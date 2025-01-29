ÂçºåÉÜ¸øÎ©¹â¹»Æþ»î2025¡¡°ñÌÚ1.90ÇÜ¡¢»ÍÛêÆí1.59ÇÜ¡¢»°¹ñµÖ¤äËÌÌî¤ÎÇÜÎ¨¤Ï¡©¡Ú¹â¹»¼õ¸³1·îÈ¯É½¡¡Á´¹»·ÇºÜ¡¡ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¿ÊÏ©´õË¾Ä´ºº¡Û
ÂçºåÉÜ¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤Î¹â¹»Æþ»î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯1·î16Æü»þÅÀ¤Î¿ÊÏ©´õË¾Ä´ºº¤ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤ÏÂçºåÉÜ¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¹»Ä¹²ñ¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçºåÉÜÆâ¤ÎÃæ³Ø¹»¤òº£Ç¯3·î¤ËÂ´¶È¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤ÎÀ¸ÅÌ¤é¤Ï65336¿Í¤¤¤Æ¡¢¾¯»Ò²½¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤êµîÇ¯¤è¤ê1200¿Í¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤Î¸øÎ©¹â¹»¡ÊÁ´ÆüÀ©¡Ë¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï36958¿Í¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·º£²ó¡¢ÉÜÆâ¤Î»äÎ©¹â¹»¤òÀì´ê¤Ç´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï18983¿Í¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿µîÇ¯¤ËÂ³¤¡¢Á´ÆüÀ©¤Ç¤Ê¤¯ÄÌ¿®À©¤òÁªÂò»è¤È¹Í¤¨¤ëÀ¸ÅÌ¤â4486¿Í¤È¡¢°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢ÉÜ¶µ°Ñ¤Ï¿·¤¿¤Ê³Ø¹»Áª¤Ó¤Î·¹¸þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¡¢³Ø¹»¤´¤È¤ÎÇÜÎ¨¤ò°ìÍ÷¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚµìÂè1¡ÁÂè2³Ø¶è¡Û½ÕÆüµÖ1.89ÇÜ¡¡»³ÅÄ1.75ÇÜ¤Ê¤É
¡ÚµìÂè3¡ÁÂè4³Ø¶è¡ÛÍ¼ÍÛµÖ1.36ÇÜ¡¡ÉÙÅÄÎÓ0.95ÇÜ¤Ê¤É
¡ÚÃ±°ÌÀ©¡Û»Ô²¬1.01ÇÜ¡¡Ë±1.02ÇÜ¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Î³Ø¹»ÊÌÇÜÎ¨¤ò¸«¤ë
¡ÚÊ¸Íý³Ø¡ÛËÌÌî1.54ÇÜ¡¡Å·²¦»û1.24ÇÜ¡¡°ñÌÚ1.9ÇÜ¤Ê¤É³Ø¹»ÊÌ¤Ë¸«¤ë
ÆÃÊÌÆþ³Ø¼ÔÁªÈ´¤ÎÇÜÎ¨¡¡¿åÅÔ¹ñºÝ¡¡ºé¤¯¤ä¤³¤Î²Ö¡¡¹©·Ý¤Ê¤É¤ò¸«¤ë