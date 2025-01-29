¡Ö2·î1Æü¤«¤é´ØÀÇ¡×ÂÐ¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡¢Ãæ¹ñ¤â¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹ÊóÆ»´±
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¥á¥¥·¥³¤È¥«¥Ê¥À¤ËÂÐ¤·¤Æ2·î1Æü¤«¤é25¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹Êý¿Ë¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡¡¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±
¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬µ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿ºÝ¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2·î1Æü¤«¤é¥«¥Ê¥À¤È¥á¥¥·¥³¤Ë´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹Êý¿Ë¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â2·î1Æü¤«¤é10¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¹Í¤¨¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥á¥¥·¥³¤È¥«¥Ê¥À¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔË¡°ÜÌ±¤ä¹çÀ®ËãÌô¤ÎÎ®Æþ¤òÍýÍ³¤Ë2·î1Æü¤«¤é´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÈ¯Æ°¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£