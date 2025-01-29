²È»ö¤¬¤Ç¤¤ë½÷À¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¹ÔÆ°£¸¥Ñ¥¿¡¼¥ó
½÷À¤é¤·¤¤µ¤¸¯¤¤¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹ÔÆ°¤«¤é³À´Ö¸«¤¨¤ë½¬´·¡£¥Ï¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°ìÌÌ¤Î¤¢¤ë½÷À¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ö²È»ö¤¬¤Ç¤¤ë½÷À¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¹ÔÆ°£¸¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤¬À°ÍýÀ°ÆÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤¬À°ÍýÀ°ÆÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ï¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤â¤¤Ã¤È¥¥ì¥¤¤ËÊÒÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£µÕ¤Ë²ÙÊª¤¬¥°¥Á¥ã¥°¥Á¥ã¤Î½÷À¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ²È¤â¡¦¡¦¡¦¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤òÊú¤«¤»¤Þ¤¹¡£º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢ÌÑÁÛ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¤Î¤¬ÃËÀ¤È¤¤¤¦À¸¤Êª¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤Íî¤ÁÅÙ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡ÛÎÁÍý¤ò¿¶Éñ¤¦ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¡¢¥Ê¥ó¥×¥é¡¼¤Ï¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¡ª¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ÊÄ´Ì£ÎÁ¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹
¡ÖÎÁÍý¾å¼ê¡×¤Ê½÷À¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¦¤ì¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£½÷À¤¬ÎÁÍý¤ò¿¶Éñ¤¦¤È¤¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¡¢¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¡¢¥Ê¥ó¥×¥é¡¼¤Ï¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¡¢Ãæ²Ú¤Ê¤éÆ¦¸Ý¡Ê¥È¥¦¥Á¡¼¡Ë¤ä²ÖÜ¥¡Ê¥Û¥ï¥¸¥ã¥ª¡Ë¤ò¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤Ê¤é¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥º¤Î¼ïÎà¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÏÓÁ°¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¿¤À¤Î¡ÖÎÁÍý¾å¼ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÎÁÍý¹¥¤¡×¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú£³¡Û¥ª¥Õ¥£¥¹À¶ÁÝ¤Ë¡¢½ÅÁâ¡¢¥¯¥¨¥ó»À¡¢¥¢¥í¥Þ¤ÏÄêÈÖ¡ª¥¨¥³¤ÊÁÝ½üË¡¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë
¼ê¤¢¤«¤Þ¤ß¤ì¤Î¥Þ¥¦¥¹¤ä¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ï¡¢½ÅÁâ¿å¤ò´Þ¤Þ¤»¤¿ÉÛ¤ÇËá¤¯¤È¡¢¥Ô¥«¥Ô¥«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÁëÊÕ¤Î¥«¥ÓÂÐºö¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥¨¥ó»À¤«¤ª¿Ý¤Î¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¡£¥Ç¥¹¥¯¤ò¿¡¤¯¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¥Ñ¡¼¥ß¥ó¥È¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¥¹¥¤¡¼¥È¤ÎÀºÌý¤ò¿â¤é¤·¤¿¿å¤Ç¤µ¤ï¤ä¤«¤Ë¡£ÌµÂÌ¤ÊÅÅµ¤¤äÀöºÞ¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯»È¤ï¤º¡¢´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤ÁÝ½üË¡¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ë¤Ï¡¢¸¤µ¤äµ¤ÉÊ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡Ú£´¡Û³°½ÐÀè¤Ç¡¢¼è¤ì¤¿¥Ü¥¿¥ó¤ò¤¹¤°ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë
³°½ÐÀè¤Ç¡¢¼è¤ì¤¿¥Ü¥¿¥ó¤òÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢Âµ¤Î¤Û¤Ä¤ì¤òÊä½¤¤·¤¿¤ê¡£¥Ð¥Ã¥°¤«¤éºÛË¥¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤È°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê½÷À¡£Æü¾ïÅª¤ËË¥¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»×¤ï¤»¡¢°ìÌÜÃÖ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú£µ¡ÛÃ¯¤«¤Î²È¤Ç°û¤ß²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¼êºÝÎÉ¤¯¤Ä¤Þ¤ß¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë
¿Æ¤·¤¤Ãç´Ö¤Ç²È°û¤ß¤¹¤ë¤È¤¡£¤Þ¤¿¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢²ò»¶¤¹¤ë¤Î¤¬Ì¾»ÄÀË¤·¤¯¡¢Ã¯¤«¤Î²È¤Ç°û¤ß¤Ê¤ª¤¹¤è¤¦¤Ê¤È¤¡£¼ê¶á¤ÊºàÎÁ¤Ç¤Ñ¤Ñ¤Ã¤È¼êºÝÎÉ¤¯¤Ä¤Þ¤ß¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷À¤Ï¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡Û¼êºî¤êÊÛÅö¤ò»ý»²¤¹¤ë
¤ªÊÛÅö¤ò²ñ¼Ò¤Ë»ý»²¤¹¤ë½÷À¡£ËèÆü¤Î¿©»ö¤ò¤¤Á¤ó¤Èºî¤Ã¤Æ¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤Ëµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¡¢¹¥´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÃËÀ¤Ï¡¢½÷À¤Î¼êºî¤êÊÛÅö¤ÎÃæ¿È¤òÌÜ¤ÎÃ¼¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¾¯¡¹¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯À¹¤êÉÕ¤±¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢´¶Ã²¤Î¤¿¤áÂ©¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£·¡Û·¤¤ä¥Ð¥Ã¥°¤¬¤¤¤Ä¤â¥¥ì¥¤
³×À½¤Î¥Ñ¥ó¥×¥¹¤ä¥Ð¥Ã¥°¤¬¡¢¥¥º¤À¤é¤±¤ä¥è¥ì¥è¥ì¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤È¤¨¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤Î¤Ç¤âÂæÌµ¤·¤Ç¤¹¡£·¤¤Ï¥Þ¥á¤ËËá¤¤¤Æ¡¢¥·¥å¡¼¥¡¼¥Ñ¡¼¤Ç·¿Êø¤ì¤òËÉ¤°¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ï¥¯¥ê¡¼¥à¤ÇÌýÊ¬¤òÊä¤¦¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤¤ÉÊÊª¤ò¡¢ÂçÀÚ¤ËÄ¹¤¯»È¤¦½÷À¤Ï¡¢·ø¼Â¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ë°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¥¢¥¤¥í¥ó¤ò¤«¤±¤¿¥Ï¥ó¥«¥Á¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë
¤·¤ï¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤¡¢¥Ô¥·¥Ã¤È¥¢¥¤¥í¥ó¤¬¤«¤±¤é¤ì¤¿¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ï¡¢À¶·é´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤½¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ï¡¢»ý¤Á¼ç¤Ë¥¢¥¤¥í¥ó¤ò¤«¤±¤ë½¬´·¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Î¾ÚÌÀ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¢¥¤¥í¥ó¤ò¤«¤±¤¿¥Ï¥ó¥«¥Á¡×¤Ï¡¢ÌÌÅÝ¤Ê²È»ö¤ò±Þ¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ò¼¨¤¹¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤¬¡¢¡Ö²È»ö¤¬¤Ç¤¤ë½÷À¡×¤À¤È´¶¿´¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¾¾ÅÄµ×Èþ»Ò¡Ë
¡Ú£±¡Û¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤¬À°ÍýÀ°ÆÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤¬À°ÍýÀ°ÆÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ï¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤â¤¤Ã¤È¥¥ì¥¤¤ËÊÒÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£µÕ¤Ë²ÙÊª¤¬¥°¥Á¥ã¥°¥Á¥ã¤Î½÷À¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ²È¤â¡¦¡¦¡¦¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤òÊú¤«¤»¤Þ¤¹¡£º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢ÌÑÁÛ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¤Î¤¬ÃËÀ¤È¤¤¤¦À¸¤Êª¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤Íî¤ÁÅÙ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÎÁÍý¾å¼ê¡×¤Ê½÷À¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¦¤ì¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£½÷À¤¬ÎÁÍý¤ò¿¶Éñ¤¦¤È¤¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¡¢¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¡¢¥Ê¥ó¥×¥é¡¼¤Ï¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¡¢Ãæ²Ú¤Ê¤éÆ¦¸Ý¡Ê¥È¥¦¥Á¡¼¡Ë¤ä²ÖÜ¥¡Ê¥Û¥ï¥¸¥ã¥ª¡Ë¤ò¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤Ê¤é¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥º¤Î¼ïÎà¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÏÓÁ°¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¿¤À¤Î¡ÖÎÁÍý¾å¼ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÎÁÍý¹¥¤¡×¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú£³¡Û¥ª¥Õ¥£¥¹À¶ÁÝ¤Ë¡¢½ÅÁâ¡¢¥¯¥¨¥ó»À¡¢¥¢¥í¥Þ¤ÏÄêÈÖ¡ª¥¨¥³¤ÊÁÝ½üË¡¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë
¼ê¤¢¤«¤Þ¤ß¤ì¤Î¥Þ¥¦¥¹¤ä¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ï¡¢½ÅÁâ¿å¤ò´Þ¤Þ¤»¤¿ÉÛ¤ÇËá¤¯¤È¡¢¥Ô¥«¥Ô¥«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÁëÊÕ¤Î¥«¥ÓÂÐºö¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥¨¥ó»À¤«¤ª¿Ý¤Î¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¡£¥Ç¥¹¥¯¤ò¿¡¤¯¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¥Ñ¡¼¥ß¥ó¥È¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¥¹¥¤¡¼¥È¤ÎÀºÌý¤ò¿â¤é¤·¤¿¿å¤Ç¤µ¤ï¤ä¤«¤Ë¡£ÌµÂÌ¤ÊÅÅµ¤¤äÀöºÞ¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯»È¤ï¤º¡¢´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤ÁÝ½üË¡¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ë¤Ï¡¢¸¤µ¤äµ¤ÉÊ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡Ú£´¡Û³°½ÐÀè¤Ç¡¢¼è¤ì¤¿¥Ü¥¿¥ó¤ò¤¹¤°ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë
³°½ÐÀè¤Ç¡¢¼è¤ì¤¿¥Ü¥¿¥ó¤òÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢Âµ¤Î¤Û¤Ä¤ì¤òÊä½¤¤·¤¿¤ê¡£¥Ð¥Ã¥°¤«¤éºÛË¥¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤È°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê½÷À¡£Æü¾ïÅª¤ËË¥¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»×¤ï¤»¡¢°ìÌÜÃÖ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú£µ¡ÛÃ¯¤«¤Î²È¤Ç°û¤ß²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¼êºÝÎÉ¤¯¤Ä¤Þ¤ß¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë
¿Æ¤·¤¤Ãç´Ö¤Ç²È°û¤ß¤¹¤ë¤È¤¡£¤Þ¤¿¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢²ò»¶¤¹¤ë¤Î¤¬Ì¾»ÄÀË¤·¤¯¡¢Ã¯¤«¤Î²È¤Ç°û¤ß¤Ê¤ª¤¹¤è¤¦¤Ê¤È¤¡£¼ê¶á¤ÊºàÎÁ¤Ç¤Ñ¤Ñ¤Ã¤È¼êºÝÎÉ¤¯¤Ä¤Þ¤ß¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷À¤Ï¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡Û¼êºî¤êÊÛÅö¤ò»ý»²¤¹¤ë
¤ªÊÛÅö¤ò²ñ¼Ò¤Ë»ý»²¤¹¤ë½÷À¡£ËèÆü¤Î¿©»ö¤ò¤¤Á¤ó¤Èºî¤Ã¤Æ¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤Ëµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¡¢¹¥´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÃËÀ¤Ï¡¢½÷À¤Î¼êºî¤êÊÛÅö¤ÎÃæ¿È¤òÌÜ¤ÎÃ¼¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¾¯¡¹¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯À¹¤êÉÕ¤±¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢´¶Ã²¤Î¤¿¤áÂ©¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£·¡Û·¤¤ä¥Ð¥Ã¥°¤¬¤¤¤Ä¤â¥¥ì¥¤
³×À½¤Î¥Ñ¥ó¥×¥¹¤ä¥Ð¥Ã¥°¤¬¡¢¥¥º¤À¤é¤±¤ä¥è¥ì¥è¥ì¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤È¤¨¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤Î¤Ç¤âÂæÌµ¤·¤Ç¤¹¡£·¤¤Ï¥Þ¥á¤ËËá¤¤¤Æ¡¢¥·¥å¡¼¥¡¼¥Ñ¡¼¤Ç·¿Êø¤ì¤òËÉ¤°¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ï¥¯¥ê¡¼¥à¤ÇÌýÊ¬¤òÊä¤¦¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤¤ÉÊÊª¤ò¡¢ÂçÀÚ¤ËÄ¹¤¯»È¤¦½÷À¤Ï¡¢·ø¼Â¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ë°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¥¢¥¤¥í¥ó¤ò¤«¤±¤¿¥Ï¥ó¥«¥Á¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë
¤·¤ï¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤¡¢¥Ô¥·¥Ã¤È¥¢¥¤¥í¥ó¤¬¤«¤±¤é¤ì¤¿¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ï¡¢À¶·é´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤½¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ï¡¢»ý¤Á¼ç¤Ë¥¢¥¤¥í¥ó¤ò¤«¤±¤ë½¬´·¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Î¾ÚÌÀ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¢¥¤¥í¥ó¤ò¤«¤±¤¿¥Ï¥ó¥«¥Á¡×¤Ï¡¢ÌÌÅÝ¤Ê²È»ö¤ò±Þ¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ò¼¨¤¹¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤¬¡¢¡Ö²È»ö¤¬¤Ç¤¤ë½÷À¡×¤À¤È´¶¿´¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¾¾ÅÄµ×Èþ»Ò¡Ë