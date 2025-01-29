²¤½£¤Ç¾×·â¥ë¡¼¥×ÃÆ¡Ö¹áÀî¤¸¤ã¤ó¡×¡¡ÆüËÜ¿Í¥´¥é¥Ã¥½¤Ë¶Ã¤¡¢¶»¥È¥é¢ª2ÉÃ´Ö¤¬¡Ö¾å¼ê¤¹¤®¡×
¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼ÎëÌÚÍ£¿Í¤Î¥´¥é¥Ã¥½ÃÆßÚÎö¥·¡¼¥ó¤¬È¿¶Á
¡¡¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯1Éô¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MFÎëÌÚÍ£¿Í¤¬¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼1Éô¥Õ¥ì¥É¥ê¥¯¥¹¥¿FK¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç·è¤á¤¿¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤¬¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶»¥È¥é¥Ã¥×¤«¤éÀäÌ¯¤Ê¥ë¡¼¥×ÃÆ¤òÄÀ¤á¤¿¥´¥é¥Ã¥½ÃÆ¤Ë¡ÖÁ´À¹´ü¹áÀî¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¾å¼ê¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤È¶ÃÃ²¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤¬ÃæÃÇ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤Ï1·î26Æü¤Ë¥Õ¥ì¥É¥ê¥¯¥¹¥¿FK¤È¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ò¼Â»Ü¡£2024-25¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï23»î¹ç¤Ç7ÆÀÅÀ3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚ¤Ï¡¢1-0¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿»î¹ç½ªÈ×¤Ë¸«¤»¾ì¤òºî¤ë¡£
¡¡DF¥¸¥ç¥ë¥Æ¥£¡¦¥Ð¥ó¥ì¥ë¥Ù¥ë¥²¤«¤é¥¨¥ê¥¢Æâ±¦¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢¶»¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò±¦Â¤Î½À¤é¤«¤¤¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÁ÷¤ê¹þ¤à¡£Èþ¤·¤¤¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤¨¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾¡Íø¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¥À¥á²¡¤·¤Î2ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤¬SNS¤Ç¤³¤ÎÆ°²è¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¾å¼ê¤¤¡×¡ÖÎëÌÚÍ£¿Í¤¦¤Ã¤Þ¡×¡Ö¤â¤¦¤³¤ì¤ÏÁ´À¹´ü¹áÀî¤¸¤ã¤ó¡×¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¹¤®¡£¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡×¡ÖÆñ°×ÅÙ¹â¤½¤¦¤Ê¥ë¡¼¥×¡×¡Ö¾å¼ê¤¹¤®¡×¡ÖÁþ¤é¤·¤¤Äø¤Ë¾å¼ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é¤ª¤è¤½2ÉÃ´Ö¤Ç·è¤á¤¿¥´¡¼¥ë¤Ë¾Î»¿¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢ÂÔË¾¤ÎAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿23ºÐ¤ÎÎëÌÚ¡£ÈôÌö¤òÂ³¤±¤ë¥Ñ¥êÀ¤Âå¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯ÌÀ¤±¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë