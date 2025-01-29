¡ÖÀ¸¤¤ë¤³¤È¤òÄü¤á¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¹â³Û°åÎÅÈñÉéÃ´Áý¤Ç´µ¼Ô¤é¤«¤éÈáÄË¤ÊÀ¼
¡¡¹â³Û¤Ê°åÎÅÈñ¤Î¸ÂÅÙ³Û¤òÄê¤á¤ë¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¡×¤Î¾å¸Â¤Î°ú¤¾å¤²¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¤¬¤ó´µ¼Ô¤é¤«¤é¡Ö¼£ÎÅ¤òÃÇÇ°¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅ·Ìî¿µ²ðÍý»öÄ¹¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¡×¤Ï1¥«·î¤¢¤¿¤ê¤Î°åÎÅÈñ¤¬¹â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢´µ¼Ô¤ÎÇ¯Îð¤äÇ¯¼ý¤Ë±þ¤¸¤ÆÀß¤±¤é¤ì¤¿¾å¸Â¤òÄ¶¤¨¤¿Ê¬¤¬¸å¤«¤éÊ§¤¤Ìá¤µ¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£À¯ÉÜ¤ÎÍ½»»°Æ¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤Î¿¤Ó¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÉéÃ´¤¹¤ë¾å¸Â³Û¤òÃÊ³¬Åª¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç¯¼ýÌó650Ëü±ß¡Á770Ëü±ß¤ÎÁØ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¾å¸Â³Û¤¬º£¤è¤ê¤â5Ëü8000±ß¤Û¤ÉÁý¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÁ´¹ñ¤¬¤ó´µ¼ÔÃÄÂÎÏ¢¹ç²ñ¡×¤¬¹Ô¤Ã¤¿¶ÛµÞ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤Ë·î¤Î¼ê¼è¤ê¤ÎÈ¾Ê¬¤¬¼£ÎÅÈñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÀ¸¤¤ë¤³¤È¤òÄü¤á¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É´µ¼Ô¤é¤«¤éÈáÄË¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ°ú¤¾å¤²¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢ÆÃ¤ËÄ¹´ü¤Ë¡Ê¼£ÎÅ¤Î¡Ë·ÑÂ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¤È²ÈÂ²¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤É¤¦¤«°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÊÁ´¹ñ¤¬¤ó´µ¼ÔÃÄÂÎÏ¢¹ç²ñ¡¦Å·Ìî¿µ²ðÍý»öÄ¹¡Ë
¡¡º£¸å¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¸üÏ«Âç¿Ã¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¡¢¾å¸Â³Û¤Î°ú¤¾å¤²¤ò¸«Ä¾¤¹¤è¤¦ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë