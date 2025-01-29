Æ±Áë²ñ¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿½÷»Ò¤È¤ÎÏÃÂê£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¤«¤Ä¤Æ¤ÎµéÍ§¤¿¤Á¤È¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤Ç¤¤ëÆ±Áë²ñ¤Ï¡¢À®Ä¹¤·¤¿ÃË½÷¤¬ºÆ¤Ó¡Ö½Ð²ñ¤¤Ä¾¤¹¡×¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¾ì¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ãç¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿ÃËÍ§Ã£¤ÈÁû¤°¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èþ¤·¤¯À®Ä¹¤·¤¿½÷»Ò¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡ÖÆ±Áë²ñ¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿½÷»Ò¤È¤ÎÏÃÂê£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡£¡×¡ÖåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡£¡×¤È¤Û¤á¤ë
Åö»þ¤ÎÌÌ±Æ¤¬¤Ê¤¤¤Û¤ÉÌ¥ÎÏÅª¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë½÷»Ò¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤Û¤á¤ë¤³¤È¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤Ð¤«¤ê¤òÏ¢¸Æ¤¹¤ë¤Î¤ÏµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£²¡Û¡Ö¤Þ¤¿º£ÅÙ°û¤ß¤Ë¹Ô¤³¤¦¤è¡×¤È¼¡¤Îµ¡²ñ¤òÀß¤±¤ë
Âçµ¬ÌÏ¤ÊÆ±Áë²ñ¤Ç¤Ï¡¢¾¯¿Í¿ô¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë½÷»Ò¤È¤¢¤ëÄøÅÙ¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤¿¤é¡¢Ãç¤Î¤è¤¤¿ô¿Í¤À¤±¤Î¾®¤µ¤ÊÆ±Áë²ñ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¼Â¤ÏÀÎ¤¤ß¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë
¤«¤Ä¤Æ¤ÎÎø¿´¤¬ºÆÇ³¤·¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤¿¤é¡¢Î¨Ä¾¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ºÇÔ¤¹¤ë¤È¥À¥á¡¼¥¸¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÀÎÏÃ¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¡ÖµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ë¡©¡×¤È¶á¶·¤ò°ú¤½Ð¤¹
µÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Èà½÷¤Î»Å»ö¤ä¼ñÌ£¤È¤¤¤Ã¤¿¶á¶·¤òÌä¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¶á¶·¤ò¼«Ëýµ¤¤ËÏÃ¤¹¤Î¤ÏÈò¤±¡¢Áê¼ê¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿¤éÅú¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ËÆþ¤ì¤¿¡Ö¾Íè¤ÎÌ´¡×¤òÊ¹¤¯
¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤äÂ´¶ÈÊ¸½¸¤ÎÏÃ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤Î¤³¤í²¿¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤»¤Ð¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡»þÂå¤ÎÌ´¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡Û¡ÖÅö»þ¤ÎÈà½÷¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤È¤Î°ã¤¤¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë
¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡ÖÅö»þ¤ÎÈà½÷¤Ï¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¡×¤ò¸ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î½÷»Ò¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÅö»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æº£¤Ï¤³¤³¤¬°ã¤¦¡×ÅÀ¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Èà½÷¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤ò¹ÎÄêÅª¤Ë¶¯Ä´¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¤¢¤Î¤³¤íÃ¯¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÎø°¦¥È¡¼¥¯¤ò¤¹¤ë
¡Öº£¤À¤«¤é¤Ç¤¤ëÏÃ¡×¤È¤·¤ÆÅö»þ¤ÎÎø°¦¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÃË½÷¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î½÷»Ò¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥¤¥±¥á¥óÃË»Ò¤¬¤½¤Î¾ì¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢½ô¿Ï¤Î·õ¤È¤â¤Ê¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú£¸¡Û¶¦ÄÌ¤Î¡Ö»×¤¤½Ð¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
Åö»þ¤¢¤Þ¤ê¿Æ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿½÷»Ò¤È¤Ç¤â¡¢¥¯¥é¥¹¤ÎÃ´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤ä¡¢Ê¸²½º×¤ä½¤³ØÎ¹¹Ô¤È¤¤¤Ã¤¿³ØÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤Ê¤é¡¢°ì½ï¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»×¤¤½Ð¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¡ÖÃçÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¢¤Î»Ò¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÍ§¿Í¤Î¶á¶·¤òÊ¹¤¯
¤½¤Î½÷»Ò¤¬ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿½÷Í§Ã£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤±¤Ð¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤ÎÏÃ¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Ê¤é¤Ð¶¦ÄÌ¤ÎÍ§¿Í¤äÀÜÅÀ¤¬¤ß¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢ÏÃ¤ò¹¤²¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Æ±Áë²ñ¤Ç¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃË½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÏÃÂê¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¸â¡¡ÂöËá¡Ë
¡Ú£±¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡£¡×¡ÖåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡£¡×¤È¤Û¤á¤ë
Åö»þ¤ÎÌÌ±Æ¤¬¤Ê¤¤¤Û¤ÉÌ¥ÎÏÅª¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë½÷»Ò¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤Û¤á¤ë¤³¤È¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤Ð¤«¤ê¤òÏ¢¸Æ¤¹¤ë¤Î¤ÏµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Âçµ¬ÌÏ¤ÊÆ±Áë²ñ¤Ç¤Ï¡¢¾¯¿Í¿ô¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë½÷»Ò¤È¤¢¤ëÄøÅÙ¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤¿¤é¡¢Ãç¤Î¤è¤¤¿ô¿Í¤À¤±¤Î¾®¤µ¤ÊÆ±Áë²ñ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¼Â¤ÏÀÎ¤¤ß¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë
¤«¤Ä¤Æ¤ÎÎø¿´¤¬ºÆÇ³¤·¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤¿¤é¡¢Î¨Ä¾¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ºÇÔ¤¹¤ë¤È¥À¥á¡¼¥¸¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÀÎÏÃ¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¡ÖµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ë¡©¡×¤È¶á¶·¤ò°ú¤½Ð¤¹
µÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Èà½÷¤Î»Å»ö¤ä¼ñÌ£¤È¤¤¤Ã¤¿¶á¶·¤òÌä¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¶á¶·¤ò¼«Ëýµ¤¤ËÏÃ¤¹¤Î¤ÏÈò¤±¡¢Áê¼ê¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿¤éÅú¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ËÆþ¤ì¤¿¡Ö¾Íè¤ÎÌ´¡×¤òÊ¹¤¯
¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤äÂ´¶ÈÊ¸½¸¤ÎÏÃ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤Î¤³¤í²¿¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤»¤Ð¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡»þÂå¤ÎÌ´¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡Û¡ÖÅö»þ¤ÎÈà½÷¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤È¤Î°ã¤¤¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë
¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡ÖÅö»þ¤ÎÈà½÷¤Ï¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¡×¤ò¸ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î½÷»Ò¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÅö»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æº£¤Ï¤³¤³¤¬°ã¤¦¡×ÅÀ¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Èà½÷¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤ò¹ÎÄêÅª¤Ë¶¯Ä´¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¤¢¤Î¤³¤íÃ¯¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÎø°¦¥È¡¼¥¯¤ò¤¹¤ë
¡Öº£¤À¤«¤é¤Ç¤¤ëÏÃ¡×¤È¤·¤ÆÅö»þ¤ÎÎø°¦¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÃË½÷¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î½÷»Ò¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥¤¥±¥á¥óÃË»Ò¤¬¤½¤Î¾ì¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢½ô¿Ï¤Î·õ¤È¤â¤Ê¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú£¸¡Û¶¦ÄÌ¤Î¡Ö»×¤¤½Ð¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
Åö»þ¤¢¤Þ¤ê¿Æ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿½÷»Ò¤È¤Ç¤â¡¢¥¯¥é¥¹¤ÎÃ´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤ä¡¢Ê¸²½º×¤ä½¤³ØÎ¹¹Ô¤È¤¤¤Ã¤¿³ØÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤Ê¤é¡¢°ì½ï¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»×¤¤½Ð¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¡ÖÃçÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¢¤Î»Ò¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÍ§¿Í¤Î¶á¶·¤òÊ¹¤¯
¤½¤Î½÷»Ò¤¬ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿½÷Í§Ã£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤±¤Ð¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤ÎÏÃ¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Ê¤é¤Ð¶¦ÄÌ¤ÎÍ§¿Í¤äÀÜÅÀ¤¬¤ß¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢ÏÃ¤ò¹¤²¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Æ±Áë²ñ¤Ç¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃË½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÏÃÂê¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¸â¡¡ÂöËá¡Ë