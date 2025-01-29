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¡Ú¡ØIS:SUE FAN MEETING in LAPOSTA¡Ù¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡Û
1. THE FLASH GIRL
2. Breaking Thru the Line
3. Tiny Step
4. Butterfly
5. Cover Medley
A Perfect Sky¡ÊOriginal by BONNIE PINK¡Ë
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DESIRE¡ÊOriginal by Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡Ë
6. CONNECT¡ÊASSEMBLE ver.¡Ë
7. STATIC
8. Breaking Thru the Line
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