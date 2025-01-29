º§Ìó¼Ô¤Ë¡ÖÊì¤Ë¤ÏÃæÎ©Åª¤Ë¡¢È¿ÂÐ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¤ÈÍê¤Þ¤ì¤¿¿Í¤Þ¤Ç¡Ä´Ú¹ñ¤Ç¡ÈÕúÂçÅýÎÎ¤Ø¤ÎÇ§¼±¡É¤¬²ÈÂ²´ÖÂÐÎ©¤Î²Ð¼ï¤Ë
¡ÖÉÔÀµÁªµó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë²ü¸·Îá¤Ï°¦¹ñ¤À¤í¤¦¡¢¤Ê¤¼°ãË¡¤Ê¤Î¤«¡×
¡ÚÃíÌÜ¡Û¡Ö´Ú¹ñ¤¬¶¦»º²½¤¹¤ë¡×ÕúÂçÅýÎÎ¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÊÝ¼éÇÉ¤Î»ÔÌ±¤¿¤Á
µìÀµ·î¡ÊµìÎñ1·î1Æü¡Ë¤ÎÏ¢µÙ¤Ë¼Â²È¤òË¬¤ì¤¿¥Á¥ç¥ó¡¦¥ß¥ó¥®¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤Ï¡¢Í¼¿©Ãæ¤ËÉã¿Æ¤Ë¤½¤¦¤¤¤ï¤ì¤Æ¡¢ÎÏ¤¬È´¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Á¥ç¥ó¤µ¤ó¤¬Éã¿Æ¤Ë¡ÖÈó¾ï²ü¸·¡×¤Î°ãË¡À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤ÆÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤È¡¢Éã¿Æ¤ÏÊÝ¼éÇÉ¤Î¶¯¹Å¤Ê·¹¸þ¤ò»ý¤Ä¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤¬Åê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤ò¡¢²ÈÂ²¤Î¥«¥«¥ª¥È¡¼¥¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ë¶¦Í¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤¬¡ÖÉÔÀµÁªµó¤Ï¿¿¼Â¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¡ÖÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡Ë¤ÏÌµºá¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¥Á¥ç¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¼Â²È¤Ç2Çñ3ÆüµÙ¤àÍ½Äê¤ò¼è¤ê¤ä¤á¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤Ëµ¢Âð¤·¤¿¡£²ÈÂ²´Ö¤ÎÂÐÎ©¤Î²Ð¼ï¤Ë
µìÀµ·î¤Î¿©Âî¤Ç¡ÖÈó¾ï²ü¸·¡×¤¬¼çÍ×¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²´Ö¤ÇÂÐÎ©¤¹¤ëÎã¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Õú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤ÎÂáÊá¡¦¹´Â«¤ò¤á¤°¤ê¡¢¿ÆÀ¤Âå¤È»ÒÀ¤Âå¤¬ÁêÈ¿¤¹¤ëÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¶Ë±¦¿Ø±Ä¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÉÔÀµÁªµóÀâ¡×¤¬ÕúÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯ºÛÈ½¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¯¼£Åª¤Ê¼çÍ×¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¡¢¤³¤ì¤¬²ÈÂ²´Ö¤ÎÂÐÎ©¤Î²Ð¼ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
µìÀµ·î¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë·ëº§Á°¤Î´é¹ç¤ï¤»¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥ó¡¦¥½¥¸¥ç¥ó¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦34¡Ë¤Ï¡¢Èà»á¤«¤éµÁÊì¤È¤Ê¤ë¿Í¤Î¡ÖÀ¯¼£Åª·¹¸þ¡×¤ò¶¦Í¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Èà»á¤Ï¥Ï¥ó¤µ¤ó¤Ë¡ÖÊì¤¬ºÇ¶á¡¢ÕúÂçÅýÎÎÃÆ³¯È¿ÂÐ¤Î½¸²ñ¤Ë¤º¤Ã¤È»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·´ØÏ¢¤¹¤ë¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÃæÎ©Åª¤ÊÎ©¾ì¤ÇÅú¤¨¤ë¤«¡¢¡ÊÃÆ³¯¤Ë¡Ë»¿À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤Èº©´ê¤·¤¿¡£
¥Ï¥ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤ÏÃ¤À¤±¤Ç¤â»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢À¯¼£¤ò¿´ÇÛ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¿¤À¤¿¤À¶ì¤·¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÎã¤Ï¾¯¿ô¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µìÀµ·î¤ÎÏ¢µÙ¤ò·Þ¤¨¡¢À¯¼£Åª¤ÊÇ§¼±¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ë²ÈÂ²´Ö¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò·üÇ°¤·¡¢ÁÊ¤¨¤ëÀ¼¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤Ð¤·¤Ð¸«¤é¤ì¤ë¡£
1·î27Æü¡¢¤È¤¢¤ëÁí¹çÊÔÀ®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎYouTubeÆ°²è¤Ç¡Ö¡ÈµìÀµ·î¤Î¶Ø¶ç¡ÉÂè1°Ì¤ÏÀ¯¼£¤ÎÏÃÂê¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÎ¾¿Æ¤È·ã¤·¤¯·ö²Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¡Ö·¼ÌØ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡ÊÀ¯¼£¤ÎÏÃÂê¤ò¡ËÏÃ¤¹¤Ù¤¤À¡×¡ÖÅöÁ³¡ÊÀ¯¼£¤ÎÏÃÂê¤ò¡ËÏÃ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¿ô¤Î¶¦´¶¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç§¼±¤Î°ã¤¤¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢ÆâÍðºá¤ÎÈïµ¿¼Ô¤Ç¹´Â«¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿Õú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«Êý¤Ï¡¢Ç¯ÎðÁØ¤äÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ø»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ù¤¬À¤ÏÀÄ´ººÀìÌçµ¡´Ø¡ÖJOWON C&I¡×¤Ë°ÍÍê¤·¡¢1·î18¡Á19Æü¤Î2Æü´Ö¡¢Á´¹ñ18ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷1006¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÕú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ýÎ¨¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö»Ù»ý¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï42.7¡ó¡¢¡Ö»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï54.4¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
ÃÏ°èÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢³ø»³¡¦±¶»³¡¦·ÄÆî¡Ê»Ù»ý52.7¡ó¡Ë¤ò½ü¤¯Á´ÃÏ°è¤Ç¡Ö»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿³ä¹ç¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£
Ç¯ÎðÊÌ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢30Âå¡Ê»Ù»ý50.0¡ó¡Ë¤È70ºÐ°Ê¾å¡Ê»Ù»ý51.9¡ó¡Ë¤ò½ü¤¡¢¡Ö»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¡×³ä¹ç¤¬¾å²ó¤Ã¤¿¡£18¡Á29ºÐ¤Î¡Ö»Ù»ý¡×¤Î³ä¹ç¤Ï39.6¡ó¡¢40Âå¤Ï33.3¡ó¡¢50Âå¤Ï36.4¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
µìÀµ·î¤Î¿©Âî¤ÎÏÃÂê¤È¤·¤Æ¡ÖÀ¯¼£¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À¯¼£³¦¤ÏÏ¢µÙ¸å¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Î¹ÔÊý¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¶á¡¢ÊÝ¼éÅª¤ÊÍ¸¢¼Ô¤Î·ë½¸¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢Íè½µÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ¿ÌîÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤äÕúÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ýÎ¨¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Í¿ÌîÅÞ»ØÆ³Éô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÊÑ²½¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡á»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ë