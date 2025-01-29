¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ª¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹ MARVEL¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡§¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¡¦¥Í¥¤¥Ð¡¼¥Õ¥Ã¥É¡Ù
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹ Disney+¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¤Ë¤Æ¡¢MARVEL¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡§¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¡¦¥Í¥¤¥Ð¡¼¥Õ¥Ã¥É¡Ù¤òÆÈÀêÇÛ¿®¡ª
¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ò¿·¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡×¤Î´°Á´¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡ù
Disney+¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡ËMARVEL¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡§¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¡¦¥Í¥¤¥Ð¡¼¥Õ¥Ã¥É¡Ù
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Ë¤Æ2025Ç¯1·î29Æü(¿å)¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®
À¤³¦Ãæ¤Ë¾×·â¤È´¶Æ°¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹Ä¶Âçºî¤ò¿ôÂ¿¤¯À¸¤ß½Ð¤·¡¢¼¡¡¹¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¿¡Ö¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡×
¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Â£¤ëºÇ¿·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡§¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¡¦¥Í¥¤¥Ð¡¼¥Õ¥Ã¥É¡Ù¤¬¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹ Disney+¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡§¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¡¦¥Í¥¤¥Ð¡¼¥Õ¥Ã¥É¡Ù¤Ï¡¢Ê¿ËÞ¤Ê¹â¹»À¸¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤¬¡¢¿Æ°¦¤Ê¤ëÎÙ¿Í¡È¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò½é´ü¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯ËÜ¤Ë¤â¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÉÁ¤¯¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢¼ç¿Í¸ø¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤ÎÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¤òÆâÅÄÍºÇÏ¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£
¥Þ¡¼¥Ù¥ëºîÉÊ¤Ø¤ÎÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì°¦¤¬°î¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÅÄÍºÇÏ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬¿á¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥â¤Î»å¤ò¹ª¤ß¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Çò¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¿´Ìö¤é¤¹¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Î»Ñ¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¤Þ¤À¸«¤Ì¥¢¥á¥¤¥¸¥ó¥°¤ÊËÁ¸±¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËÊë¤é¤¹¹â¹»1Ç¯À¸¤Î¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¥¯¥â¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿ÀÄÇ¯¡£
º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤À³Ê¤Î¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤Ï¡¢Æü¡¹³¹¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ËÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Ê¤¬¤é¿Æ°¦¤Ê¤ëÎÙ¿Í¡È¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡É¤È¤·¤Æ¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥¯¥â¤Î»å¤òÁà¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î³¹Ãæ¤òÄ·¤Ó¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ëÆâÅÄÍºÇÏ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Î¡ÖÉú¹õ·Ã¡×¤ä¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Î¡Ö¸æ±ÆÎè²¦¡×¤Ê¤É¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥¦¥§¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡Ù¤ä¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡§¥í¥à¥ë¥¹¡Ù¤Ê¤ÉÄ¶Âçºî±Ç²è¤Î¿áÂØ¤âÌ³¤á¤ë¼ÂÎÏÇÉ¿Íµ¤À¼Í¥¤Ç¤¹¡£
¥Þ¡¼¥Ù¥ëºîÉÊ¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦ÆâÅÄÍºÇÏ¤µ¤ó¤Ï
¤³¤ÎÅÙ¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ÎÀ¼¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¡¼¥Ù¥ë¤Î±Ç²è¤¬¹¥¤¤ÇÎÉ¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤È¤Æ¤â¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£
¤ÈÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´î¤Ó¤òÅÇÏª¡£
¤Þ¤¿¡¢
¤¢¤Ê¤¿¤Î¿Æ°¦¤Ê¤ëÎÙ¿Í¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¶á¤¤Â¸ºß¤Ê¤Î¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£ºî¤Ç¤Ï¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ÎÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤âÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯º¢¤Î¾¯Ç¯¤é¤·¤¤ÁÇÄ¾¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Èà¤Î°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë»Ñ¤Ë´èÄ¥¤ì¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¤È°ì¿ÍÁ°¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®ÊÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ÆâÅÄÍºÇÏ¤µ¤ó¤¬Ì¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¥Ò¡¼¥í¡¼³èÆ°¤Ë¶Ð¤·¤àÈ¿ÌÌ¡¢Ä«¤«¤é¿²Ë·¤·ÅÐ¹»Ãæ¤Ë¼Ö¤Ëíà¤«¤ì¤¿¤ê¡¢ÉÔÎÉ¤ËÍí¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«»ö¤Ëµß¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¼«ºî¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ò¥À¥µ¤¤¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢°¼Ô¤òÊá¤Þ¤¨¤¿¼êÊÁ¤ò¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤ê¤È¡¢¹â¹»À¸¤é¤·¤¯¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÇÌ¤½Ï¸Î¤Ë¶õ²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ñ¤â¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Ë¶á¤Å¤¯¤Î¤Ï¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡×¤Î½ÉÅ¨¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥´¥Ö¥ê¥ó¡×¤³¤È¡Ö¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥ª¥º¥Ü¡¼¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥ª¥º¥Ü¡¼¥ó¡×¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡×¤È¿Æ¤·¤²¤Ë¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¼Ì¿¿¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¡Ö»ä¤ÈÁÈ¤á¤Ð¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤ÈÍ¶ÏÇ¤·¿·ÉÊ¤ÎÇò¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥¹¡¼¥Ä¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¤È¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤Î¿´¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤ÎÌÜÅª¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
MCU¡Ê¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡ËºîÉÊ¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¡×¡Ö¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¡×¤½¤·¤Æ¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡×¤¬¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤Î¥á¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÈà¤òÆ³¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÍ½¹ðÊÔ¤Ë±Ç¤ë¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡×¤¬¥á¥ó¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡½¡©
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥¦¥£¥ó¥À¡¼¥Ð¥¦¥à»á¤¬
ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¡¢¹µ¤¨¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¥¢¥á¥¤¥¸¥ó¥°¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¼«¿®¤ò¸ì¤ëËÜºî¤ÎËë³«¤±¤Ï¤¹¤°ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ò¿·¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡×¤Î´°Á´¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Ë¤Æ2025Ç¯1·î29Æü¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡¢MARVEL¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡§¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¡¦¥Í¥¤¥Ð¡¼¥Õ¥Ã¥É¡Ù¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
Â³¤¤ò¸«¤ë
Â³¤¤ò¸«¤ë
© 2025 Marvel
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ª¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹ MARVEL¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡§¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¡¦¥Í¥¤¥Ð¡¼¥Õ¥Ã¥É¡Ù appeared first on Dtimes.