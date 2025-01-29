±Ç²è¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ¡Ù¡¢¿û¸¶¾®½Õ¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢È¬ÌÚè½²Ä»Ò¤é¥É¥é¥Þ¥ì¥®¥å¥é¡¼12Ì¾¤¬Â³Åê·èÄê¡ª
¡¡¸þ°æÍý¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ THE MOVIE¡Ù¤Ë¡¢¥É¥é¥ÞÈÇ¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¥ã¥¹¥È¤Î¿û¸¶¾®½Õ¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢È¬ÌÚè½²Ä»Ò¡¢´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡¢¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡¢µÙÆü²ÝÄ¹¡¢ÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤¡¢ ELLY¡¢Ä¹²¬Î¼²ð¡¢¿¿ÊÉÅáµÁ¡¢ËÜ´ÖÊþ¹¸¡¢ÀÐÌîÍý»Ò¤¬ºÆ½¸·ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤âÂ³Åê¡ª¡¡¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ THE MOVIE¡Ù¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµ¤¸«
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô240ËüÉôÆÍÇË¤ÎÌ¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¤·¡¢2023Ç¯½©¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿å10¥É¥é¥ÞÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ¡Ù¤Î±Ç²èÈÇ¡£»°¹ñ»þÂå¤ÎÅ·ºÍ·³»Õ¡¦½ô³ë¹¦ÌÀ¡Ê¸þ°æ¡Ë¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¸½Âå¤Î½ÂÃ«¤Ë¼ã¤«¤ê¤·»Ñ¤ÇÅ¾À¸¡¢²Î¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦·î¸«±Ñ»Ò¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤Î·³»Õ¤È¤Ê¤ê¡¢Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÊÉ¤ò¹ª¤ß¤Ê·×Î¬¤Ç¤³¤È¤´¤È¤¯ÀÚ¤êÊø¤·À®¸ù¤ËÆ³¤¯¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
¡¡±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢¸þ°æÍý¡¢¾åÇòÀÐË¨²Î¤Î¤Û¤«¡¢¹¦ÌÀ¤Î¼ç·¯¡¦ÎÈ÷Ìò¤Î¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡¢¸½Âå¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¹¦ÌÀ¤È°Õµ¤Åê¹ç¤¹¤ëBB¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¾®ÎÓÌò¤Î¿¹»³Ì¤ÐÔ¤â¥É¥é¥Þ¤«¤é°ú¤Â³¤½Ð±é¡£¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ë»°¹ñ»þÂå¤Î¹¦ÌÀºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦»ÊÇÏØô¤ÎËöêã¡¦»ÊÇÏ½áÌò¤Ç¿ÀÈøÉö¼î¡¢¤½¤ÎËå¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¡¦shin¡Ê¤·¤ó¡ËÌò¤Ç»í±©¤¬»²²Ã¡£2¿Í¤¬¹¦ÌÀ¤È±Ñ»Ò¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Ë¤Ï¥É¥é¥ÞÊüÁ÷»þ¤«¤é¤Î¸ÄÀË¤«¤ÊÇÐÍ¥¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬ºÆ½¸·ë¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È²Î¾§¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¿Íµ¤¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥ß¥¢À¾É½Ìò¤Î¿û¸¶¾®½Õ¤ÏËÜºî¤Ç¤â°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¹¦ÌÀ¤¬¥¹¥«¥¦¥È¤·¤¿¼ã¤Å·ºÍ¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦KABEÂÀ¿ÍÌò¤ÎµÜÀ¤Î°Ìï¤¬ºÆ¤Ó¥é¥Ã¥×¤ËÄ©Àï¡©
¡¡±Ñ»Ò¤Î¿ÆÍ§¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡ÖAZALEA¡Ê¤¢¤¶¤ê¤¨¡Ë¡×¤Î¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦µ×±ó¼·³¤Ìò¤ÎÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥é¥ÞºÇ½ª²ó¤Ç¶È³¦¤«¤é´³¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ì¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Á°±à¥±¥¤¥¸Ìò¤Î´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖJET JACKET¡×¤Î¥®¥¿¡¼¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦RYOÌò¤Î¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¿·¶Ê¤âÈäÏª¡£KABEÂÀ¿Í¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡¦ÀÖÅÆÇÏ¥«¥ó¥Õ¡¼Ìò¤ÎELLY¤ÎÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥é¥Ã¥×¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥µ¥¦¥¹¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¡¦ÆîË¼Ìò¤ÎµÙÆü²ÝÄ¹¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦Åì»³Ìò¤ÎÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤¡£ÎÈ÷¤ÎµÁ·»Äï¡¦´Ø±©Ìò¤ÎËÜ´ÖÊþ¹¸¡¢Ä¥ÈôÌò¤Î¿¿ÊÉÅáµÁ¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤ÊÊÔ¶Ê²È¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¥ÉÌò¤ÎÄ¹²¬Î¼²ð¡£¹¦ÌÀ¤ÎÌ©Äå¤È¤·¤Æ°ÅÌö¤¹¤ë¥á¥¬¥Í½÷»ÒÌò¤ÎÀÐÌîÍý»Ò¤âÂ³Åê¤¹¤ë¡£
¡¡±Ç²è¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ2·î22Æü³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¡õ¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ THE MOVIE¡Ù¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ï¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡¢¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡¢ELLY¡¢ÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤¡¢Ä¹²¬Î¼²ð¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ THE MOVIE¡Ù¤Ï¡¢4·î25Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤âÂ³Åê¡ª¡¡¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ THE MOVIE¡Ù¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµ¤¸«
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô240ËüÉôÆÍÇË¤ÎÌ¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¤·¡¢2023Ç¯½©¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿å10¥É¥é¥ÞÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ¡Ù¤Î±Ç²èÈÇ¡£»°¹ñ»þÂå¤ÎÅ·ºÍ·³»Õ¡¦½ô³ë¹¦ÌÀ¡Ê¸þ°æ¡Ë¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¸½Âå¤Î½ÂÃ«¤Ë¼ã¤«¤ê¤·»Ñ¤ÇÅ¾À¸¡¢²Î¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦·î¸«±Ñ»Ò¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤Î·³»Õ¤È¤Ê¤ê¡¢Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÊÉ¤ò¹ª¤ß¤Ê·×Î¬¤Ç¤³¤È¤´¤È¤¯ÀÚ¤êÊø¤·À®¸ù¤ËÆ³¤¯¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
¡¡º£ºî¤Ë¤Ï¥É¥é¥ÞÊüÁ÷»þ¤«¤é¤Î¸ÄÀË¤«¤ÊÇÐÍ¥¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬ºÆ½¸·ë¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È²Î¾§¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¿Íµ¤¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥ß¥¢À¾É½Ìò¤Î¿û¸¶¾®½Õ¤ÏËÜºî¤Ç¤â°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¹¦ÌÀ¤¬¥¹¥«¥¦¥È¤·¤¿¼ã¤Å·ºÍ¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦KABEÂÀ¿ÍÌò¤ÎµÜÀ¤Î°Ìï¤¬ºÆ¤Ó¥é¥Ã¥×¤ËÄ©Àï¡©
¡¡±Ñ»Ò¤Î¿ÆÍ§¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡ÖAZALEA¡Ê¤¢¤¶¤ê¤¨¡Ë¡×¤Î¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦µ×±ó¼·³¤Ìò¤ÎÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥é¥ÞºÇ½ª²ó¤Ç¶È³¦¤«¤é´³¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ì¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Á°±à¥±¥¤¥¸Ìò¤Î´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖJET JACKET¡×¤Î¥®¥¿¡¼¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦RYOÌò¤Î¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¿·¶Ê¤âÈäÏª¡£KABEÂÀ¿Í¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡¦ÀÖÅÆÇÏ¥«¥ó¥Õ¡¼Ìò¤ÎELLY¤ÎÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥é¥Ã¥×¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥µ¥¦¥¹¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¡¦ÆîË¼Ìò¤ÎµÙÆü²ÝÄ¹¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦Åì»³Ìò¤ÎÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤¡£ÎÈ÷¤ÎµÁ·»Äï¡¦´Ø±©Ìò¤ÎËÜ´ÖÊþ¹¸¡¢Ä¥ÈôÌò¤Î¿¿ÊÉÅáµÁ¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤ÊÊÔ¶Ê²È¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¥ÉÌò¤ÎÄ¹²¬Î¼²ð¡£¹¦ÌÀ¤ÎÌ©Äå¤È¤·¤Æ°ÅÌö¤¹¤ë¥á¥¬¥Í½÷»ÒÌò¤ÎÀÐÌîÍý»Ò¤âÂ³Åê¤¹¤ë¡£
¡¡±Ç²è¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ2·î22Æü³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¡õ¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ THE MOVIE¡Ù¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ï¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡¢¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡¢ELLY¡¢ÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤¡¢Ä¹²¬Î¼²ð¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ THE MOVIE¡Ù¤Ï¡¢4·î25Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£