²£ÉÍÀ¶ÎÍ¡¢21À¤µªÏÈ¤Ç½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ½é¤Î¹Ã»Ò±à¤Ø¡ª »Ø´ø´±¤ÏÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÀ©ÇÆ¢ª¹ñÎ©Âç¤Ë¿Ê³Ø¢ª²ÈÄí²Ê¶µ»Õ¤Î°Û¿§·ÐÎò
¡¡£±·î24Æü¤ËÂè97²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¡Ê¥»¥ó¥Ð¥Ä¡Ë¤Î½Ð¾ì¹»¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢²£ÉÍÀ¶ÎÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬21À¤µªÏÈ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ½é¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Áª½Ð¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹âÌîÏ¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡Ö¼«¼£¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê´Ö¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¤òÄê¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯¹ë¹»¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ëÂçÅÔ»Ô¤Ç¤âÀï¤¨¤ë"¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë"¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡×
¡Ú»Ø´ø´±¤Ï¹â¹»»þÂå¤ËÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤ò·Ð¸³¡Û
£³·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥»¥ó¥Ð¥ÄÂç²ñ¤Ë21À¤µªÏÈ¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë²£ÉÍÀ¶ÎÍ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á photo by Ohtomo Yoshiyuki
¡¡²£ÉÍÀ¶ÎÍ¤Ï¡¢1974Ç¯¤ËÀ¶¿å¥±µÖ¹â¹»¤È¤·¤Æ³«¹»¡£2004Ç¯¤ËÂç²¬¹â¤ÈÅý¹ç¤·¡¢²£ÉÍÀ¶ÎÍÁí¹ç¤È¤Ê¤ê¡¢2017Ç¯¤Ë¸½¹»Ì¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯½©¤Î¿ÀÆàÀîÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¸øÎ©¹»¤ÇÍ£°ì¥Ù¥¹¥È£¸¤Ë¿Ê½Ð¡£½à¡¹·è¾¡¤ÇÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤Ë´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢Æ²¡¹¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤ÉÂ¾Éô¤È¶¦ÍÑ¤Ç¡¢³èÆ°»þ´Ö¤âÀ©Ìó¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢ÁÏ°Õ¹©É×¤·¤¿Îý½¬¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½÷»Ò¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò´Þ¤à25¿Í¤ÎÉô°÷¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£±¦ÏÓ¤ÎÆâÆ£Âç°Ý¡Ê£²Ç¯¡Ë¡¢º¸ÏÓ¤ÎÀ¾ÅÄ¹ë¡Ê£±Ç¯¡Ë¤¬Ç´¤ê¶¯¤¤Åêµå¤ò¸«¤»¡¢¹¶·â¿Ø¤Ï¾¯¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡£Ä¶¹â¹»µé¤ÎÁª¼ê¤Ï³§Ìµ¤Ç¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉáÄÌ¤ÎÌîµåÉô°÷¤¿¤Á¤À¡£
¡¡¤¢¤¨¤ÆÆÃÄ§Åª¤ÊÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÈÖ¹æ¤Ç¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Þ½½²»½ç¤ËÌ¾Á°¤Ç³ä¤ê¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤°¤é¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢Ìî¸¶¿µÂÀÏº´ÆÆÄ¤À¡£¹â¹»»þÂå¤ÏÁ´¹ñ¶þ»Ø¤Î¶¯¹ë¹»¤Ç¤¢¤ëÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢2000Ç¯½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤ËÇØÈÖ¹æ10¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Ìî¸¶´ÆÆÄ¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÌçÇÏ·É¼£´ÆÆÄ¡Ê¸½¡¦ÁÏ»Ö³Ø±à´ÆÆÄ¡Ë¤ÎºÓÇÛ¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¡¢»ØÆ³¼Ô¤ò»Ö¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï²£ÉÍ¹ñÎ©Âç¡¢Âç³Ø±¡¤ò·Ð¤Æ²ÈÄí²Ê¤Î¶µÍ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡2007Ç¯¤«¤é¸©Î©¹»¤Î¶µ°÷¤Ë½¢¤¡¢´ßº¬¹â¹»¡¢Âç»Õ¹â¹»¤ò·Ð¤Æ¡¢20Ç¯¤«¤é²£ÉÍÀ¶ÎÍ¤ËÉëÇ¤¡£Âç»Õ¤Ç¤ÏÆóÅÙ¥Ù¥¹¥È16Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢²£ÉÍÀ¶ÎÍ¤Ç¤Ï21Ç¯²Æ¤Ë¼«¿È½é¤Î¥Ù¥¹¥È£¸Æþ¤ê¡£¤½¤·¤ÆºòÇ¯½©¡¢¥Á¡¼¥à¤òºÆ¤Ó¥Ù¥¹¥È£¸¤Ø¤ÈÆ³¤¡¢½é¤á¤Æ¹Ã»Ò±à¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¤½¤Î¼êÏÓ¤Ï´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìî¸¶´ÆÆÄ¤¬¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö½àÈ÷¡×¡ÖÁ´ÎÏ¡×¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¡×¤Î£³¤Ä¡£ºòÇ¯½©¤Ï¤³¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ21À¤µªÏÈ¤Ç¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¶¯¹ë»äÎ©¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¿ÀÆàÀî¤Ç¸øÎ©¹»¤Î½Ð¾ì¤Ï²£ÉÍ¾¦°ÊÍè28Ç¯¤Ö¤ê¡£¸©Î©¹»¤Ë¸Â¤ì¤Ð1954Ç¯¤Î¾ÅÆî°ÊÍè¡¢¤¸¤Ä¤Ë71Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤À¡£Ìî¸¶´ÆÆÄ¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¡¢½©¤Î¿ÀÆàÀîÂç²ñ¡¢´ØÅìÂç²ñ¤Ç¾å°Ì¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤È¡¢²Æ¤Î¸©Âç²ñÍ¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤³¤Î£²¤Ä¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Ìîµå¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤ÎÁª½Ð¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÚÂç¿ÆÍ§¤Î²£ÉÍ¡¦Â¼ÅÄ´ÆÆÄ¤È¶¦¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ø¡Û
¡¡»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÄ©¤à¹Ã»Ò±à¤À¤¬¡¢Ìî¸¶´ÆÆÄ¤Ëµ¤Éé¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¹Ã»Ò±à¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢²¿¤âÊÑ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿ÀÆàÀî¤Ç¾¡¤Ä¤ÈÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿Ìîµå¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢½àÈ÷¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¡£¸øÎ©¹»¤È¤·¤Æ¤Î¥Ï¥ó¥Ç¥£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø¸øÎ©¤À¤«¤é¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Éé¤±¸¤º¬À¤½¤Î¤â¤Î¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤¹¡×
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¼ç¾¤Î»³ËÜ¹¯ÂÀ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡Ö21À¤µªÏÈ¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¤ä¤êÈ´¤±¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜÉ¸¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÁê¼ê¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¾¡¤ÁÈ´¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£Îý½¬»î¹ç¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë"¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤³¤È"¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤É¤³¤Ë¤âÉé¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢Áª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡Ìî¸¶´ÆÆÄ¤â´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤«´î¤Ó¤è¤ê¤â¡¢»ÈÌ¿´¶¤È¤¤¤¦¤«ÀÕÇ¤¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç§¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡¹¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤ÆÉáÃÊ¤«¤éÌî¸¶´ÆÆÄ¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¡ÖÁê¼ê¤ò·É¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡¡Âç¤²¤µ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Ç´î¤Ó¤òÉ½¤¹¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ºÎé¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¾¡¤Ã¤¿»î¹ç¤Î¤¢¤È¡¢µ¢Ï©¤Î¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç£±Ê¬´Ö¤À¤±¤Ï´î¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ï¥À¥á¤È¤¤¤¦·è¤Þ¤ê»ö¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥»¥ó¥Ð¥Ä·èÄê¤ÎÆü¤À¤±¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÌî¸¶´ÆÆÄ¤â´î¤Ó¤ò²æËý¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¿ÆÍ§¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¶î¤±¤Ä¤±Êó¹ð¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¿ÆÍ§¤È¤Ï¡¢¶¦¤Ë¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë²£ÉÍ¹â¹»¤ÎÂ¼ÅÄ¹ÀÌÀ´ÆÆÄ¤À¡£Â¼ÅÄ´ÆÆÄ¤â¤«¤Ä¤Æ¤Ï¸øÎ©¹»¤Î¶µ°÷¤È¤·¤Æ¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ìî¸¶´ÆÆÄ¤È¤ÏÂç¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ë¡£¹çÆ±Îý½¬¤ä»î¹ç¤ò¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÀÚâøÂöËá¤¹¤ëÃç´Ö¤À¡£
¡¡Ìî¸¶´ÆÆÄ¤ÎË¬Ìä¤ò¼õ¤±¤¿Â¼ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤É¤³¤«¤ÇÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¦¥Á¤Î¤Û¤¦¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤é²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Ç¿©»ö¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÃç¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢·è¾¡¤ÇÅö¤¿¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤éÌ´Êª¸ì¤Ç¤¹¤Í¡£¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡×
¡¡¿ÀÆàÀî¤«¤é½é¤Î21À¤µªÏÈ¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë²£ÉÍÀ¶ÎÍ¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¹Ã»Ò±à¤Ç¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¿ÀÆàÀî¸©ÂÐ·è¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡¥»¥ó¥Ð¥Ä¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡£