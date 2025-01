ディズニー公式動画配信サービス Disney+(ディズニープラス)にて、MARVELオリジナルアニメーションシリーズ『スパイダーマン:フレンドリー・ネイバーフッド』を独占配信!

「ピーター・パーカー」がヒーローになるまでを新スタイルで描いた「スパイダーマン」の完全新作アニメーションです☆

Disney+(ディズニープラス)MARVELアニメーション『スパイダーマン:フレンドリー・ネイバーフッド』

ディズニープラスにて2025年1月29日(水)より独占配信

世界中に衝撃と感動を巻き起こす超大作を数多く生み出し、次々とエンターテイメント史を塗り替えてきた「マーベル・スタジオ」

マーベル・スタジオが贈る最新オリジナルアニメーションシリーズ『スパイダーマン:フレンドリー・ネイバーフッド』がディズニー公式動画配信サービス Disney+(ディズニープラス)で独占配信されます!

『スパイダーマン:フレンドリー・ネイバーフッド』は、平凡な高校生「ピーター・パーカー」が、親愛なる隣人“スパイダーマン”になるまでの道のりを初期のコミック本にもリスペクトが込められたスタイルで描く新たな物語です。

今回、主人公「ピーター・パーカー」の日本版声優を内田雄馬さんが務めることが決定。

マーベル作品への並々ならぬ愛が溢れるコメントも到着しました。

内田雄馬さんの声が吹き込まれた予告映像では、クモの糸を巧みに使いこなすお馴染みのアクションだけでなく、白いスパイダースーツに身を包み心躍らすピーターの姿も映し出され、まだ見ぬアメイジングな冒険が待ち受けていることを物語っています。

ニューヨークに暮らす高校1年生の「ピーター・パーカー」は、ある日突然クモのようなパワーを手に入れた青年。

困っている人を見過ごせない性格の「ピーター・パーカー」は、日々街のピンチに目を光らせながら親愛なる隣人“スパイダーマン”として、強力なクモの糸を操り、ニューヨークの街中を跳びまわります。

そんな「ピーター・パーカー」の声優を務める内田雄馬さんは、『呪術廻戦』の「伏黒恵」や『ブルーロック』の「御影玲王」など人気アニメーション作品をはじめ、『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』や『エイリアン:ロムルス』など超大作映画の吹替も務める実力派人気声優です。

マーベル作品好きだという内田雄馬さんは

この度ピーター・パーカーの声をやらせていただくことになりました。

マーベルの映画が好きで良くみていたので、今回のお話をいただいた時とてもドキドキしました。

参加することができてとても光栄です。

と日本版声優として世界的に人気を誇るスパイダーマンを演じることへの喜びを吐露。

また、

あなたの親愛なる隣人という言葉の通り、スーパーヒーローでありながら誰にとっても近い存在なのがスパイダーマンの魅力なのではないでしょうか。

今作ではピーター・パーカーの普段の生活も描かれますが、年頃の少年らしい素直な部分がいっぱいあります。

彼の一喜一憂する姿に頑張れと声をかけたくなる、そんな親しみやすさに惹かれますね。

と一人前のヒーローを目指して奮闘する「ピーター・パーカー」の魅力について熱弁されています。

映像では、内田雄馬さんが命を吹き込んだ「ピーター・パーカー」が一生懸命ヒーロー活動に勤しむ反面、朝から寝坊し登校中に車に轢かれたり、不良に絡まれている人を見事に救ったかと思いきや自作のスーツをダサいと批判されたり、悪者を捕まえた手柄をライブ配信でアピールしたりと、高校生らしく、やんちゃで未熟故に空回ってしまう姿も。

そんなピーターに近づくのは「スパイダーマン」の宿敵である「グリーンゴブリン」こと「ノーマン・オズボーン」です。

「ノーマン・オズボーン」はオフィスに「キャプテン・アメリカ」と親しげに肩を並べる写真を飾っていたり、「私と組めばヒーローになれる」と誘惑し新品の白いスパイダースーツを与えたりと「ピーター・パーカー」の心を取り込みますが、彼の目的はいったい何なのでしょうか?

MCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)作品では「アイアンマン」「ニック・フューリー」そして「ドクター・ストレンジ」が「ピーター・パーカー」のメンターとして彼を導く姿が描かれましたが、本シリーズでは予告編に映る「キャプテン・アメリカ」がメンターのような存在として登場するのでしょうか―?

プロデューサーを務めるブラッド・ウィンダーバウム氏が

本当にみんなを驚かせる、控えめに言ってアメイジングな作品になっている。

と自信を語る本作の幕開けはすぐ目の前に迫っています!

「ピーター・パーカー」がヒーローになるまでを新スタイルで描いた「スパイダーマン」の完全新作アニメーション。

ディズニープラスにて2025年1月29日より独占配信される、MARVELアニメーション『スパイダーマン:フレンドリー・ネイバーフッド』の紹介でした☆

