»ØÌ¾¼êÇÛÈÈ¡¦¶ÍÅçÁï¤ÎÆæ¤ËËþ¤Á¤¿È¾À¸¤ò±Ç²è²½¡Ø¡Ö¶ÍÅç¤Ç¤¹¡×¡Ù¸ø³«·èÄê¡¡¼ç±é¤ÏËè·§¹îºÈ¡¢´ÆÆÄ¤Ï¹â¶¶È¼ÌÀ
¡¡1Ç¯Á°¤Ë»àË´¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡¢»ØÌ¾¼êÇÛÈÈ¡¦¶ÍÅçÁï¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ±Ç²è¡Ø¡Ö¶ÍÅç¤Ç¤¹¡×¡Ù¤¬¡¢7·î4Æü¤è¤êÅìµþ¡¦¿·½ÉÉðÂ¢Ìî´Û¤Û¤«¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¹â¶¶È¼ÌÀ´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¶ÍÅçÁï¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â
¡¡2024Ç¯1·î26Æü¡¢¾×·âÅª¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÆüËÜ¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤¿¡£1970Ç¯Âå¤ÎÏ¢Â³´ë¶ÈÇúÇË»ö·ï¤Ç»ØÌ¾¼êÇÛÃæ¤Î¡ÖÅì¥¢¥¸¥¢È¿ÆüÉðÁõÀïÀþ¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¶ÍÅçÁïÍÆµ¿¼Ô¡Ê70¡Ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤¬¡¢Ëö´ü¤Î°ß¤¬¤ó¤Î¤¿¤á¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÃË¤Ï¿ô½½Ç¯Á°¤«¤é¡Ö¥¦¥Á¥À¥Ò¥í¥·¡×¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»ÔÆâ¤ÎÅÚÌÚ´Ø·¸¤Î²ñ¼Ò¤Ç½»¤ß¹þ¤ß¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Æþ±¡»þ¤Ë¤â¤³¤ÎÌ¾Á°¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤Ê¤É¤Î¿ÈÊ¬¾Ú¤ÏÄó¼¨¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÃË¤Ï¡ÖºÇ´ü¤ÏËÜÌ¾¤Ç·Þ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÊóÆ»¤Î3Æü¸å¤Î29Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌóÈ¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ëÆ¨Ë´À¸³è¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡¶ÍÅçÁï¤Ï¡¢1975Ç¯4·î19Æü¤ËÅìµþ¡¦¶äºÂ¤Î¡Ö´Ú¹ñ»º¶È·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡×¥Ó¥ë¤ËÇúÃÆ¤ò»Å³Ý¤±¡¢ÇúÈ¯¤µ¤»¤¿»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÇúÈ¯Êª¼èÄùÈ³Â§°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÁ´¹ñ¤Ë»ØÌ¾¼êÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤ËÈïµ¿¼Ô»àË´¤Î¤¿¤á¡¢ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ÍÅç¤Ï²¿¤ò»×¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÆ¨Ë´À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Ææ¤ËËþ¤Á¤¿¶ÍÅç¤Îµ°À×¤ò¡¢±Ç²è¡ØÌëÌÀ¤±¤Þ¤Ç¥Ð¥¹Ää¤Ç¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¤Ç¡ÖÂè96²ó¥¥Í¥Þ½ÜÊó¥Ù¥¹¥È¡¦¥Æ¥ó¡×ÆüËÜ±Ç²è´ÆÆÄ¾Þ¡¢µÓËÜ¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤Î±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿µÓËÜ²È¡¦³á¸¶°¤µ®¤È¹â¶¶È¼ÌÀ´ÆÆÄ¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¥·¥Ê¥ê¥ª²½¡£¶ÍÅç¤ÎÌÁÍ§¤Ç¸½ºß¤âÈ¿¸¢ÎÏÆ®Áè¤òÂ³¤±¤ë±§²ì¿À¼÷°ì»á¤â¼èºà¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢°å»Õ¤ÎÄ¹ÈøÏÂ¹¨»á¤¬¡¢¡ØÄË¤¯¤Ê¤¤»à¤ËÊý¡Ù¡ØÌëÌÀ¤±¤Þ¤Ç¥Ð¥¹Ää¤Ç¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¹â¶¶ºîÉÊ¤ÎÀ½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¶ÍÅçÁïÌò¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Ëè·§¹îºÈ¡£ËÜºî¤Ç¤Ï20Âå¤«¤é70ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ò±é¤¸ÀÚ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤µ¤½¤êÉôÂâ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦±§²ì¿À¼÷°ìÌò¤Ë¤Ï±üÌî±ÍÂÀ¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£±üÌî¤â20Âå¤«¤é70Âå¤Þ¤Ç¤ÎÉý¹¤¤Ç¯Âå¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥¡¼¥ÊÌò¤ÇËÌ¹áÆá¤¬½Ð±é¡£·àÃæ¤Ç¤Ï²ÏÅç±Ñ¸Þ¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö»þÂå¤ª¤¯¤ì¡×¡Ê1986Ç¯¡Ë¤Î¥«¥Ð¡¼¤òÈäÏª¤·¡¢¿·¤¿¤Ê±éµ»¤ÎÉý¤ò¸«¤»¤ë¡£Ææ¤Î½÷Ìò¤Ï¹â¶¶´ÆÆÄ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ë½÷Í¥¡¢¹â¶¶Øª»Ò¤¬±é¤¸¤ë¡£ËÜºî¤ÎµÓËÜ¤Ë¿¨¤ì¤¿¹â¶¶Øª»ÒËÜ¿Í¤¬¡¢É×¤Ç¤¢¤ëÈ¼ÌÀ´ÆÆÄºîÉÊ¤Ë½é¤á¤Æ¼«¤é½Ð±é¤ò´õË¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø¤µ¤¹¤é¤¤¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡Ù¡Ê22Ç¯¡¿¥µ¥È¥¦¥È¥·¥´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¹¥±é¤·¤¿¸¶ÅÄ·öÂÀ¤È±Æ»³Í´»Ò¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¥Ð¡¼¤ÎÅ¹¼çÌò¤È¹©Ì³Å¹¤Î»öÌ³°÷Ìò¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÌ³¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ÃËÜ²íÍµ¡¢»³ÃæÁï¡¢ÇòÀîÏÂ»Ò¡¢²¼¸µ»ËÏ¯¡¢ìäÌ±ÏÂ¡Ê¢¨Ì±¡á²¦¤Ø¤ó¤ËÌ±¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹â¶¶´ÆÆÄ¤Ë±ï¤Î¿¼¤¤¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤Î3¤Ä¤Î»þÂå¤òÉñÂæ¤È¤·¡¢ºòÇ¯7·î23Æü¤«¤é8·î15Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦¹âÅÄÇÏ¾ì¡¢¸æÅÌÄ®¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¼÷Ä®¡¢¶âÂôÊ¸¸Ë¡¢ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¡¢²æÂ¹»Ò»Ô¡¢¤¤¤¹¤ß»Ô¡¢ºë¶Ì¸©Æþ´Ö»Ô¡¢°ñ¾ë¸©¤Ê¤á¤¬¤¿ÃÏ¶è¡¢Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô¤Ê¤É´ØÅì³ÆÃÏ¤Ç¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£¤³¤ì¤é¤Î¥í¥±ÃÏ¤¬¡¢Êª¸ì¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤È¿¼¤ß¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¹â¶¶È¼ÌÀ´ÆÆÄ¡¦¶¦Æ±µÓËÜ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡ºòÇ¯¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Î2·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ÊÌ·ï¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÊËÜºî´ë²è¤Î¡Ë¾®µÜ½÷»Ë¤«¤é¡¢ÆÍÁ³¡Ö¶ÍÅç»£¤é¤ó¤È¤¤¤«¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£Æ¬¤ÎÃæ¤ÇÇò¤¤¥¬¥é¥¹¶Ì¤¬ºÕ¤±¤¿¡£Ï¢ÀÖ±Ç²è¡Ê¡Ø¸÷¤Î±«¡Ù¡Ë¤Î¥ª¥È¥·¥Þ¥¨¤ò¤Ä¤±¤í¡¼¡¼¤ÈÊ¹¤³¤¨¤¿¡£¤½¤¦¡¢¤¢¤Î»þÂå¤ò¶¦¤ËÀ¸¤¤¿²æ¡¹¤Ë¤Ï¤½¤ÎÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£Ä¾¤°¤ËµÓËÜ¤Î³á¸¶¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¡£°Æ¤ÎÄê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¶ÍÅç¤Î¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¦¥½¥Ä¥ÉôÊ¬¤Ï¥ª¥ì¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡1970Ç¯Âå¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÎÎ¢¤Ç¼Ò²ñÉÔ°Â¤¬±²´¬¤¯ÆüËÜ¡£Âç³ØÀ¸¤Î¶ÍÅçÁï¤ÏÈ¿ÆüÉðÁõÀïÀþ¤Î³èÆ°¤Ë¶¦ÌÄ¤·¡¢ÁÈ¿¥¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢1974Ç¯¡¢»°É©½Å¹©ÇúÇË»ö·ï¤ÇÂ¿¿ô¤Îµ¾À·¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿¼¤¤³ëÆ£¤Ë²×¤Þ¤ì¤ë¡£ÁÈ¿¥¤Ï·Ù»¡Åö¶É¤ÎÁÜºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²õÌÇ¾õÂÖ¤Ë¡£»ØÌ¾¼êÇÛ¤µ¤ì¤¿¶ÍÅç¤Ïµ¶Ì¾¤ò»È¤¤Æ¨Ë´¡¢¤ä¤¬¤Æ¹©Ì³Å¹¤Ç¤Î½»¤ß¹þ¤ß¤Î¿¦¤òÆÀ¤ë¡£¤è¤¦¤ä¤¯¼ê¤Ë¤·¤¿ÀÅ¤«¤ÊÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿²Î¼ê¥¡¼¥Ê¤Î²Î¡Ö»þÂåÃÙ¤ì¡×¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¡¢Áê»×Áê°¦¤È¤Ê¤ë¤¬¡Ä¡£
¡Ú²èÁü¡Û¶ÍÅçÁï¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â
¡¡2024Ç¯1·î26Æü¡¢¾×·âÅª¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÆüËÜ¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤¿¡£1970Ç¯Âå¤ÎÏ¢Â³´ë¶ÈÇúÇË»ö·ï¤Ç»ØÌ¾¼êÇÛÃæ¤Î¡ÖÅì¥¢¥¸¥¢È¿ÆüÉðÁõÀïÀþ¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¶ÍÅçÁïÍÆµ¿¼Ô¡Ê70¡Ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤¬¡¢Ëö´ü¤Î°ß¤¬¤ó¤Î¤¿¤á¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¶ÍÅçÁï¤Ï¡¢1975Ç¯4·î19Æü¤ËÅìµþ¡¦¶äºÂ¤Î¡Ö´Ú¹ñ»º¶È·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡×¥Ó¥ë¤ËÇúÃÆ¤ò»Å³Ý¤±¡¢ÇúÈ¯¤µ¤»¤¿»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÇúÈ¯Êª¼èÄùÈ³Â§°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÁ´¹ñ¤Ë»ØÌ¾¼êÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤ËÈïµ¿¼Ô»àË´¤Î¤¿¤á¡¢ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ÍÅç¤Ï²¿¤ò»×¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÆ¨Ë´À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Ææ¤ËËþ¤Á¤¿¶ÍÅç¤Îµ°À×¤ò¡¢±Ç²è¡ØÌëÌÀ¤±¤Þ¤Ç¥Ð¥¹Ää¤Ç¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¤Ç¡ÖÂè96²ó¥¥Í¥Þ½ÜÊó¥Ù¥¹¥È¡¦¥Æ¥ó¡×ÆüËÜ±Ç²è´ÆÆÄ¾Þ¡¢µÓËÜ¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤Î±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿µÓËÜ²È¡¦³á¸¶°¤µ®¤È¹â¶¶È¼ÌÀ´ÆÆÄ¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¥·¥Ê¥ê¥ª²½¡£¶ÍÅç¤ÎÌÁÍ§¤Ç¸½ºß¤âÈ¿¸¢ÎÏÆ®Áè¤òÂ³¤±¤ë±§²ì¿À¼÷°ì»á¤â¼èºà¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢°å»Õ¤ÎÄ¹ÈøÏÂ¹¨»á¤¬¡¢¡ØÄË¤¯¤Ê¤¤»à¤ËÊý¡Ù¡ØÌëÌÀ¤±¤Þ¤Ç¥Ð¥¹Ää¤Ç¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¹â¶¶ºîÉÊ¤ÎÀ½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¶ÍÅçÁïÌò¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Ëè·§¹îºÈ¡£ËÜºî¤Ç¤Ï20Âå¤«¤é70ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ò±é¤¸ÀÚ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤µ¤½¤êÉôÂâ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦±§²ì¿À¼÷°ìÌò¤Ë¤Ï±üÌî±ÍÂÀ¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£±üÌî¤â20Âå¤«¤é70Âå¤Þ¤Ç¤ÎÉý¹¤¤Ç¯Âå¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥¡¼¥ÊÌò¤ÇËÌ¹áÆá¤¬½Ð±é¡£·àÃæ¤Ç¤Ï²ÏÅç±Ñ¸Þ¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö»þÂå¤ª¤¯¤ì¡×¡Ê1986Ç¯¡Ë¤Î¥«¥Ð¡¼¤òÈäÏª¤·¡¢¿·¤¿¤Ê±éµ»¤ÎÉý¤ò¸«¤»¤ë¡£Ææ¤Î½÷Ìò¤Ï¹â¶¶´ÆÆÄ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ë½÷Í¥¡¢¹â¶¶Øª»Ò¤¬±é¤¸¤ë¡£ËÜºî¤ÎµÓËÜ¤Ë¿¨¤ì¤¿¹â¶¶Øª»ÒËÜ¿Í¤¬¡¢É×¤Ç¤¢¤ëÈ¼ÌÀ´ÆÆÄºîÉÊ¤Ë½é¤á¤Æ¼«¤é½Ð±é¤ò´õË¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø¤µ¤¹¤é¤¤¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡Ù¡Ê22Ç¯¡¿¥µ¥È¥¦¥È¥·¥´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¹¥±é¤·¤¿¸¶ÅÄ·öÂÀ¤È±Æ»³Í´»Ò¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¥Ð¡¼¤ÎÅ¹¼çÌò¤È¹©Ì³Å¹¤Î»öÌ³°÷Ìò¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÌ³¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ÃËÜ²íÍµ¡¢»³ÃæÁï¡¢ÇòÀîÏÂ»Ò¡¢²¼¸µ»ËÏ¯¡¢ìäÌ±ÏÂ¡Ê¢¨Ì±¡á²¦¤Ø¤ó¤ËÌ±¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹â¶¶´ÆÆÄ¤Ë±ï¤Î¿¼¤¤¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤Î3¤Ä¤Î»þÂå¤òÉñÂæ¤È¤·¡¢ºòÇ¯7·î23Æü¤«¤é8·î15Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦¹âÅÄÇÏ¾ì¡¢¸æÅÌÄ®¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¼÷Ä®¡¢¶âÂôÊ¸¸Ë¡¢ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¡¢²æÂ¹»Ò»Ô¡¢¤¤¤¹¤ß»Ô¡¢ºë¶Ì¸©Æþ´Ö»Ô¡¢°ñ¾ë¸©¤Ê¤á¤¬¤¿ÃÏ¶è¡¢Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô¤Ê¤É´ØÅì³ÆÃÏ¤Ç¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£¤³¤ì¤é¤Î¥í¥±ÃÏ¤¬¡¢Êª¸ì¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤È¿¼¤ß¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¹â¶¶È¼ÌÀ´ÆÆÄ¡¦¶¦Æ±µÓËÜ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡ºòÇ¯¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Î2·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ÊÌ·ï¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÊËÜºî´ë²è¤Î¡Ë¾®µÜ½÷»Ë¤«¤é¡¢ÆÍÁ³¡Ö¶ÍÅç»£¤é¤ó¤È¤¤¤«¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£Æ¬¤ÎÃæ¤ÇÇò¤¤¥¬¥é¥¹¶Ì¤¬ºÕ¤±¤¿¡£Ï¢ÀÖ±Ç²è¡Ê¡Ø¸÷¤Î±«¡Ù¡Ë¤Î¥ª¥È¥·¥Þ¥¨¤ò¤Ä¤±¤í¡¼¡¼¤ÈÊ¹¤³¤¨¤¿¡£¤½¤¦¡¢¤¢¤Î»þÂå¤ò¶¦¤ËÀ¸¤¤¿²æ¡¹¤Ë¤Ï¤½¤ÎÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£Ä¾¤°¤ËµÓËÜ¤Î³á¸¶¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¡£°Æ¤ÎÄê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¶ÍÅç¤Î¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¦¥½¥Ä¥ÉôÊ¬¤Ï¥ª¥ì¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡1970Ç¯Âå¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÎÎ¢¤Ç¼Ò²ñÉÔ°Â¤¬±²´¬¤¯ÆüËÜ¡£Âç³ØÀ¸¤Î¶ÍÅçÁï¤ÏÈ¿ÆüÉðÁõÀïÀþ¤Î³èÆ°¤Ë¶¦ÌÄ¤·¡¢ÁÈ¿¥¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢1974Ç¯¡¢»°É©½Å¹©ÇúÇË»ö·ï¤ÇÂ¿¿ô¤Îµ¾À·¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿¼¤¤³ëÆ£¤Ë²×¤Þ¤ì¤ë¡£ÁÈ¿¥¤Ï·Ù»¡Åö¶É¤ÎÁÜºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²õÌÇ¾õÂÖ¤Ë¡£»ØÌ¾¼êÇÛ¤µ¤ì¤¿¶ÍÅç¤Ïµ¶Ì¾¤ò»È¤¤Æ¨Ë´¡¢¤ä¤¬¤Æ¹©Ì³Å¹¤Ç¤Î½»¤ß¹þ¤ß¤Î¿¦¤òÆÀ¤ë¡£¤è¤¦¤ä¤¯¼ê¤Ë¤·¤¿ÀÅ¤«¤ÊÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿²Î¼ê¥¡¼¥Ê¤Î²Î¡Ö»þÂåÃÙ¤ì¡×¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¡¢Áê»×Áê°¦¤È¤Ê¤ë¤¬¡Ä¡£