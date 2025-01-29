ÆüËÜ³ô£Á£Ä£Ò¡¦±ß´¹»»½ªÃÍ¡¡Áí¤¸¤Æ¾å¾º¡¡
ÆüËÜ³ô£Á£Ä£Ò¡¦±ß´¹»»½ªÃÍ¡¡Áí¤¸¤Æ¾å¾º¡¡
ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡±ß´¹»»½ªÃÍ¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡¦Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¡Ë
¥È¥è¥¿¡¡2882¡Ê-7.5¡¡-0.26%¡Ë
¥Û¥ó¥À¡¡1489¡Ê-0.5¡¡-0.03%¡Ë
»°É©£Õ£Æ£Ê¡¡1997¡Ê+27.5¡¡+1.40%¡Ë
¤ß¤º¤Û£Æ£Ç¡¡4223¡Ê+61¡¡+1.47%¡Ë
»°°æ½»Í§£Æ£Ç¡¡3966¡Ê+75¡¡+1.93%¡Ë
Åìµþ³¤¾å¡¡5232¡Ê+38¡¡+0.73%¡Ë
£Î£Ô£Ô¡¡154¡Ê+0.1¡¡+0.06%¡Ë
£Ë£Ä£Ä£É¡¡5182¡Ê+1¡¡+0.02%¡Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡200¡Ê-0.3¡¡-0.15%¡Ë
°ËÆ£Ãé¡¡7166¡Ê+54¡¡+0.76%¡Ë
»°É©¾¦¡¡2495¡Ê+16.5¡¡+0.67%¡Ë
»°°æÊª¡¡3056¡Ê+16¡¡+0.53%¡Ë
ÉðÅÄ¡¡4159¡Ê-10¡¡-0.24%¡Ë
Âè°ì»°¶¦¡¡4490¡Ê+38¡¡+0.85%¡Ë
¿®±Û²½¡¡5160¡Ê+52¡¡+1.02%¡Ë
ÆüÎ©¡¡3697¡Ê+65¡¡+1.79%¡Ë
¥½¥Ëー£Ç¡¡3392¡Ê+35¡¡+1.04%¡Ë
»°É©ÅÅ¡¡2599¡Ê+8¡¡+0.31%¡Ë
¥À¥¤¥¥ó¡¡19037¡Ê+62¡¡+0.33%¡Ë
»°É©½Å¡¡2153¡Ê+28¡¡+1.32%¡Ë
Â¼ÅÄÀ½¡¡2523¡Ê+8¡¡+0.32%¡Ë
Åì¥¨¥ì¥¯¡¡24975¡Ê+650¡¡+2.67%¡Ë
£È£Ï£Ù£Á¡¡21373¡Ê+193¡¡+0.91%¡Ë
£Ê£Ô¡¡3978¡Ê-18¡¡-0.45%¡Ë
¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¡2450¡Ê+8.5¡¡+0.35%¡Ë
¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê¡¡50190¡Ê+570¡¡+1.15%¡Ë
¥ê¥¯¥ëー¥È¡¡10864¡Ê+14¡¡+0.13%¡Ë
Ç¤Å·Æ²¡¡10240¡Ê-10¡¡-0.10%¡Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¡¡9416¡Ê+240¡¡+2.62%¡Ë
¥ー¥¨¥ó¥¹¡ÊÉáÄÌ³ô¡Ë¡¡68632¡Ê+142¡¡+0.21%¡Ë
ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡±ß´¹»»½ªÃÍ¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡¦Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¡Ë
¥È¥è¥¿¡¡2882¡Ê-7.5¡¡-0.26%¡Ë
¥Û¥ó¥À¡¡1489¡Ê-0.5¡¡-0.03%¡Ë
»°É©£Õ£Æ£Ê¡¡1997¡Ê+27.5¡¡+1.40%¡Ë
¤ß¤º¤Û£Æ£Ç¡¡4223¡Ê+61¡¡+1.47%¡Ë
»°°æ½»Í§£Æ£Ç¡¡3966¡Ê+75¡¡+1.93%¡Ë
Åìµþ³¤¾å¡¡5232¡Ê+38¡¡+0.73%¡Ë
£Î£Ô£Ô¡¡154¡Ê+0.1¡¡+0.06%¡Ë
£Ë£Ä£Ä£É¡¡5182¡Ê+1¡¡+0.02%¡Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡200¡Ê-0.3¡¡-0.15%¡Ë
°ËÆ£Ãé¡¡7166¡Ê+54¡¡+0.76%¡Ë
»°É©¾¦¡¡2495¡Ê+16.5¡¡+0.67%¡Ë
»°°æÊª¡¡3056¡Ê+16¡¡+0.53%¡Ë
ÉðÅÄ¡¡4159¡Ê-10¡¡-0.24%¡Ë
Âè°ì»°¶¦¡¡4490¡Ê+38¡¡+0.85%¡Ë
¿®±Û²½¡¡5160¡Ê+52¡¡+1.02%¡Ë
ÆüÎ©¡¡3697¡Ê+65¡¡+1.79%¡Ë
¥½¥Ëー£Ç¡¡3392¡Ê+35¡¡+1.04%¡Ë
»°É©ÅÅ¡¡2599¡Ê+8¡¡+0.31%¡Ë
¥À¥¤¥¥ó¡¡19037¡Ê+62¡¡+0.33%¡Ë
»°É©½Å¡¡2153¡Ê+28¡¡+1.32%¡Ë
Â¼ÅÄÀ½¡¡2523¡Ê+8¡¡+0.32%¡Ë
Åì¥¨¥ì¥¯¡¡24975¡Ê+650¡¡+2.67%¡Ë
£È£Ï£Ù£Á¡¡21373¡Ê+193¡¡+0.91%¡Ë
£Ê£Ô¡¡3978¡Ê-18¡¡-0.45%¡Ë
¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¡2450¡Ê+8.5¡¡+0.35%¡Ë
¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê¡¡50190¡Ê+570¡¡+1.15%¡Ë
¥ê¥¯¥ëー¥È¡¡10864¡Ê+14¡¡+0.13%¡Ë
Ç¤Å·Æ²¡¡10240¡Ê-10¡¡-0.10%¡Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¡¡9416¡Ê+240¡¡+2.62%¡Ë
¥ー¥¨¥ó¥¹¡ÊÉáÄÌ³ô¡Ë¡¡68632¡Ê+142¡¡+0.21%¡Ë