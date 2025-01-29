1000Ëü±ßÃ±°Ì¤Ç¸¥¶â¤ò¥Ð¥é¤Þ¤¯¡ÄÆüËÜ°å»Õ²ñ¤ÈÂçÊªÀ¯¼£²È¤Î¡ÖÌª·î¤Ö¤ê¡×¤òÌÀ¤«¤½¤¦
¡ÖÆüËÜºÇ¶¯¤Î°µÎÏÃÄÂÎ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÆüËÜ°å»Õ²ñ¡ÊÆü°å¡Ë¡£Ìó18Ëü¿Í¤Î°å»Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¡¢»±²¼¤ÎÀ¯¼£ÃÄÂÎ¡¦ÆüËÜ°å»ÕÏ¢ÌÁ¡ÊÆü°åÏ¢¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ³èÈ¯¤ËÀ¯¼£³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯Âç¤ÊÀ¯¼£ÎÏ¤È»ñ¶âÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¼«¤é¤ÎÍø±×¤È¤Ê¤ëÀ¯ºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¤ê¡¢ÉÔÅÔ¹ç¤ÊÀ©ÅÙ²þÀµ¤òÄÙ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Á°ÊÔµ»ö¡Ø°åÎÅÈñ¤ò¹â»ß¤Þ¤ê¤µ¤»¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¥Ü¥íÌÙ¤±¡ÄºÇ¶¯¤Î°µÎÏÃÄÂÎ¡ÖÆüËÜ°å»Õ²ñ¡×¤Î¶²¤í¤·¤¤¼ÂÂÖ¡Ù¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Æü°å¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
1000Ëü±ßÃ±°Ì¤Ç¥«¥Í¤ò¥Ð¥é¤Þ¤¯
¤½¤ÎºÇ¤¿¤ëÎã¤¬¡¢2023Ç¯12·î15Æü¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿2024Ç¯ÅÙ¤Î¿ÇÎÅÊó½·²þÄê°Æ¤À¤í¤¦¡£ºâÌ³¾Ê¤ÏÀè½Ò¤·¤¿¿ÇÎÅ½ê¤ÎÍø±×Î¨¤Î¹â¤µ¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¿ÇÎÅÊó½·¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹²þÄê¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÃÍ²¼¤²¤ò¼çÄ¥¡£
ÂÐ¤¹¤ë¸üÏ«¾Ê¤ÏÄÂ¾å¤²¤äÊª²Á¹â¤òÍýÍ³¤Ë1¡óÂæ¸åÈ¾¤Î¥×¥é¥¹²þÄê¤òÍ×µá¤·¡¢ÎëÌÚ½Ó°ìºâÌ³Áê¤ÈÉð¸«·É»°¸üÏ«Áê¤ÎÀÞ¾×¤ò·Ð¤Æ¡¢´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤ÎºÛÄê¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
·ë²Ì¡¢ºâÌ³¾Ê¤¬²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¤Æ¡Ö0.88¡ó¥×¥é¥¹²þÄê¡×¤È¤¤¤¦ÀÞÃï°Æ¤Ç·èÃå¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¤âÆü°åÏ¢¤¬°ÅÌö¤·¤¿¤ÈÓñ¤«¤ì¤ë¡£
¡Ö´ßÅÄ»á¤¬¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿2021Ç¯¡¢Æü°åÏ¢¤«¤éÈà¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â´ÉÍýÃÄÂÎ¤Ë1000Ëü±ß¤¬¸¥¶â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Ç¯Åß¤Ë¤â¿ÇÎÅÊó½·¤Î²þÄê¤¬µÄÏÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î3¥õ·îÁ°¤Ë¤ÏºâÌ³Áê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ËãÀ¸ÂÀÏº»á¤ÎÇÉÈ¶¤Ë¡¢Æü°åÏ¢¤Î´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤«¤é·×5000Ëü±ß¤â¤Î¸¥¶â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÅìµþ¿·Ê¹ÊÔ½¸°Ñ°÷¤Ç¡¢°åÎÅ¹ÔÀ¯¤òÄ¹Ç¯¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¿ùÃ«¹ä»á¡Ë
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë°å»õÌô¶È³¦¤«¤é¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯¼£²È¤Ë¤¤¤¯¤é¸¥¶â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æü°å¤¬ÍÊÎ©¤·¤¿ÁÈ¿¥Æâ¸õÊä¤Ç¤¢¤ë±©À¸ÅÄ½Ó¤È¼«¸«±Ñ»Ò¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»õ²Ê°å¤«¤é¤Ê¤ëÆüËÜ»õ²Ê°å»ÕÏ¢ÌÁ¤¬ÍÊÎ©¤·¤¿»³ÅÄ¹¨¤Î3¿Í¡£
²Ã¤¨¤ÆÎòÂå¤Î¸üÏ«Áê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¸üÏ«Â²¡¢¤µ¤é¤ËÍ½»»ÊÔÀ®¤Î¥«¥®¤ò°®¤ëÎòÂå¤ÎºâÌ³Áê¤Ë¤âÂ¿³Û¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¤¬ÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤âÆü°åÏ¢¤ÏÍÎÏµÄ°÷¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ô¤òÂçÎÌ¤Ë¹ØÆþ¤·¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¸¥¶â¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ì²óÅö¤¿¤ê¤Î¶â³Û¤¬20Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀ¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ë¹ØÆþ¼ÔÌ¾¤òµºÜ¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÉ½¤Ë½Ð¤Å¤é¤¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ô¤Î·Á¤Ç¡¢»ö¼Â¾å¤Î¸¥¶â¤ò¹Ô¤¦¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Æü°åÏ¢¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2023Ç¯¤ÎÆ±ÃÄÂÎ¤Î¼ýÆþÁí³Û¤ÏÌó21²¯±ß¡£¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï³ÆÃÏ¤Î°å»Õ¤¬Æü°å¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿²ñÈñ¤Ç¤¢¤ê¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î°å»ÕÏ¢ÌÁ¤òÄÌ¤¸¤ÆµÛ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¤³¤ì¤é¤Ï¸µ¤ò¤¿¤É¤ì¤Ð¹ñÌ±¤¬Ç¼¤á¤¿ÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÀ¯¼£²È¤Ø¤È´ÔÎ®¤¹¤ë¥«¥Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¸üÏ«¾Ê¶ÉÄ¹¤¬Æü°å²ñ´Û¤Ø¡Ö°§»¢¡×
À¯¼£²È¤È¤ÎÌª·î¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿Æü°å¤Î¡ÖË½Áö¡×¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨´ÆÆÄ´±Ä£¤Î¸üÏ«¾Ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤ÏÂ²µÄ°÷¡¢º£¤Ï´±Å¡¤ÎÆâ³Õ¿Í»ö¶É¤¬´±Î½¿Í»ö¤òµí¼ª¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¸üÏ«¾Ê¤ÎÌò¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢À¯¼£²È¤ÈÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ëÆü°å¤ËµÕ¤é¤Ã¤Æ¿Í»ö¤ÇÊóÉü¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¾Úµò¤Ë¾ÊÆâ¤Ç°ÛÆ°¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¶ÉÄ¹¥¯¥é¥¹¤ÏÊ¸µþ¶èËÜ¶ð¹þ¤Ë¤¢¤ëÆü°å²ñ´Û¤Þ¤Ç°§»¢¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬´·½¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¿ùÃ«»á¡Ë
À¯¡¦´±¤È¤ÎÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤ò½â¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆü°å¤Ï¿ÇÎÅÊó½·¤Î²þÄê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°åÎÅ²þ³×¤òÄÙ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î°ìÎã¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤«¤«¤ê¤Ä¤±°åÀ©ÅÙ¡×¤À¡£
¡Ö¸üÏ«¾Ê¤Ï2080Ç¯Âå¤«¤é²¤ÊÆ¤ò»²¹Í¤Ë²ÈÄí°åÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æü°å¤¬¡Ø°åÎÅ¤Ø¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥¯¥»¥¹¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¡Ù¤ÈÈ¿ÂÐ¤·¡¢Ä¹¤é¤¯¼Â¸½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï¡¢¿ÇÎÅ½ê¤òÊÄ¤á¤¿³«¶È°å¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤»¤¤¤ÇÃÏ°è°åÎÅ¤¬µ¡Ç½¤»¤º¡¢Áí¹çÉÂ±¡¤ËÉéÃ´¤¬½¸Ãæ¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤ÎÌò³ä¤¬Ë¡À©²½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æü°å¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ç´µ¼Ô¤ÎÅÐÏ¿À©¤ä°å»Õ¤ÎÇ§ÄêÀ©¤ÎÆ³Æþ¤¬¸«Á÷¤é¤ì¡¢¹üÈ´¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¿ùÃ«»á¡Ë
°å»Õ±É¤¨¤Æ¹ñÌÇ¤Ö
¤³¤ÎµÄÏÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ»²±¡¤ÇÈ¿ÂÐ¤ÎÏÀ¿Ø¤òÄ¥¤Ã¤¿¼«¸«¤Ï¡¢2023Ç¯2·î¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿Æü°åÏ¢¤Îµ¡´Ø»æ¤Ç¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÒÅÔÆ»ÉÜ¸©°å»ÕÏ¢ÌÁ¤ÎÀèÀ¸Êý¤¬¡¢ÃÏ¸µÁª½Ð¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÀèÀ¸Êý¤ËÆ¯¤¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ó
¶¯Âç¤Ê»ñ¶âÎÏ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢À¯¼£²È¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë»ÑÀª¤ò±£¤½¤¦¤È¤â¤·¤Ê¤¤Æü°å¡£ÀµÅö¤Ê¼êÂ³¤¤òÆ§¤ß²ñ°÷¤ÎÍø±×¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ËË¡Åª¤ÊÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤¬¹ñÌ±Á´ÂÎ¤ÎÍø±×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÅþÄì»×¤¨¤Ê¤¤¡£
¡Ö¹âÎð¼Ô¤ÎÁý²Ã¤Ï2040Ç¯¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤³¤«¤éÀè¤Ï°åÎÅ¤Ø¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¸º¤ê¡¢°å»Õ¤âÍ¾¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÆü°å¤ÎÎÏ¤¬¶¯¤¯²þ³×¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â°åÎÅÈñ¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë²¼¤¬¤é¤º¡¢¹ñÌ±¤Ïº£°Ê¾å¤ÎÉéÃ´¤Ë¶ì¤·¤à¥·¥Ê¥ê¥ª¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Î°õÆî°ìÏ©»á¡Ë
°åÎÅ³¦¤ÎÍø±×¤Ð¤«¤ê¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤¬²á¾ê¤ÊÉéÃ´¤Ë¤¢¤¨¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÊø²õ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÊÊ¸Ãæ°ìÉô·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2025Ç¯1·î25Æü¹æ¤è¤ê
ÂçÊªµÄ°÷¤¬°å»õÌô¶È³¦¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¸¥¶â³Û°ìÍ÷
¢¨ÁíÌ³¾Ê¤È³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ò´ð¤Ë¡¢°å»õÌô¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤«¤é»ñ¶â´ÉÍýÃÄÂÎ¡¦À¯ÅÞ»ÙÉô¤Ø¤Î¸¥¶â¤ò¹ç»»¤·¤¿¶â³Û
°åÎÅÈñ¤ò¹â»ß¤Þ¤ê¤µ¤»¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¥Ü¥íÌÙ¤±¡ÄºÇ¶¯¤Î°µÎÏÃÄÂÎ¡ÖÆüËÜ°å»Õ²ñ¡×¤Î¶²¤í¤·¤¤¼ÂÂÖ