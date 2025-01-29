¤Þ¤ë¤ÇÆ¬Ê¸»úD¡ª À¤³¦ºÇÂ®¥é¥ê¡¼¥«¡¼¤Î¡È¥¤¥ó¥«¥Ã¥ÈÁöË¡¡É¤ËÊüÁ÷ÀÊÇ®¶¸¡ÄÏ©¸ª¡Ö¤â¡×»È¤¦¶Ã°Û¤Î¥É¥é¥Æ¥¯¤ËÃ¦Ë¹
¡¡WRC¡ÊÀ¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡Ë¤Î2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÀï¡Ö¥é¥ê¡¼¡¦¥â¥ó¥Æ¥«¥ë¥í¡×¤¬¡¢ÆüËÜ»þ´Ö1·î23Æü¤«¤é26Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ç¥¤3¤ÎSS11¤ÇÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥é¥ê¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¸«¤»¤¿¶Ã°ÛÅª¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÏ©¸ª¥®¥ê¥®¥ê¡ª¿À¶È¡È¥¤¥ó¥«¥Ã¥ÈÁöË¡¡É¤Î½Ö´Ö
¡¡»³³ÙÃÏÂÓ¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢Ï©ÌÌ¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤¬¹ï¡¹¤ÈÊÑ²½¤·¡¢¹âÄãº¹¤â·ã¤·¤¤Æñ½ê¡£¤½¤ó¤Ê²á¹ó¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤Ê¤«¡¢¥°¥ì¥´¥ï¡¼¥ë¡¦¥ß¥å¥ó¥¹¥¿¡¼¡ÊM¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¡Ë¤Î¡È¥¤¥ó¥«¥Ã¥ÈÁöË¡¡É¤¬¡¢ÊüÁ÷ÀÊ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ABEMA¼Â¶·¤ÎÅÄÈªÍ´°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤¬¾å¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¸å¤Ï¤É¤ó¤É¤ó²¼¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¤½¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¥³¡¼¥¹¤ÎÆñ½ê¤ò²òÀâ¡£Â³¤±¤Æ¡Öº£¤Î¤¬¥¤¥ó¥«¥Ã¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¡Ê¥³¡¼¥¹¤Î¡ËÊÞÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¡Ê¹¶¤á¤Æ¡Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¡Ê¥¿¥¤¥à¤ò¡Ëºï¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥¹¼è¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥ß¥å¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÂçÃÀ¤ÊÁö¤ê¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¥²¥¹¥È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ«ÈæÆàºÌ¤â¡¢¡ÖÀ¨¤¤¡£±ÇÁü¤¬¡Ê¼ÖºÜ¥«¥á¥é¤Ë¡ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤ÈËÜÅö¤ËÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢Â©¤ò¤Î¤àÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ÖÆ¬Ê¸»úD¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Æ£¸¶Âó³¤¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡¢¸Â³¦¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÁö¤ê¤ËÊüÁ÷ÀÊ¤â´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Ä¤ÄÇ®¶¸¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥å¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ïº£Âç²ñ¡¢¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ìÁí¹ç18°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤¬¡¢SS10¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¸÷¤Ã¤¿°ìËë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡ØWRC À¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢ 2025¡Ù¡¿(C)WRC¡Ë