¿ÍÎà¤Ï¤Ê¤¼ÀäÌÇ¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡¡¿ÍÀ¸¤ÎÌµ°ÕÌ£¤µ¤«¤éÌÜ¤ò°ï¤é¤¹¼«¸ÊËÉ±Ò¤Î¥×¥í¥°¥é¥à

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(1)¡¡Fisher, Mark. K-Punk: The Collected and Unpublished Writings of Mark Fisher (2004-2016) (English Edition) (p.108). Repeater. KindleÈÇ.
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(2) Ligotti, Thomas. The Conspiracy against the Human Race: A Contrivance of Horror (English Edition) (pp.16-17). Penguin Publishing Group. KindleÈÇ.
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(4) Zapffe¤Ï¥¶¥Ã¥Õ¥§¤ä¥¶¥×¥Õ¥§¤È¤âÉ½µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¸ì¤ÎÈ¯²»¤Ë½¾¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¿¹²¬ÀµÇî¡ØÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ëÉ½µ¤Ë½¾¤¦¡£
(5) https://philosophynow.org/issues/45/The_Last_Messiah
(6) Ligotti, Thomas. The Conspiracy against the Human Race: A Contrivance of Horror (English Edition) (p.11). Penguin Publishing Group. Kindle ÈÇ.
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(7) https://philosophynow.org/issues/45/The_Last_Messiah
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(8) Ligotti, Thomas. The Conspiracy against the Human Race: A Contrivance of Horror (English Edition) (p.25). Penguin Publishing Group. KindleÈÇ.
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(9) https://philosophynow.org/issues/45/The_Last_Messiah
(10) Ligotti, Thomas. The Conspiracy against the Human Race: A Contrivance of Horror (English Edition) (p.35). Penguin Publishing Group. KindleÈÇ.
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Fisher, Mark. K-Punk: The Collected and Unpublished Writings of Mark Fisher (2004-2016) (English Edition) Repeater. KindleÈÇ.
Carlo Michelstaedter:Persuasion and Rhetoric (Italian Literature and Thought) Yale University Press.
Ligotti, Thomas. The Conspiracy against the Human Race: A Contrivance of Horror (English Edition) Penguin Publishing Group. KindleÈÇ.
The Last Messiah¡¡https://philosophynow.org/issues/45/The_Last_Messiah
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