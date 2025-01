ガールズグループ・IS:SUEが28日、東京・TOKYO DOME CITY HALLでファンミーティング『IS:SUE FAN MEETING in LAPOSTA 2025』を開催。グループ初のファンミ―ティングとなった。3人(NANO、YUUKI、RINO※RINは活動休止中)は、ピンクのグリッターがポイントのクールなブラック衣装で登場。2ndシングルのリード曲「THE FLASH GIRL」で、華々しくステージの幕を開けた。会場に集まったREBORN(ファンネーム)のボルテージが上がるなか、「Breaking Thru the Line」で激しいヒップホップダンスを披露し、パフォーマンススキルの高さを惜しみなく発揮した。

シンガーソングライターの佐藤千亜妃が作詞を手がけた「Tiny Step」では、IS:SUEがドレッサーや椅子を使ったアクティングでさまざまな表情を見せ、息ぴったりにシンクロした脚のステップダンスを披露すると、大きな歓声が。3人は「自分を愛し、自分らしく歩んでいこう」という楽曲のメッセージを、透き通るような歌声で表現した。「Butterfly」では、しなやかなダンスと歌声で妖艶なムードを放ち、REBORNを虜にした。公演の前日には、ファンが待ち焦がれていたIS:SUEのOFFICIAL LIGHT STICKが発売に。ドーム部分をリボンが包み、スティック部分がブラックという“異種”なデザインは好評で、会場を埋め尽くしたREBORNがLIGHT STICKを振る姿を見たIS:SUEは「うれしい!ペンライトきれいだね!」と、光の海を前に大感激していた。そして、企画コーナー「Quiz of IS:SUE」へ。IS:SUEに関するクイズが出題されるが、回答するためにはミッションをクリアせねばならない。メンバーは紫のリボンが付いたローブをまとい、メガネをかけて学生風のルックにチェンジ。テーブルクロス引きをNANOが見事に成功させたり、YUUKIが踊りながらストップウォッチを5秒ピッタリで止める難題をクリアしたり、RINOがアカペラを披露したりと、それぞれに活躍を見せた。キレキレのパフォーマンスとはギャップのある、ほんわかとしたトークで会場を和ませたIS:SUE。「NANOの衣装に付いていた時計の数は?」などの難問では、お助けカードを使って、IS:SUEの代わりにREBORNが解答。細かいところまでIS:SUEのことを知り尽くしているREBORNの愛の深さに、メンバーも驚いていた。ライブコーナーに戻ると、IS:SUEがこれまでに披露してきたJ-POPカバー曲を、メドレーで披露。2024年7月『お台場冒険王2024』での「A Perfect Sky」(BONNIE PINK)、『COUNTDOWN JAPAN 24/25』での「come again」(m-flo)、11月『MUSIC STATION』(テレビ朝日系)での「DESIRE-情熱-」(中森明菜)の3曲をパフォーマンスした。IS:SUEはリスペクトを持ちつつ、自分たちの色に染め上げて表現。REBORNからは大きな歓声が起こった。そして、今年の目標をそれぞれ宣言する場面も。リーダー・NANOは「グループとしては、国内でツアーを絶対にやります!そして個人では、おいしいごはん屋さんにたくさん行きたい」、RINOは「REBORNのみんなと直接会える回数を増やす。あと、小さな目標をたくさん作ってそれをかなえていき、1日1日ステップアップしていきたい」と抱負を語り、YUUKIは「感謝を今まで以上に忘れないこと。RINOちゃんの運転する車で『DRIVE with IS:SUE』を実現すること」と目標を掲げた。なお、助手席はRINの指定席だと伝えた。終盤は、記念すべきデビュー曲「CONNECT」で大盛り上がり。中盤では勇ましいダンスブレイクも盛り込まれ、REBORNも大きな掛け声を届けて、会場が一体になった。雨音のSEからスタートした「STATIC」では、3人は光で彩られたまるでクラゲのような傘を持ってゆらゆらと舞い歌い、幻想的なムードが生み出した。ラストは「THE FLASH GIRL」「Tiny Step」「Breaking Thru the Line」の中から、REBORNのリクエストで選ばれた「Breaking Thru the Line」をその場で再度パフォーマンス。IS:SUEとREBORNは声をそろえて「君は君!誰でもない!何も恐れず今 Breaking Thru the Line」と大合唱し、「絶対にまたすぐにお会いしましょうね!約束です」と再会を誓った。【『IS:SUE FAN MEETING in LAPOSTA』セットリスト】1. THE FLASH GIRL2. Breaking Thru the Line3. Tiny Step4. Butterfly5. Cover MedleyA Perfect Sky(Original by BONNIE PINK)come again(Original by m-flo)DESIRE(Original by 中森明菜)6. CONNECT(ASSEMBLE ver.)7. STATIC8. Breaking Thru the Line