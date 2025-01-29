È¢º¬±ØÅÁ¡¡ÅÏÊÕ¹¯¹¬¤¬¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤¿»³¾å¤ê£µ¶è¡¦²¼¤ê£¶¶è¤Ø¤Î¼þÅþ½àÈ÷¤ÎÉ¬Í×À¤È¤Ò¤ÈÂÁá¤¤Âè102²óÂç²ñÅ¸Ë¾
ÀÄ³ØÂç¡¦¼ãÎÓ¤ÏÂç³Ø4Ç¯´Ö¤Ç£µ¶è¤ò3²óÁö¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì±ýÏ©Í¥¾¡¡õÁí¹çÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡¡photo by AFLO
¸åÊÔ¡§ÅÏÊÕ¹¯¹¬¤¬¿¶¤êÊÖ¤ëÈ¢º¬±ØÅÁ
2016Ç¯¤«¤éÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÎÂè£±Ãæ·Ñ¼Ö¤Î¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¤òÌ³¤á¤ëÅÏÊÕ¹¯¹¬»á¡Ê½»Í§ÅÅ¹©Î¦¾å¶¥µ»Éô´ÆÆÄ¡Ë¤ÎÂè101²óÂç²ñÁí³ç¡£
¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Áí¹çÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤¬°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿»³¤ÎÆÃ¼ì¶è´Ö¡Ê£µ¶è¡¦£¶¶è¡Ë¤Ç¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡ÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²òÀâ¡¢¤½¤·¤Æ¤Ò¤ÈÂÁá¤¯Íè¥·¡¼¥º¥ó¤òÅ¸Ë¾¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡öËÜÊ¸¤ÏÅÏÊÕ»á¤Î°ì¿Í¾Î¹½À®¡Ú»³¶è´Ö¤Ï´¶³Ð¤À¤±¤Ç¤ÏÁö¤ì¤Ê¤¤¡Û
¡¡ÀÄ³ØÂç¤Ï£µ¶è¤Î¼ãÎÓ¹¨¼ùÁª¼ê¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö¿·µÏ¿¤Î£±»þ´Ö09Ê¬11ÉÃ¤ÇÃæ±ûÂç¤òµÕÅ¾¤·¤Æ±ýÏ©Í¥¾¡¤Î¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤ê¡¢£¶¶è¤ÎÌîÂ¼¾¼Ì´Áª¼ê¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬»Ë¾å½é¤Î56Ê¬Âæ¡Ê47ÉÃ¡Ë¤Î¶Ã°ÛÅª¤ÊÁö¤ê¤ÇÁí¹çÍ¥¾¡¤ò·èÄê¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¤¬½¸¤¦²Ö¤Î£²¶è¤Î¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÎÁö¤ê¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡Ê£±»þ´Ö05Ê¬44ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·¡¢¶è´Ö£³°Ì¡Ë¡¢º¹¤¬³«¤¤ä¤¹¤¤»³¶è´Ö¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¡¢º£²ó¤âÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê»³¶è´Ö¤Ç¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÁª¼ê¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë£µ¶è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ê¤ê¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÍèÅª¤ËÆü¤Î´Ý¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤Ï£²¶è¡¢£³¶è¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Èæ³ÓÅª¡¢»³¤Î¾å¤ê²¼¤ê¤ÏÀì¶È¤È¤·¤Æ¡¢¤Û¤«¤ÎÂç²ñ½Ð¾ì¤ò¹µ¤¨¤Ê¤¬¤éÈ¢º¬¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë£±Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¹¤¤¡¢¤·¤«¤â³ÑÅÙ¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥¹¤ò¾å¤Ã¤¿¤ê¡¢²¼¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤â¤Û¤ÜÎã¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤êÆÃ¼ì¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤â¥¸¥ç¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Á´ÎÏ¤ÇÁö¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤êÆþÇ°¤Ê½àÈ÷¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÎý½¬¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤ê¡¢¤É¤ÎÃÊ³¬¤ÇÆý»À¤¬Î¯¤Þ¤ë¤«¤Ê¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï¥³¡¼¥¹¤ÎÆÃÄ§¤òÂÎ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¼«Ê¬¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎý½¬¤ÇÊä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¡¢Áª¼ê¤È»ØÆ³¼Ô¤¬³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬²¡¤·¤Æ¤¤¤¯»ýµ×ÎÏ¤Ê¤Î¤«¡¢º¬ËÜÅª¤Ê¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Ê¤Î¤«¤ò¡¢£±Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ã»¤¯¤Æ¤â£²¡Á£³¥«·î¤¯¤é¤¤¤«¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤ÆÅöÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤¬¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»³¤Î¿À¤È¤·¤Æ¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿Çð¸¶ÎµÆó¤µ¤ó¡ÊÅìÍÎÂçOB¡Ë¤ä¿ÀÌîÂçÃÏÁª¼ê¡ÊÀÄ³ØÂçOB¡¢¸½¡¦MABP¡Ë¤Ï¤¸¤á¡¢£µ¶è¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤Æ±¤¸¥³¥Ä¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Âç¤¤¯¸À¤¨¤Ð¡¢Á°È¾¤ÏÀäÂÐ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤º¤ËÂçÊ¿Âæ¤«¤éµÜ¥Î²¼¤¢¤¿¤ê¡Ê£·¡Á£¹kmÃÏÅÀ¡Ë¤Þ¤Ç¤Ï¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×Åª¤ËÁö¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é½ù¡¹¤Ë¥¢¥¯¥»¥ëÆ§¤ó¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¡¢¥Û¥Æ¥ë¾®Í°±à¤¢¤¿¤ê¡Ê12km¼êÁ°¡Ë¤«¤é¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÇºÇ¹âÅÀ¡ÊÉ¸¹â874m¡¢16km¤¹¤®¡Ë¤Þ¤Ç¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¤Ç¾å¤²¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¤¬²¦Æ»¤Î¹¶¤áÊý¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤â£²¶è¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢£µ¶è¤òÁö¤ë¤¦¤¨¤Ç¤ÎÁª¼ê¤Î¥»¥ó¥¹¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£Çð¸¶¤µ¤ó¤Ï£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¶Ã°ÛÅª¤ÊÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¥»¥ó¥¹¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ú¡¼¥¹ÇÛÊ¬¤È¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¾õÂÖ¤ò¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì¡¼¥¹¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÌµÍý¤Î¤Ê¤¤Á°È¾¤ÎÆÍ¤Ã¹þ¤ßÊý¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦Áª¼ê¤ÏÌµÍý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¥±¡¼¥¹¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î½àÈ÷¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¯¤é¥¹¥Ô¡¼¥É¤ä¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢´¶³Ð¤À¤±¤Ç¾è¤ê¤¤ì¤ë¤Û¤É´Å¤¯¤Ï¤Ê¤¤¶è´Ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÚÍèÇ¯¤Ï£´¡Á£µ¶¯¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤Ë¡©¡Û
¡¡ÍèÇ¯¤Ï¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë£±¶¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯£´¡Á£µ¶¯¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤ÇÈ¢º¬¤ò·Þ¤¨¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤Ï¼çÎÏ¤Î£´Ç¯À¸£¶¿Í¤¬È´¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢£²¶è¤ÎÀäÂÐÅªÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¤è¤ê¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢Áª¼êÁØ¤«¤é¸«¤Æ¶¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡££µ¶è¡¦£¶¶è¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬È´¤±¤ë¤Î¤¬Ì¤ÃÎ¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¯¤«¸õÊä¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¯¤ë¥Á¡¼¥àÊ¸²½¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Û¤«¤Ç¤Ï°ÂÄê´¶¤Î¶ðß·Âç¡¢º£µ¨¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¤Ç¤¤ëÔ¢ÕÜ±¡Âç¡¢¸Ä¤Î¶¯¤µ¤¬¤¢¤êÇúÈ¯ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿ÃæÂç¤ÈÁá°ðÅÄÂç¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¶ðÂç¡¢ÁáÂç¤Ï¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿»³¶è´Ö¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤¬¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Áí¹ç£²°Ì¤Î¶ðÂç¤Ï¡¢Æ£ÅÄÆØ»Ë´ÆÆÄ¤¬º´Æ£·½ÂÁÁª¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ò£³¶è¤«£·¶è¤«¤ÇÌÂ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯¤ò¸«¿ø¤¨¤ì¤Ð¡¢·ë²ÌÅª¤Ë£³¶è¤ËÃ«ÃæÀ²Áª¼ê¡¢£´¶è¤Ë·¬ÅÄ½Ù²ðÁª¼ê¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤Õ¤¿¤ê¤ò±ýÏ©¤Ç·Ð¸³¤µ¤»¤¿¤³¤È¡¢´°Á´Éü³è¤ò¤¹¤ëº´Æ£Áª¼ê¤Ë£µ¶è¤Î»³ÀîÂóÇÏÁª¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¼´¤È¤Ê¤ê¡¢Áí¹ç¥¿¥¤¥à¤â10»þ´Ö44Ê¬07ÉÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë´üÂÔ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÉüÏ©Í¥¾¡¡¢ÆÃ¤Ë£¸¡Á10¶è¤Ç¹¥Áö¤·¤¿£²Ç¯À¸¡Ê°Â¸¶³¤À²¡¢Â¼¾å¶Á¡¢¾®»³æÆÌé¡ËÀ¤Âå¤â¤¤¤¤Áö¤ê¤ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£µ¨»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ£²Ç¯ÌÜ¤ÎÆ£ÅÄ´ÆÆÄ¤Î°éÀ®¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¹¥½Û´Ä¤È¤Ê¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡¼çÎÏ¤Ç¤Ï¼Ä¸¶¸öÂÀÏ¯Áª¼ê¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬È´¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯Íèµ¨¤Ï¡ÖÈ¢º¬Áí¹çÍ¥¾¡¡×¤òÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£µ¨Æó´§¤ÇÈ¢º¬¤Ï£³°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Ô¢ÕÜ±¡Âç¤ÏÍ¥¾¡¸õÊä¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¡¢Ê¿ÎÓÀ¶À¡Áª¼ê¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬°ì¿Í¤ÇÇØÉé¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤âÂ¿¤¯¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë»³¤Ç»¶¤Ã¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°ÅÄ¹¯¹°´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»³¤òÀ©¤¹¤ë¤â¤Î¤¬È¢º¬¤òÀ©¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢ËÜÅö¤Ë¿È¤Ë¤·¤ß¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»³¤Î£²¶è´Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°é¤Æ¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ÆÀ¤Æ¤·¤ÆÂç¥¨¡¼¥¹¤¬È´¤±¤¿Íâ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¤½¤Î´íµ¡´¶¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¥Á¡¼¥à¤¬¤è¤ê·ëÂ«¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ô¢ÕÜ±¡Âç¤Ï£³Ç¯À¸°Ê²¼¤Î³Æ³ØÇ¯¤â¤·¤Ã¤«¤êÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»ä¤ÎÊì¹»¡¢W¤Î¥Á¡¼¥à¡ÊÁá°ðÅÄ¡Ë¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¿äÁ¦ÏÈ¤Ç¼è¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²¦ºÂ¤òÁÀ¤¦¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¥Ï¥Þ¤ë²ó¿ô¤¬Â¾¤Î¶¯¹ë¤ËÈæ¤Ù¤Æ¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Íèµ¨¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¤½¤Î»þ¤¬Íè¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¥¨¡¼¥¹¤Î»³¸ýÃÒµ¬Áª¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢£µ¶è¤Ç¡Ö»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡×¤È¤·¤ÆÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿¹©Æ£¿µºîÁª¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¿·ÆþÀ¸¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤¬´ÆÆÄ¤Î»þ¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤«¤é14Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇOB¤â¤½¤í¤½¤íÍ¥¾¡¤ò¸«¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£À¥¸Å¡ÊÍøÉ§¡Ë¤µ¤ó¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃæÂç¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤ÇÁí¹çÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¤¤Ê¤¬¤éÂç²ñÄ¾Á°¤Ë¥Á¡¼¥à¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¡¢º£²ó¤Ï½Ð±À¡¢Á´ÆüËÜ¤ÈÁ´¤¯³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢È¢º¬¤Ç¤Ï£±¶è¤ÎµÈµï½Ù¶³Áª¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÎÈô¤Ó½Ð¤·¤â¤¢¤ê¡¢³ú¤ß¹ç¤Ã¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òºÆ³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡££³¶è¶è´Ö¾Þ¤ÎËÜ´Öñ¥Áª¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤â´Þ¤á¡¢½ÐÁö10¿Í¤Î¤¦¤Á£¸¿Í¤¬»Ä¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁÏ²ÁÂç¤Ï¼çÎÏ¤Î£´Ç¯À¸¤¬È´¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¾ëÀ¾Âç¤Ï¥ô¥£¥¯¥¿¡¼¡¦¥¥à¥¿¥¤Áª¼ê¡¢ºØÆ£¾ÌéÁª¼ê¡Ê¤È¤â¤Ë£³Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦£±Ç¯À¸¤«¤é¼çÎÏ¤òÌ³¤á¤ë¤Õ¤¿¤ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥ÉÁè¤¤¤Ç¤Ï¾å°Ì¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡£²¶è½ªÎ»»þÅÀ¤Î19°Ì¤«¤éµÕ½±¤·20Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥·¡¼¥É¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÅìÍÎÂç¤Ï²¼µéÀ¸¤¬¤¤¤¤·Ð¸³¤òÀÑ¤á¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½ªÈ×¤ÎÇ´¤ê¤Ç10°Ì¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤ÀÄëµþÂç¤Ï¥Á¡¼¥àÊ¸²½¤È¤·¤ÆÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¥·¡¼¥ÉÍî¤Á¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¥·¡¼¥ÉÁè¤¤¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢ÂçÅìÊ¸²½Âç¡¢ÆüÂÎÂç¡¢Î©¶µÂç¡¢²¼µéÀ¸¤ÎÂ¿¤¤½çÅ·Æ²Âç¤¢¤¿¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ÀÄ³ØÂç¤¬£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂç²ñµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢10»þ´Ö41Ê¬19ÉÃ¤Þ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢10»þ´Ö40Ê¬ÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç11°Ì¤Î½çÂç¤¬10»þ´Ö55Ê¬05ÉÃ¤Ç¥·¡¼¥ÉÍî¤Á¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢³Æ¶è´Ö¤Ç¤ÎµÏ¿¥ì¥Ù¥ë¤Î¾å¾º¤Ê¤É¹âÂ®²½¤ÎÎ®¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
⚫︎¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÅÏÊÕ¹¯¹¬¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤ä¤¹¤æ¤¡Ë¡¿1973Ç¯£¶·î£¸ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£»ÔÎ©Á¥¶¶¹â¡ÝÁá°ðÅÄÂç¡Ý¥¨¥¹¥Ó¡¼¿©ÉÊ¡£Âç³Ø»þÂå¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ¤ò¤Ï¤¸¤á³ØÀ¸»°Âç±ØÅÁ¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Âç³Ø£´Ç¯»þ¤Î1995Ç¯¥¤¥§¡¼¥Æ¥Ü¥êÀ¤³¦Áª¼ê¸¢£±Ëüm½Ð¾ì¡¢¼Â¶ÈÃÄ1Ç¯ÌÜ¤Î96Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥È¥é¥ó¥¿¸ÞÎØ10000mÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¸½Ìò°úÂà¸å¡¢2004Ç¯¤ËÁáÂç±ØÅÁ´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¡¢2010Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï»Ë¾å3¹»ÌÜ¤È¤Ê¤ëÂç³Ø±ØÅÁ»°´§¤òÃ£À®¡£15Ç¯£´·î¤«¤é¤Ï½»Í§ÅÅ¹©Î¦¾å¶¥µ»Éô´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£³ØÀ¸±ØÅÁ¤Î¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ÎÃæ·Ñ¼Ö²òÀâ¤Ç¤Ï¡¢Éý¹¤¤¿ÍÌ®¤òÀ¸¤«¤·¤¿¾ðÊóÎÏ¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Åª³Î¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£