¥É¤ò·Ð¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤«¤éÄ«Á¯È¾Åç¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÈÅÁÇÅ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥¬¥ó¥Àー¥éÃÏÊý¤Î½é´ü¤Î Ê©Áü¤Ï¡¢¥®¥ê¥·¥ãÄ¦¹ïÉ÷ ¤Î´éÎ©¤Á¤È°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½¡¶µÅÔ»Ô¥Þ¥È¥¥¥éー¤ÎÊ©Áü¤Ï¡¢¼ã¡¹¤·¤¤·ò¹¯Åª¤ÊÆùÂÎÈþ¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤ËÊ©¶µ¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿
ÈôÄ»»þÂå¤Î538Ç¯¡Ê¡ØÆüËÜ½ñµª¡Ù¤Ç¤Ï552Ç¯¡Ë¡¢É´ºÑ¤Î²¦¤«¤é29Âå¶ÖÌÀÅ·¹Ä¤Ë¡¢¼á²àÇ¡ÍèÁü¤ä·ÐÅµ¤¬Â£¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤¬ÆüËÜ¤ÎÊ©¶µÅÁÍè¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÍÁ³¡¢°Û¹ñ¤Î½¡¶µ¤È¤È¤â¤Ë¿®¶Ä¤ÎÂÐ¾Ý¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢È¿ÂÐÇÉ¤È¤Î¹³Áè¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ê©¶µ¤ò¿®¶Ä¤¹¤ëÁÉ²æÇÏ»Ò¡ÊÈôÄ»»þÂå¤Îµ®Â²¤ÇÀ¯¼£²È¡Ë¤ÈÀ»ÆÁÂÀ»Ò¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¤Ë»û±¡¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¡¢Ê©¶µ¤ÏµÞÂ®¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤ä¤¬¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊ©Áü¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¤â¸½Âå¿Í¤Î¿´¤ò¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ë¿®¶Ä¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê©Áü¤Ë¤ÏÈþ½ÑºîÉÊ¤È¤·¤Æ´Õ¾Þ¤¹¤ë¤À¤±¤Î¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
Ê©¶µ¤¬ÆüËÜ¤ò´Þ¤à¥¢¥¸¥¢¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¥ëー¥È¤Ï¡¢ Âç¤¤¯2¤Ä¤Î¥³ー¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¥¤¥ó¥É¤«¤é¥¬¥ó ¥Àー¥é¤ò·Ð¤Æ¡¢¥·¥ë¥¯¥íー¥É¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÃæ¹ñ¡¢ Ä«Á¯È¾Åç¡¢ÆüËÜ¤Ø¡£¤³¤Î¥ëー¥È¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤â ¤Î¤ò¡ÖÂç¾èÊ©¶µ¡×¤È¤¤¤¦¡£¥¤¥ó¥É¤«¤é¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥¿¥¤¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þー¤ò·Ð¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¡Ö¾åºÂÉôÊ©¶µ¡Ê¾®¾èÊ©¶µ¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ö¡£"Ê©Áü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯"¡ØÂÎ´¶¤¹¤ëÊ©Áü¡Ù¤Ê¤é¡¢¤½¤ó¤ÊÊ©Áü¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¡¢´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
¡¡¡ØÂÎ´¶¤¹¤ëÊ©Áü¡Ù¤Ï¡¢¼ñÌ£¤É¤¤Ã¡ª¡ÖÊ©Áü¥·¥êー¥º¡×ÈÖÁÈ¥Æ¥¥¹¥È¤ò¸µ¤ËÊÔ¤à"Ê©Áü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯"¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤²òÀâ¤È¤È¤â¤ËÌó120ÂÎ¤ÎÊ©Áü¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎËÜ¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Ê©Áü¤Î¼Ì¿¿¤¬ËþºÜ¤Î¡¢°¦¹¥²È¤â¥Ó¥®¥Êー¤âÇ¼ÆÀ¤Î£±ºý¤Ç¤¹¡£Â¼¾¾ Å¯Ê¸¡Ê¥à¥é¥Þ¥Ä¡¦¥Æ¥Ä¥Õ¥ß¡Ë
¶ðß·Âç³Ø¶µ¼ø¡£ÁµÊ¸²½Îò»ËÇîÊª´Û´ÛÄ¹¡£
1967Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡Ê¸³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î¸å´ü²ÝÄøËþ´üÂà³Ø¡£Àì¹¶¤ÏÊ©¶µÈþ½Ñ»Ë¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø²ñÄÅÈ¬°ìµÇ°ÇîÊª´Û¤ò·Ð¤Æ¡¢¶ðß·Âç³ØÊ©¶µ³ØÉô¤Ø¡£¤Û¤«¤Ë¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡¢NHKÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー¡¢Ä«Æü¥«¥ë¥Á¥ãー¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤Î¹Ö»Õ¤âÌ³¤á¤ë¡£Àì¹¶¤ÏÊ©¶µÈþ½Ñ»Ë¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¥¥ì¥¤¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¡¤¿¤Î¤·¤¤Ê©Áü¤Î¤ß¤«¤¿¡Ù¡ÊÆüËÜÊ¸·Ý¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ëÅìÍÎ¤ÎÈþ½Ñ¡Ù¡ÊÅìµþÈþ½Ñ¡Ë¡¢¡Ø¶ðß·Âç³ØÊ©¶µ³ØÉô¶µ¼ø¤¬¸ì¤ë Ê©Áü´Õ¾ÞÆþÌç¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¡£NHK¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¼ñÌ£¤É¤¤Ã¡ª¡×¤ÎÊ©Áü¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¢¡¡ØÂÎ´¶¤¹¤ëÊ©Áü¡Ù
¢¡ÃÏ¿Þ¡¦¥¤¥é¥¹¥È¡¡ðµ¡»¡¿ Kiji-Maru Works