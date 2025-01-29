À¤³¦¤Î¡È²Ö²Ð¡ÉÀ¸»ºÎÌÌó9³ä¤âÀê¤á¤ë¹ñ¤È¤Ï¡©¡Ö±ì¤Ë¤è¤ëÄÌ¿®¼êÃÊ¤ÎÏµ±ì¤¬²Ö²Ð¤Îµ¯¸»¡×¥Ê¥¹D¤¬¸ì¤ëÆ¦ÃÎ¼±
¡¡À¤³¦¤Î¡È²Ö²Ð¡ÉÀ¸»ºÎÌ¤ÇÌó9³ä¤âÀê¤á¤ë¹ñ¤È¤Ï¡©¥Ê¥¹D¤¬²Ö²Ð¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ¦ÃÎ¼±¤ò¸ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°µÅÝÅª¤ËÈþ¤·¤¯¤Æ¡Èµã¤±¤ë¡É¿¿¤ÃÇò¤Ê²Ö²Ð¡ÖÇòµÆ¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ë¤ÆËè½µÆüÍËÄ«11»þ¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Ê¥¹DÂçËÁ¸±TV¡Ù¡Ê¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ìµ¿ÍÅç0±ßÀ¸³è¥ê¥ì¡¼¤¬Å¸³«Ãæ¡£1·î26Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥¹D¤ÎÌµ¿ÍÅç0±ßÀ¸³è¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ABEMA¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥Ù¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Î¡¼¥«¥Ã¥ÈÈÇ¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¿·³ã¤ÎÌµ¿ÍÅç¤Ç¥í¥±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿·³ã¤ÇÍÌ¾¤Ê¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤ÐÄ¹²¬¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ËÍí¤á¤Æ¥Ê¥¹D¤Ï²Ö²Ð¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ¦ÃÎ¼±¤òÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¢£²Ö²Ð¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ¦ÃÎ¼±
¡¡¸ÅÂåÃæ¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢±ì¤Ë¤è¤ëÄÌ¿®¼êÃÊ¤ÎÏµ±ì¤¬²Ö²Ð¤Îµ¯¸»¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ÐÌô¤Îµ»½Ñ¤ÎÈ¯Ã£¤È¶¦¤Ë²Ö²Ð¤¬ÃÂÀ¸¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÏÀ¤³¦¤Î²Ö²ÐÀ¸»ºÎÌ¤ÎÌó9³ä¤òÀê¤á¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇÂç¤ÎÍ¢½Ð¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï15À¤µª¤«¤é16À¤µª¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÀï¹ñ»þÂå¤Ë¤Ï¡¢Å´Ë¤¤ä²ÐÌô¤È¶¦¤Ë¡¢´Ñ¾ÞÍÑ¤Î²Ö²Ð¤¬ÅÁÍè¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¿·³ã¸©¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ»°Âç²Ö²Ð¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖÄ¹²¬¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ÎÂç²Ö²ÐÂç²ñ¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯8·î¤Î2Æü¤È3Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢100Ëü¿Í°Ê¾å¤â¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ëÁ´¹ñ¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡¾¼ÏÂ22Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤Ï¡¢ÀïÁè¤ÇË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¤Ø¤Î°ÖÎî¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÄÉÅé¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¡¢ËèÇ¯8·î1Æü¤Ë¤ÏÇò°ì¿§¤Î²Ö²Ð¡ÖÇòµÆ¡×¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Íç¤ÎÂç¾¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê»³²¼À¶¤µ¤ó¤â¡¢¾¼ÏÂ24Ç¯¤ËÄ¹²¬¤òË¬¤ì¡¢ºÇ¹â·æºî¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¡ÖÄ¹²¬¤Î²Ö²Ð¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤òºîÀ®¤·¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¤¬ÇúÃÆ¤Ê¤ó¤«¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤¤Ç
¤¤ì¤¤¤Ê²Ö²Ð¤Ð¤«¤ê¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é
¤¤Ã¤ÈÀïÁè¤Ê¤ó¤Æµ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê
¡¡¤½¤ì¤é¤ÎÁÛ¤¤¤Ïº£¤âÊ¿ÏÂ¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¡¢ËèÇ¯²Ö²Ð¤È¤·¤ÆÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊABEMA¡Ø¥Ê¥¹DÂçËÁ¸±TV¡Ù¤è¤ê¡Ë