pHが7より高いアルカリ性の水が「アルカリイオン水」といった名前で販売されています。アルカリイオン水の販売者は「胃腸の働きを助ける」といった効果をアピールしているのですが、複数の専門家が「アルカリイオン水のメリットを示す科学的証拠は存在しない」という判断を下しています。Is alkaline water better? - Harvard HealthWhat is alkaline water, and does it have any benefits? | Live Science

https://www.livescience.com/health/food-diet/what-is-alkaline-water-and-does-it-have-any-benefitsGoogleで「アルカリイオン水 効果」というワードで検索した結果が以下。「胃腸の働きを助ける」「下痢や胃もたれを解消する」といった効果をアピールするページが大量にヒットします。しかし、ハーバード大学医学大学院の健康情報サービス「Harvard Health Publishing」の主任医学編集者を務めるハワード・E・ルワイン氏は「アルカリイオン水を選ぶことを支持する証拠は存在しない」述べ、安全な水道水やボトル入り飲料水とアルカリイオン水の間に健康上の差はないと断言しています。また、ノースウェスト大学で栄養学を研究するサロメ・クルーガー氏も「アルカリイオン水と普通の水には、有意な差はない」と明言しています。そもそも、アルカリイオン水はpH8〜9のアルカリ性の水で、自然環境で採取できることもあれば電気分解によって人工的に作り出すこともできます。「pH8〜9のアルカリイオン水を飲めば、体の中の水分をアルカリ性にして何らかの効果を得られるのでは?」と考えるかもしれませんが、人間の胃酸はpH1.5〜3.5の強い酸性であり、アルカリイオン水は胃に到達した時点で中和されてしまいます。アルカリイオン水を大量に飲めば胃酸のpHを高める可能性がありますが、その変化は一時的なものであり、すぐに胃酸はもとのpHに戻ります。また、仮に大量のアルカリイオン水を飲んで血液のpHが高まったとしても、腎臓の働きによって血液のpHは正常値に戻ります。これらの体の作用によって、「アルカリイオン水を飲むことで体がアルカリ化する」という現象は起こり得ないというわけです。アルカリイオン水に関連する研究の中には、アルカリイオン水に何らかの効果があることを示唆するものもあります。例えば、300人の女性を対象にした研究では、「アルカリイオン水を定期的に飲んでいる女性は、普通の水を飲んでいる女性と比べて『BMI』『血圧』『血糖値』が低い」という結果が得られています。しかし、この研究でアルカリイオン水を飲んでいた女性は「高収入」「栄養状態が良好」「活発に運動している」といった特徴も備えていました。このため、クルーガー氏は「収入や栄養状態などの生活習慣要因は、慢性疾患に対してアルカリイオン水よりも大きな影響を与える」と指摘し、アルカリイオン水ではなく別の要因がBMIなどに影響している可能性を提示しています。また、胃酸の分泌を抑えるプロトンポンプ阻害薬(PPI)を服用している場合、pHの高いアルカリイオン水が胃で中和されず、血液のpHが高くなりすぎる可能性もあります。また、一部のアルカリイオン水は炭酸水素ナトリウムを含んでおり、場合によってはナトリウム過多になる可能性もあるとのこと。このため、クルーガー氏は「アルカリイオン水を飲むことには、多少のリスクもある」と指摘しています。