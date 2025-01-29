NY³ôÂ³¿¡¢136¥É¥ë¹â¡¡¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢Çã¤¤Ìá¤·
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û28Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÂ³¿¤·¡¢Á°ÆüÈæ136.77¥É¥ë¹â¤Î4Ëü4850.35¥É¥ë¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Á°ÆüµÞÍî¤·¤¿È¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¡¢³ä°Â´¶¤¬½Ð¤¿ÌÃÊÁ¤òÇã¤¤Ìá¤¹Æ°¤¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡Äã¥³¥¹¥È¤Ç³«È¯¤µ¤ì¡¢¹âÀÇ½¤È¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñ¤Î¿·¶½´ë¶È¡ÖDeepSeek¡Ê¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¡Ë¡×¤ÎÀ¸À®¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤¬ÊÆ¶¥¹ç¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ø¤Î²áÅÙ¤Ê·Ù²ü´¶¤¬¸åÂà¡£AI´ØÏ¢¤ÎÌÃÊÁ¤¬Çã¤ï¤ì¡¢Áê¾ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¼çÂÎ¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï3±Ä¶ÈÆü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¤·¡¢391.76¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î1Ëü9733.59¤À¤Ã¤¿¡£