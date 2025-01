¿ÍÎà¤Ï¤Ê¤¼ÀäÌÇ¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡¡¿ÍÀ¸¤ÎÌµ°ÕÌ£¤µ¤«¤éÌÜ¤ò°ï¤é¤¹¼«¸ÊËÉ±Ò¤Î¥×¥í¥°¥é¥à

人間はこの人生の、世界の、宇宙の無意味さから目を背け、「健全で正常な生活」を送るべくプログラムされた「操り人形」にすぎない--。「生産性」という病に取り憑かれた社会を解剖し、解毒剤を練り上げる、気鋭の著者による連載の第6回は、「反出生主義」について。

操り人形はなぜ怖いのか

前回、マーク・フィッシャーによる、私たちは資本との相関関係という透明な檻に囚われている、すなわち「資本」が織りなすネットワークとあまりに緊密に相互接続されているがゆえに、そこから脱出することができない、という議論を紹介した。

私たちは所詮は資本の繰り人形に過ぎないのかもしれない、というわけだが、この「繰り人形」という点について、よりラディカルに、言い換えればより過激かつ根源的に問い詰めようとした書き手がいる。トーマス・リゴッティ(Thomas Ligotti)である。

フィッシャー自身、「繰り人形は、リゴッティ作品のライトモチーフのひとつだ」と評しながら、次のように続けている。

「しかしこれらの人形が引き起こす恐怖の主な要因は、人形自身の悪意ある意図や、私たちが見ていないときに人形がひそかに動いているかもしれない、という疑いによるものではない。むしろ、リゴッティが『The Conspiracy Against the Human Race』(人類に仕掛けられた陰謀)の中で繰り返し提示する「悪性にして無用(malignantly useless)」な宇宙の本質を体現する使者としての存在こそが、操り人形の正体なのである。彩色されたマリオネットは、意識という恐怖の象徴であり、リゴッティにとっては、この「悪性にして無用」さを感知させ、世界にもたらされるあらゆる苦しみの根源となる道具なのだ。」(1)

ホラーに登場する人形たちは、それらが意思を持っているかのように見えるから怖いのではない。そうではなく、私たちは彼らの内側に、「悪性にして無用」な宇宙の本質を体現する存在、さらには「意識という恐怖」の象徴としての存在を透かし見ているからこそ恐怖を覚えるのだという。宇宙が「悪性にして無用」とは一体どういうことなのか、「意識という恐怖」とは何を意味しているのか。これらの点についてより詳しく知るためには、フィッシャーが引用文の中で挙げている『The Conspiracy Against the Human Race』(未邦訳)に分け入っていく必要がある。

コズミック・ホラー的「反出生主義」

『The Conspiracy〜』は、アメリカのホラー作家であるリゴッティが二〇一〇年に著した思弁的エッセイとでも呼ぶべき書物である(フィッシャーは「もっとも良い意味でのアマチュア哲学作品、プロの哲学家の作品からは実にしばしば欠けている、形而上学的な飢餓感に突き動かされた本」と形容している)。

『The Conspiracy〜』を出版するまでのリゴッティは、いわゆるWeird Fictionと呼ばれるような、ラヴクラフトやアーサー・マッケンの流れを汲む、人間の知覚を越えた「得体の知れない」恐怖を扱う超自然的(Supernatural)な短編ホラーを執筆してきた。その一方で、ネオフォークに属するイギリスのバンドCurrent 93とコラボレーションしたりと、多方面からカルトな人気を集めていた。

『The Conspiracy〜』はその内容から、反出生主義との関わりで言及されることが多い。念の為に簡単に説明しておけば、「人生には苦痛や苦しみが避けられない」という考えから、「(苦痛をもたらす)誰かを新たにこの世に生み出すこと自体が問題ではないか?」という問いを中心に置くのが反出生主義の代表的な立場であり、その答えとして彼らは「誕生を避けるべきだ」という結論に至る。

日本では、これまで反出生主義といえばデイヴィッド・ベネターの議論を中心に紹介されてきた。しかし、ベネターが功利主義に根ざした英米系のフレームワークを用いるのに対して、リゴッティはコズミック・ホラー的なスケール(「悪性にして無用な宇宙」はまさしくそうした文脈で現れるだろう)の中で、意識や人間存在(実存)の「悲劇性」について思考するという点で、むしろその感触は大陸系哲学に近い(それこそニーチェやショーペンハウアーのような)。

もしかすると、リゴッティを知らない読者の中にも、『The Conspiracy〜』にそれと知らず触れたことがある方もいるかもしれない。『TRUE DETECTIVE』という、二〇一四年にファーストシーズンが放映されたアメリカの刑事ドラマ(日本ではU-NEXT等で視聴可能)をご存知だろうか。その主人公刑事のひとりが反出生主義的思考の持ち主で、事あるごとに怨嗟を込めたペシミスティックな台詞を吐く。たとえば、こんな具合に。

「人間の”意識”は進化上の悲劇的な誤りだ。自意識が過剰になった、自然界にそぐわない存在だ」「人間は存在すべきではない」「”自己”があるという錯覚に人間は苦しむ。知覚意識や感覚が増大することで、自分は何者かであると思いこむんだ。実際は何者でもない」「組み込まれたプログラムを人類は拒むべきだ。繁殖をやめ、手を取り合い絶滅に向かう」

実は、本作の脚本家であるニック・ピゾラットはリゴッティからの影響関係を認める発言をしている。実際、上述の台詞は『The Conspiracy〜』の中にほとんどそのまま現れることもある。

ピゾラットはそれだけでなく、ユージン・サッカーの『In The Dust Of This Planet』や、レイ・ブラシエの『Nihil Unbound』(どちらも未邦訳)からの影響も公言している。前回、筆者はフィッシャーの思想と思弁的実在論の近さについて論じたが、リゴッティの『The Conspiracy〜』もまた、思弁的実在論や加速主義の界隈とも近い位置で読まれていることがわかる。

「説得」と「修辞」

繰り人形に戻ろう。「繰り人形」はリゴッティにとって、意識を持つ人間存在の象徴として『The Conspiracy〜』の中で特権的な役割を果たしている。リゴッティは、繰り人形としての人間のあり方について論じる際、二人のとある論者から知恵を借りている。

ひとりはカルロ・ミケルシュテッター(Carlo Michelstaedter)。一九世紀のイタリアに生まれた哲学者。彼の主著は大学での学位論文として執筆された『説得と修辞』(La Persuasione e la Rettorica)である。著作はプラトンやアリストテレスの説得と修辞の概念に基づいているとされるが、むしろ従来の学術的枠組みを超えた個人的な哲学的探求、すなわちシューペンハウアーやニーチェの影響を受けた悲観主義的な哲学が展開されている点に特徴がある。

アリストテレスにおいて説得と修辞は密接に関わっていたが、ミケルシュテッターはこれらを対立的な概念として扱い、修辞を批判的に捉えている。一言でいえば、「説得」は自己と真実の完全な統一、「修辞(レトリック)」はそれを妨げる欺瞞的な手段として位置づけられる。

ミケルシュテッターは、楽観主義的なイデオロギーに反対しながら、現代社会における自己欺瞞や表面的な満足感を批判する。「修辞」、それは完全な自己実現と他者との調和を阻害し、人々が自己欺瞞を維持するための手段に他ならない。

ミケルシュテッターの目には、現代社会は、そうした空虚な「修辞」が蔓延し、誰もが自分の主体性を放棄してレトリックに踊らされる、まるで透明な檻のように映ったに違いない。ミケルシュテッターは、本当の意味で自分の人生を生きるためには、レトリックに汚染された世間的な評価や既成の価値をいったん疑う必要があるとし、より切実で個人的な内面の声に従うことを強調する。その状態こそが「説得」であり、そうした生き方こそが本質的な自由を保証する、と考えた。ミケルシュテッターは、ゴルギアスを引用しながら、「『説得』を持つ者とは、自分自身の中に自分の人生を持ち、祝福された島々の間に裸の魂を持つ者である」と述べている。

それでは、ミケルシュテッター本人は、果たして「自分自身の中に自分の人生を持ち」えたのだろうか、言い換えれば「説得」の状態に至れたのだろうか。答えはおそらく否だ。というのも、ミケルシュテッターは学位論文である『説得と修辞』を送付した翌日に拳銃自殺を遂げているからだ。彼は、自らの手でわずか二三年の生涯の幕を閉じたのだった。

「幻想」「限界」という防衛機制

リゴッティは、『The Conspiracy〜』の中で「ミケルシュテッターにとって、この世界の何ものも操り人形以外の何かであることはできない」と述べる。「修辞」の蔓延によって他律的に振る舞うことしかできない人間を、ここでリゴッティは「繰り人形」と呼んでいるわけだ。「人類は操り糸から逃れられない」というミケルシュテッターの抱いた絶望感が、偶発的な要因と相まって、彼を自殺に向かわせたのか。

リゴッティはまた、次のようにも書いている。

「ミケルシュテッターは、「自分が何者であるかを自分自身で制御することはできない」という、人間の生における決定的な事実を受け入れることができなかった。もし、彼の言う「説得」--すなわち「いかなる脆弱性も持たず、現実の枠組みが押しつける虚構(ミケルシュテッターが奇妙に「修辞」と呼ぶもの)に屈しない生き方」--を望むのであれば、この事実はあらゆる希望を根こそぎ奪ってしまう。」(2)

リゴッティによれば、ミケルシュテッターのいう「説得」――いかなる脆弱性も持たず、現実の枠組みが押しつける虚構(「修辞」)に屈しない生き方――はそもそも実現不可能である。なぜなら、「自分が何者であるかを自分自身で制御することはできない」という「人間の生における決定的な事実」が厳然と存在しているからだ。そして、ミケルシュテッターはその事実を受け入れることができなかった、と。

もう少しリゴッティの主張に付き合ってみよう。彼は次のように続ける。

「私たちは自らの限界によって定義される。もしそれらがなければ、意識的存在の大舞台における役割を果たすことはできない。あなたの意識に対する制限条件なしで私たちの種に関するある種のビジョンへ進めば進むほど、人間社会において“他の人々の中の一人”としてのあなたを形づくるものから、ますます遠ざかることになる。ツァプファの見解によれば、解き放たれた意識は私たちに自分自身の虚偽を知らせ、私たちをピノキオの苦痛にさらすことになるだろう。ある存在としての個人の境界線は、それを越えることではなく、それ自体によってその人のアイデンティティを生み出し、自分が偶然の奇形や盲目的な突然変異の産物ではなく、何か特別なものであるという幻想を維持するのである。」(3)

引用が長い上に持って回った文章だが、つまりはこういうことだろう。人間は限界によって定義されており、その限界を受け入れることで人間社会に生きる個人としてのアイデンティティや“特別な存在”という幻想を維持できる。一方で、個人を規定している境界線を超えることは、自分自身が虚偽の存在、すなわち無用な繰り人形のひとつに過ぎないという真実を突きつけられることを意味する。逆に言えば、こうした(不都合な)真実へのアクセスを防ぐためのプログラムとして「幻想」や「限界」は機能している。「幻想」や「限界」は、人間が自分を守り、また社会を維持し、人類を再生産するために埋め込まれた防衛機制=安全プログラムなのである。

宇宙的パニック

ところで、上で引いた引用文の中にツァプファという聞き慣れない名前があったと思う。ノルウェーの哲学者、ピーター・ワッスル・ツァプファ(4)(Peter Wessel Zapffe)。彼こそは、リゴッティが繰り人形としての人間のあり方について論じる際に知恵を借りた二人の論者のうちのもう一人に他ならない。

ツァプファは一九三三年に発表した「ラスト・メサイア」(Den sidste Messias)という黙示録的なテクストの中で、「意識の過剰」という独自の観点から「悲劇としての人間存在」をえぐり出している。

ツァプファの主張は明確だ。それは、意識とは実存上の負債であり、人類の「盲目的な進化」の過程で生じた自然のエラーでしかない、というものだ。角が重すぎて絶滅したと言われるギガンテウスオオツノジカの巨大な枝角のように、自然との調和から逸脱するまで肥大化した人間の意識は、自らの生と死を「意識」してしまうことで、限りない恐怖と苦しみを生み出す。たとえば、私たちは地球上に棲息する他の生物と異なり、死の存在を意識する。意識してしまう。

「しかし死を目の前にしたとき、彼は死の本性とそこへ至る宇宙的な意味さえ理解してしまう。想像力が死後の幕の向こう側に新たな恐るべき光景を築き上げ、そこにも安息はないと気づいてしまう。そうしてやっと、彼は自らの生物学的・宇宙的な条件の輪郭を認識する。それは、名も知れぬ可能性へ投げ込まれたまま、宇宙の手に囚われている自分の姿であった。

この瞬間以降、彼は終わりなきパニックの状態にある。」(5)

この「宇宙的パニックの感情」が人類の心の中核に忍び込む。たとえば精神医学では、健康的で生命力のある状態が正常とされ、抑うつ状態や「生への恐怖」、不安の発作や拒食などは常に病理的徴候とみなされ、治療の対象になる。だがツァプファによれば、こうした現象の多くは、より深く直接的な生命感覚からのメッセージであり、人間の根源的に反−生物学的な傾向性の現れであるという(このあたり、フロイトの「死の欲動」を想起させる)。

リゴッティは、ツァプファの議論を引用しながら、ここにこそ「人間の悲劇性」があると指摘する。

「意識によって私たちは、矛盾した立場に追い込まれた。すなわち、自分たちが何であるかを意識せずにはいられない――崩壊しつつある骨にまとわりつく腐敗しつつある肉の塊であるという事実を。」(6)

だが、ここで次のような疑問が出てくるだろう。それでは、なぜ人類は、はるか昔に「宇宙的パニックの感情」の中で絶滅してしまわなかったのだろうか、と。過剰な意識を抱えたがゆえに、生きるという緊張に耐えかねて滅びていく者が、なぜ(今のところ)比較的少数にとどまっているのだろうか、と。巨大な枝角を持ってしまったシカは絶滅したのに、私たちはそうなってはいない。両者の差異はどこにあるのか。

自らを(騙しながら)救う

この点についても、ツァプファは明確な答えを提示している。すなわち、人類は意識の内容を人為的に制限することで自らを(騙しながら)救っているのだ。

「人間は自らを救い、そして生き延びる。定着した言い回しを拡張して言えば、人間は自らに有害な余剰の意識を多かれ少なかれ意識的に抑圧しながら行動する。こうしたプロセスは、私たちの覚醒して活動している時間のほぼすべてにおいて絶え間なく起こっており、社会生活へ適応するため、あるいは「健全で正常な生活」と呼ばれるもののすべてにおいて必要とされる。」(7)

この抑圧のメカニズムは、絶えざる恐怖と狂気の危険性に対応するために無意識下で作動している防衛機制である。ツァプファは四つの主要な防衛機制を挙げている。

隔離:苦悩や不快な要素を意識から遠ざける

錨づけ:宗教・共同体・道徳など、価値観や目標によって不安を和らげる

気晴らし:娯楽や仕事など、他の活動への没頭で不安を忘れる

昇華:芸術活動や思想の深化など、苦悩を別の創造的行為に変換する

これらのメカニズムによって、私たちは「自分のために自分を欺く」ことができる、巧妙な頭脳を持つ生物となる。その意味で、これらの防衛機制はどこまでも「幻想」であり「虚構」でしかないのだが、私たちが混沌の奈落へ落ちないために意識の中核に打ち下ろされる錨として機能する(「仕事のため」「家族のため」「国のため」「大義のため」「推しのため」……、私たちは不断に「目的」を捏造する生物である)。先の抑うつ状態や「生への恐怖」について言えば、それは魂が病んでいるのではなく、防衛機構が破綻している、あるいは防衛機制を(心のどこかで)拒絶しているため症状が現れるのだといえる。

言うまでもなく、これらの防衛機制は自らの自由意志によって選び取ったものではない。ツァプファにとっても、人間とは恐怖の奈落から目を背けるためにインストールされた防衛機制に従って行動する繰り人形に他ならなかった、といえる。

虚無を前にした小さな意識の戦慄

リゴッティは、「もしこうした二枚舌の認知操作がなければ、私たちは自分の正体をさらけ出す羽目になるだろう」と述べながら、次のように書きつける。

「それは鏡をのぞきこんだとき、一瞬だけ皮膚の奥にある頭蓋骨が冷笑を浮かべてこちらを見返すのが見えるようなもので、その頭蓋骨の下にはただ真っ暗な虚無しかない。“そこに誰かいる”ように感じながら、実は誰もいない--そんな不気味な逆説が、一瞬にしてすべての恐怖を呼び起こす。私たちがこしらえた世界の表皮が少しだけ剥がれ落ちると、その下には軋むような荒廃が広がっている--まるで乗り物だけが動き続け、中に客が一人も乗っていない遊園地のような光景。そしてそこにいるはずの私たち自身が、その世界には見当たらない。もし本気で目を見開いて自分の人生を直視するなら、自分の本当の姿を知ることになるのかもしれない。しかし、それは私たちが永遠に続くと信じたがっている、この派手な見世物を終わらせてしまうだろう。」(8)

いかにもコズミック・ホラーの書き手らしい文体だが、ここでは冒頭に挙げた「悪性にして無用な宇宙」とも関わってくるニヒリスティックな視点が垣間見える。すなわち、この宇宙にも、世界にも、私たちの生にも、根源的には目的も意味も価値も存在しない、という視点だ。宇宙のランダムかつ盲目的な運動の中で、あるとき意識が偶然生まれた。意識は様々な防衛機制をビルトインすることで目的や意味という虚構を人生に与えた。そうすることで、人類は現在まで再生産を繰り返すことに成功してきた。だが、人間だけが、宇宙という絶対的な沈黙が支配する(悪性にして無用な)虚無を覗き込むことができる。ただ人間だけが。

虚無を前にして、宇宙の片隅で生まれた小さな意識は戦慄する。もちろん、リゴッティが言うように、自分の意識をなるべく驚愕と恐怖から遠ざけておくに限る。「そうすれば、私たちは矛盾を抱えた存在として、生き延び、繁殖を続けられる――つまり、自ら歩き、話す操り人形として生き続けられるのだ」。

最後のメシア

もっとも、人類が存在する限り、苦悩は不可解な謎として残り続ける。防衛機制は根本的な解決を与えてはくれない。人々は変わらず救いと肯定を求め、何人もの自称救世主が現れ、偽りの癒やしと約束を残していく。そうして無数の救世主が磔にされていった。

ツァプファは、「ラスト・メサイア」の結末において、苦悩を根絶する唯一の本質的な解決策を記している。かくして最後の救世主(メシア)が私たちの前に現れる。

「――諸世界の命は轟く大河だが、地球の命は淀んだ池と逆流だ。

――破滅の刻印がおまえたちの額に刻まれている。いつまでその針の刺し傷を蹴飛ばし続けるのか。

――だが征服はひとつ、冠はひとつ、救済はひとつ、解決もひとつ。

――汝ら自身を知れ――生殖をやめよ。そしておまえたちのあとに大地を静かにせよ。」(9)

「――汝ら自身を知れ――生殖をやめよ。そしておまえたちのあとに大地を静かにせよ」。これが「ラスト・メサイア」の最終的結論である。ツァプファの文脈では、子どもをつくることは「人間存在の悲劇を新たに背負わせる」行為と解されるため、過剰な意識が引き起こす悲劇をこれ以上引き継がないために再生産を抑制することが望ましい、おそらくは人間の最後の一人がこの地上から消え去るまで――という結論が導き出される。

リゴッティもツァプファの議論に概ね同意しながら、次のように述べる。

「私たちは、この世界をどうにか生き延びるために、「自分たちが本当は矛盾した存在である」という事実を見ないふりをしていなければならない。私たちはパラドックスの歪んだ論理を体現する突然変異的な生き物であり、その存続は苦境を深めるばかりだ。この失態を修正するには、生殖をやめるしかない。実存的観点から言って、私たちが自らを忘却に導くこと以上に合理的で切迫した課題があるだろうか。少なくとも一つの“思考実験”として、この“失態”の理論を受け止めることはできるだろう。文明はいずれ消滅し、どの種もいつかは絶滅する。さらにはこの宇宙自体にも“賞味期限”があると言われている。人類が、“ひっくり返る”現象の先駆けになるわけではない。しかし私たちは、自分たちの死を前倒しにする最初の存在にはなれるかもしれない。死体が山のように積み上がる前に、あっさりと幕を下ろすのだ。」(10)

こうしてリゴッティも、ツァプファの議論に追従する形で反出生主義的結論に至る。

もちろん、ツァプファもリゴッティも、自らの主張が他者に受け入れられるなどとは思っていない。人類の再生産を望むマジョリティの人々はこうした主張を歯牙にもかけないだろう。人類の自己消滅よりも世界の終わりを想像する方がまだ容易いのであって、人類の自己消滅に賛同する「新たな人類」の誕生など、リゴッティも述べるように、フィクションの領域でしか行われない。リゴッティは言う。「何の疑いもなく、人類は自らを救済する舵取りなどできないし、これからもそうだろう。妄想に取り憑かれた存在は常に私たちのそばにあり、痛みや恐怖、自分の目の前の現実を否認することこそが、この先も何世代にもわたって続く“好ましいライフスタイル”として選ばれ続ける」。

「人間の自己認識に根本的変革が起こる」ことはロマン主義的な幻想にすぎず、であれば人間はこれからも再生産を繰り返してその繰り人形としてのパラドキシカルな生を未来へと繋げていくことだろう。

さらに遠くへ

だが、このシナリオはどれほど確かなものなのだろうか。たとえば、テクノロジーの進化が意識に及ぼす影響について、ツァプファもリゴッティも実りのある議論をほとんど行っていない。

産業革命以降、機械やテクノロジーは人間の意識を否応なしに変化させてきた。たとえばマルクス主義者は、そのことを「疎外」というタームと絡めて表現しようとした。ツァプファとリゴッティも(そして次回以降取り上げるシオランも)、意識以前の存在への回帰を寿いできた。彼らにとって、意識の発生はエデンの園からの追放であり、原初からの疎外を意味していた。であるならば、意識以前の存在への回帰は疎外の克服となるだろう。だが、意識以前の存在への回帰は端的に不可能であり幻想でしかない。ゆえに、私たちに残されている選択肢は「疎外の徹底」しかない、ということになる。さらに遠くへ。

次回は、この加速主義的なアプローチから反出生主義の可能性を再検討することになるだろう。

