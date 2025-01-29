Á´Ä¹3mµé¤Î¡Ö¥ä¥ê¥¹¡È¥¸¥å¥Ë¥¢¡É¡×¸ø³«¡ª ¡È1Ëü²óÅ¾¡É²ó¤ë¡Ö¥«¥ï¥µ¥¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¡ßFR¤Î¡ÖÄ¶¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Þ¥·¥ó¡×¡ª ¤Þ¤µ¤«¤Î¥È¥è¥¿¡ÖiQ¡×¥Ù¡¼¥¹¤Êºë¶Ì¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¤Î¡Ö¡ÈÄ¶¥ß¥Ë¡ÉGR¥ä¥ê¥¹!?¡×¤È¤Ï
¥Þ¥¤¥¯¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡ÖYARIS Jr ¦Ö¡Ê¥«¥¤¡Ë¡×!?
¡Öºë¶Ì¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¡×¤Ï2025Ç¯1·î10Æü¡Á12Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2025¡×¤Ë¡ÖYARIS Jr ¦Ö¡Ê¥¸¥å¥Ë¥¢ ¥«¥¤¡Ë¡×¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¼ÖÎ¾¤Ï3Ç¯Á°¤Î¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ë¤â½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤¿YARIS Jr ¦Ö¡Ê¥¸¥å¥Ë¥¢ ¥«¥¤¡Ë¤ò¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª Á´Ä¹3mµé¤Î¡Ö¥ä¥ê¥¹¡È¥¸¥å¥Ë¥¢¡É¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê60Ëç¡Ë
¡¡ºë¶Ì¸©ËÌÂÎ©·´°ËÆàÄ®¤Ë¹»¼Ë¤ò¹½¤¨¤ëºë¶Ì¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¤Ï¡¢¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿»äÎ©Àì½¤³Ø¹»¤Ç¤¹¡£
¡¡4Ç¯À©¤Î°ìµé¼«Æ°¼ÖÀ°È÷²Ê¤Î¤Û¤«¡¢2Ç¯À©¤ÎÆóµé¼«Æ°¼ÖÀ°È÷²Ê¤Ï½¤Î»¸å¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÀìÌçÅª¤Êµ»½Ñ½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë³Æ³Ø²Ê¤Ë¿Ê³Ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÄ¶âÅÉÁõ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆÃ¼ì³°Áõµ»½Ñ¤ò³Ø¤Ù¤ë¡Ö¥«¥¹¥¿¥à¥Ü¥Ç¥£²Ê¡×¤Ï¼Â½¬¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¼ÖÎ¾¤òËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ø½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥¹¥¿¥à¥Ü¥Ç¥£²Ê¤Ï1Ç¯À©¤ÇÄê°÷20Ì¾¤È¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¤«¾®·¿¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò°·¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢²áµî¤Î¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ë¥Û¥ó¥ÀRB·¿¡Ö¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡×¤Î³°´Ñ¤Ë²þÂ¤¤·¤¿¡ÖCodyssey¡×¤ä¡¢¥¹¥Ð¥ë¡Ö360¡×¤òÅÅÆ°²½¤·¤ÆÆü»º¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£¡ÊS30·¿¡Ë¡×É÷¤Î³°´Ñ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡Ö¤Ç¤ó¤É¤¦Ãî¡×¤Ê¤É½ÐÅ¸¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤âÉôÌçÍ¥¾¡¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºë¶Ì¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¥«¥¹¥¿¥à¥Ü¥Ç¥£²Ê¤¬º£µ¨¤Î¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ë½ÐÅ¸¤·¤¿YARIS Jr ¦Ö¤â¡¢¥È¥è¥¿¤ÎÄ¶¾®·¿¼Ö¡ÖiQ¡×¤òGR¥ä¥ê¥¹É÷¤Î³°´Ñ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡2008Ç¯¡Á2016Ç¯¤Þ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿iQ¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¾®¤µ¤ÊÁ´Ä¹2985mm¡ßÁ´Éý1680mm¡ßÁ´¹â1500mm¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë£´¿Í¾è¼Ö²ÄÇ½¤ÊA¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¾®¤µ¤¯¤È¤â°ÂÁ´¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇÛÎ¸¤µ¤ì¡¢9¸Ä¤Î¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤äÈ¯Å¸·¿¤Î²£³ê¤êËÉ»ßÁõÃÖ¤Ê¤É¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢2000mm¤ÎÃ»¤¤¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤Û¤É¹â¤¤Ä¾¿Ê°ÂÄêÀ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¾®²ó¤êÀÇ½¤â¹â¤¯¡¢iQ¤ÎºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¤Ï¤ï¤º¤«3.9m¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎiQ¤Ë¥ä¥ê¥¹¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤ª¤è¤Ó¥ê¥¢³°Áõ¤ò°Ü¿¢¤·¤¿¤Î¤¬ºë¶Ì¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¤ÎYARIS Jr ¦Ö¤Ç¤¹¡£¼ÖÎ¾À©ºî¼«ÂÎ¤Ï²áµî¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤¬¹Ô¤¤¡¢º£µ¨¤Ï¤½¤ì¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤»¤Æ½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÖ¤À¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡ÖGR¥¹¡¼¥×¥é¡×¤Î½ãÀµ¿§¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥¤¥¨¥í¡¼¡×¤ØÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¡¢°ú¤Â³¤ÁõÃå¤µ¤ì¤ëGR¥ä¥ê¥¹ÍÑ¤Î¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï¡Ö¥¬¥ì¡¼¥¸¡¦¥Ù¥ê¡¼¡×¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥ê¥Ã¥×¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤È¥µ¥¤¥É¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁö¹Ô¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï1Ëü²óÅ¾¤Ç200ÇÏÎÏ°Ê¾å¤ò¹Ê¤ê¤À¤¹¥«¥ï¥µ¥¡Ö¥Ë¥ó¥¸¥ã ZX-14R¡×¤Î1.4¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖZXT40EE¡×¤òÎ®ÍÑ¡£¤Þ¤¿ËÜÍè¤ÎiQ¤ÏÁ°ÎØ¶îÆ°¤Ç¤¹¤¬¡¢YARIS Jr ¦Ö¤Ï¸åÎØ¶îÆ°¤Ø¤È²þÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡Á°²ó¤Î¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2022»þÅÀ¤Ç¤ÏZXT40EE¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¼ÖÂÎ¸åÊý¤ËÅëºÜ¤·¤¿RR¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£µ¨¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¡¢ºë¶Ì¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¤ÎÆÃÊÌ¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Ã«¸ý¿®µ±Áª¼ê¤ÎÍ×Ë¾¤â¤¢¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤Ø°ÜÀß¤µ¤ìFR²½¡£¤·¤«¤â¡¢¼ÖÎ¾¤Ï¼ÂºÝ¤ËÃ«¸ýÁª¼ê¤¬ÃÞÇÈ¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤òÁö¤é¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤ªËÏÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
¡¡FR²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÂç¤¤¯ÀÚÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢±¿Å¾ÀÊ²£¤äÇ³ÎÁ¥¿¥ó¥¯ÉÕ¶á¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Â¿¤¯¤Î²Õ½ê¤ËÊä¶¯¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢À©ºî¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î´éÌÌ¥¹¥ï¥Ã¥×¼ÖÎ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢ºë¶Ì¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¥«¥¹¥¿¥à¥Ü¥Ç¥£²Ê¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂç²þ½¤¤ò²Ã¤¨¤¿º£µ¨¤ÎYARIS Jr ¦Ö¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê³°´Ñ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÄ¶Âçºî¤Ç¤¹¡£
¢¨ ¢¨ ¢¨
¡¡ºë¶Ì¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¹Ö»Õ¤ÎÃ«¸ý¿®µ±Áª¼ê¤¬¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥ì¡¼¥·¥ó¥°&¥Á¡¼¥à±¦µþ¤Ç2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÁö¤é¤»¤¿ËÜÊª¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼GT300¼ÖÎ¾¡Ö¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë ½é²»¥ß¥¯ AMG ¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡×¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æºë¶Ì¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¥«¥¹¥¿¥à¥Ü¥Ç¥£²Ê¤Ï¡¢º£µ¨¤Î¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ë¤â¤¦1Âæ¤ò½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë ½é²»¥ß¥¯ AMG ¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡×¤ò¥¹¥º¥¡Ö¥«¥×¥Á¡¼¥Î¡×¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¥ß¥¯¥Á¡¼¥Î¡×¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥Ú¥¤¥ó¥È¤Î¹â¤¤ºÆ¸½ÅÙ¤Ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¥Ö¥ì¡¼¥¤Ê¤É¤Î³ÆÉô¤Ë¤â¼ê¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£