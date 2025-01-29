¥¢¥ë¥«¥êÀ¤Î¡Ö¥¢¥ë¥«¥ê¥¤¥ª¥ó¿å¡×¤Ë·ò¹¯¾å¤ÎÍøÅÀ¤Ï¤Ê¤¤
pH¤¬7¤è¤ê¹â¤¤¥¢¥ë¥«¥êÀ¤Î¿å¤¬¡Ö¥¢¥ë¥«¥ê¥¤¥ª¥ó¿å¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾Á°¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥«¥ê¥¤¥ª¥ó¿å¤ÎÈÎÇä¼Ô¤Ï¡Ö°ßÄ²¤ÎÆ¯¤¤ò½õ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ú²Ì¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê£¿ô¤ÎÀìÌç²È¤¬¡Ö¥¢¥ë¥«¥ê¥¤¥ª¥ó¿å¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¼¨¤¹²Ê³ØÅª¾Úµò¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Is alkaline water better? - Harvard Health
https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/is-alkaline-water-better
What is alkaline water, and does it have any benefits? | Live Science
Google¤Ç¡Ö¥¢¥ë¥«¥ê¥¤¥ª¥ó¿å ¸ú²Ì¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤Ç¸¡º÷¤·¤¿·ë²Ì¤¬°Ê²¼¡£¡Ö°ßÄ²¤ÎÆ¯¤¤ò½õ¤±¤ë¡×¡Ö²¼Î¡¤ä°ß¤â¤¿¤ì¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ú²Ì¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥Ú¡¼¥¸¤¬ÂçÎÌ¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø°å³ØÂç³Ø±¡¤Î·ò¹¯¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖHarvard Health Publishing¡×¤Î¼çÇ¤°å³ØÊÔ½¸¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥Ï¥ï¡¼¥É¡¦E¡¦¥ë¥ï¥¤¥ó»á¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥«¥ê¥¤¥ª¥ó¿å¤òÁª¤Ö¤³¤È¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¾Úµò¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×½Ò¤Ù¡¢°ÂÁ´¤Ê¿åÆ»¿å¤ä¥Ü¥È¥ëÆþ¤ê°ûÎÁ¿å¤È¥¢¥ë¥«¥ê¥¤¥ª¥ó¿å¤Î´Ö¤Ë·ò¹¯¾å¤Îº¹¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Î¡¼¥¹¥¦¥§¥¹¥ÈÂç³Ø¤Ç±ÉÍÜ³Ø¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¥µ¥í¥á¡¦¥¯¥ë¡¼¥¬¡¼»á¤â¡Ö¥¢¥ë¥«¥ê¥¤¥ª¥ó¿å¤ÈÉáÄÌ¤Î¿å¤Ë¤Ï¡¢Í°Õ¤Êº¹¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¥¢¥ë¥«¥ê¥¤¥ª¥ó¿å¤ÏpH8¡Á9¤Î¥¢¥ë¥«¥êÀ¤Î¿å¤Ç¡¢¼«Á³´Ä¶¤ÇºÎ¼è¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤ÐÅÅµ¤Ê¬²ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¹©Åª¤Ëºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÖpH8¡Á9¤Î¥¢¥ë¥«¥ê¥¤¥ª¥ó¿å¤ò°û¤á¤Ð¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤Î¿åÊ¬¤ò¥¢¥ë¥«¥êÀ¤Ë¤·¤Æ²¿¤é¤«¤Î¸ú²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿Í´Ö¤Î°ß»À¤ÏpH1.5¡Á3.5¤Î¶¯¤¤»ÀÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥ë¥«¥ê¥¤¥ª¥ó¿å¤Ï°ß¤ËÅþÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÃæÏÂ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥«¥ê¥¤¥ª¥ó¿å¤òÂçÎÌ¤Ë°û¤á¤Ð°ß»À¤ÎpH¤ò¹â¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤Ï°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤°¤Ë°ß»À¤Ï¤â¤È¤ÎpH¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²¾¤ËÂçÎÌ¤Î¥¢¥ë¥«¥ê¥¤¥ª¥ó¿å¤ò°û¤ó¤Ç·ì±Õ¤ÎpH¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿ÕÂ¡¤ÎÆ¯¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ì±Õ¤ÎpH¤ÏÀµ¾ïÃÍ¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÂÎ¤ÎºîÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥ë¥«¥ê¥¤¥ª¥ó¿å¤ò°û¤à¤³¤È¤ÇÂÎ¤¬¥¢¥ë¥«¥ê²½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤Ïµ¯¤³¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥«¥ê¥¤¥ª¥ó¿å¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¸¦µæ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥«¥ê¥¤¥ª¥ó¿å¤Ë²¿¤é¤«¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢300¿Í¤Î½÷À¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ë¥«¥ê¥¤¥ª¥ó¿å¤òÄê´üÅª¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤ë½÷À¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î¿å¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë½÷À¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡ØBMI¡Ù¡Ø·ì°µ¡Ù¡Ø·ìÅüÃÍ¡Ù¤¬Äã¤¤¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¸¦µæ¤Ç¥¢¥ë¥«¥ê¥¤¥ª¥ó¿å¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿½÷À¤Ï¡Ö¹â¼ýÆþ¡×¡Ö±ÉÍÜ¾õÂÖ¤¬ÎÉ¹¥¡×¡Ö³èÈ¯¤Ë±¿Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥¯¥ë¡¼¥¬¡¼»á¤Ï¡Ö¼ýÆþ¤ä±ÉÍÜ¾õÂÖ¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è½¬´·Í×°ø¤Ï¡¢ËýÀ¼À´µ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥ë¥«¥ê¥¤¥ª¥ó¿å¤è¤ê¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¥¢¥ë¥«¥ê¥¤¥ª¥ó¿å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊÌ¤ÎÍ×°ø¤¬BMI¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ß»À¤ÎÊ¬Èç¤òÍÞ¤¨¤ë¥×¥í¥È¥ó¥Ý¥ó¥×ÁË³²Ìô(PPI)¤òÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢pH¤Î¹â¤¤¥¢¥ë¥«¥ê¥¤¥ª¥ó¿å¤¬°ß¤ÇÃæÏÂ¤µ¤ì¤º¡¢·ì±Õ¤ÎpH¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤Î¥¢¥ë¥«¥ê¥¤¥ª¥ó¿å¤ÏÃº»À¿åÁÇ¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤ò´Þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Ê¥È¥ê¥¦¥à²áÂ¿¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥¯¥ë¡¼¥¬¡¼»á¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥«¥ê¥¤¥ª¥ó¿å¤ò°û¤à¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢Â¿¾¯¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£