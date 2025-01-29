¤ï¤º¤«¤ÊÍø¾å¤²¤ÇÆü¶ä¤Ï¤Ê¤¼ÀÖ»ú¤äºÄÌ³Ä¶²á¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¤Î¤«
²æ¤¬¹ñ¤ÎºâÀ¯±¿±Ä¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÀè¡¢²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¤¤¤Ä²¿¤É¤¡¢¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¹¤Ç¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢1,104Ãû±ß¡Ê2024Ç¯ÅÙËö¤ÎÉáÄÌ¹ñºÄ»Ä¹â¤Î¸«¹þ¤ß¡Ë¤È¤¤¤¦Å·Ê¸³ØÅª¤È¤â¤¤¤¨¤ë¼Ú¶â¤ÎÂç¤¤µ¤È¡¢Îò»Ë¾å¤«¤Ä¤ÆÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¸·¤·¤¤¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¤â¤¿¤é¤¹¹ñÎÏ¤ÎÄã²¼¤ò´Õ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤Ëµ¯¤³¤ë»öÂÖ¤Ï¡¢²æ¤¬¹ñ¼«¿È¤¬ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎÇÔÀïÄ¾¸å¤Ë·Ð¸³¤·¤¿²×Îõ¤Ê¹ñÆâºÄÌ³Ä´À°¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
ÀÅ¤«¤ËÇ÷¤êÍè¤ëºâÀ¯´íµ¡¤ò²¿¤È¤«¤·¤ÆÌ¤Á³¤Ë²óÈò¤·¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Þ²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£ºâÀ¯À¯ºö¤ÈÃæ±û¶ä¹Ô¤Î¶âÍ»À¯ºö¤ËÀºÄÌ¤·¤¿ÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½ê¼çÀÊ¸¦µæ°÷¤Î²ÏÂ¼¾®É´¹ç»á¤ÈÁ°»²µÄ±¡Í½»»°÷²ñÄ´ºº¼¼Ä¹¤ÎÆ£°æÎ¼Æó»á¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡Ø»ýÂ³ÉÔ²ÄÇ½¤ÊºâÀ¯¡Ù¤Ç¤Ï¡¢´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¤ÎºâÀ¯¤Î¸½¾õ¤ÈºÆ·ú¤Î¤¿¤á¤Î²ò·èºö¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÁªÂò»è¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¿¿¤ÃÀµÌÌ¤«¤éÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡öËÜµ»ö¤Ï²ÏÂ¼¾®É´¹ç¡ÜÆ£°æÎ¼Æó¡Ø»ýÂ³ÉÔ²ÄÇ½¤ÊºâÀ¯¡Ù¤«¤éÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£µ»ö¤Î1ËÜÌÜ¡¢2ËÜÌÜ¤Ï¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ë
¿ÞÉ½1¡Ý8¤Ï¡¢Æü¶ä¤¬2000Ç¯Âå¤ËÂ®¿åÍ¥¡¦Ê¡°æ½ÓÉ§ÁíºÛ¤Î²¼¤Ç¡ÖÎÌÅª´ËÏÂ¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÁ°¤È¸å¡¢¤½¤·¤Æ2013Ç¯°Ê¹ß¡¢¹õÅÄÁ°ÁíºÛ¡¦¿¢ÅÄÏÂÃË¸½ÁíºÛ¤Î²¼¤Ç¡ÖÎÌÅª¡¦¼ÁÅª¶âÍ»´ËÏÂ¡×¡ÊÄÌ¾Î¡Ö°Û¼¡¸µ´ËÏÂ¡×¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¸å¤Î¡¢Æü¶ä¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡¦¥·¡¼¥È¤ÎÂç¤Þ¤«¤Ê¸«¼è¤ê¿Þ¤ÎÊÑ²½¤ò¤ß¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¡¦¥·¡¼¥È¤Î±¦Â¦¤ÎÉéºÄ¥µ¥¤¥É¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆü¶äÅöºÂÍÂ¶â¡×¤Ï¡¢Ã»´ü¤Î¶âÍ»¼è°ú¤ò¹Ô¤¦»Ô¾ì¤Ç»ñ¶â¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤³¤Î¡ÖÆü¶äÅöºÂÍÂ¶â¡×¤¬¤´¤¯¾¯¤Ê¤¯¡¢Æü¶ä¤ÏÆü¡¹¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç°ìÄê¤Î¶â³Û¤Î»ñ¶â¤òµÛ¼ý¤¹¤ì¤Ð¡¢Ã»´ü¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë»ñ¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ª¶â¤¬¼Ú¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼è°ú¤Ë¤Ä¤¯¶âÍø¤¬¾å¤¬¤ë¡¢¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¶âÍø¤Î°ú¤¾å¤²Í¶Æ³¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÞÉ½ 1-8 Æü¶ä¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡¦¥·¡¼¥È¤ÎÂç¤Þ¤«¤Ê¸«¼è¤ê¿Þ¤ÎÈæ³Ó ¡Ê 2000 Ç¯Ëö¡¢ 2005 Ç¯Ëö¤È 2024 Ç¯ 3 ·îËö¡Ë(½Ð½ê¡ËÆüËÜ¶ä¹Ô¡Ø¶âÍ»·ÐºÑÅý·×·îÊó¡Ù¡¢¡Ø±Ä¶ÈËè½ÜÊó¹ð¡Ù³Æ¹æ¤Î·×¿ô¤ò´ð¤ËÉ®¼ÔºîÀ®
Åö»þ¡¢Æü¶ä¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤ÎÅöºÂÍÂ¶â¤Ë¤ÏÍøÂ©¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢³¤³°Ãæ±û¶ä¹Ô¤ò´Þ¤á¤Æ¤â°ìÈÌÅª¤Ç¡¢¶âÍø¤ò°ú¤¾å¤²Í¶Æ³¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤ËºâÌ³¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÖ»ú¤äºÄÌ³Ä¶²á¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¤¢¤êÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢°Û¼¡¸µ´ËÏÂ¤ò¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿º£Æü¤Ç¤Ï¡¢Æü¶ä¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡¦¥·¡¼¥È¤ÎÉéºÄ¥µ¥¤¥É¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆü¶äÅöºÂÍÂ¶â¡×¤Ï¼Â¤Ë500Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ëµ¬ÌÏ¤Ë¤Þ¤ÇËÄÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Æü¶ä¤¬µð³Û¤Î¹ñºÄ¤òÌ±´Ö¶ä¹ÔÅù¤«¤éÇã¤¤Æþ¤ì¤ëÂÐ²Á¤È¤·¤ÆÅÏ¤·¤¿»ñ¶â¤¬µð³Û¤Î¡ÖÍ¾¤ê¶â¡×¤È¤Ê¤ê¡¢Æü¶ä¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Î²¼¤Ç¡¢Æü¶ä¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤Êµ¬ÌÏ¤Ç»ñ¶âµÛ¼ý¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ã»´ü¶âÍ»»Ô¾ì¤Ë¤Ï¡¢»ñ¶â¤¬ÉÔÂ¤·¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀè¤ÏÁ´¤¯Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤æ¤¨¡¢¶âÍ»¼è°ú¤Ïµ¯¤³¤é¤º¡¢¶âÍø¤â¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï±Ê±ó¤Ë¡Ö¥¼¥í¶âÍø¡×¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç³ÆÃæ±û¶ä¹Ô¤Ï¤ä¤à¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÌµÍø»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ãæ±û¶ä¹ÔÅöºÂÍÂ¶â¤ËÍø»Ò¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÍøÎ¨¤ò°ú¤¾å¤²¤ë·Á¤Ç¡¢¶âÍø¤Î°ú¤¾å¤²Í¶Æ³¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¤Î¼çÍ×Ãæ±û¶ä¹Ô¤âÆü¶ä¤â¡¢¤ß¤Ê¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤Ç¶âÍø¤Î°ú¤¾å¤²Í¶Æ³¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹ñºÄ¤ÎÇã¤¤Æþ¤ì¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¸å¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¤â¡¢¶âÍø¤ò°ú¤¾å¤²Í¶Æ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½¾Á°¤Ç¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌäÂê¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¿Ê¤ó¤À¾ì¹ç¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤ÏÅöºÂÍÂ¶â¤Ë¹â¤¤ÉÕÍø¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤Î¥ì¡¼¥È¤¬»ñ»º¥µ¥¤¥É¤Î¹ñºÄÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¶âÍø¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤Ï¡ÖµÕ¤¶¤ä¡×¤Ë´Ù¤ê¡¢ÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀÖ»úÊ¬¤ò¼«¸Ê»ñËÜ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢ºÄÌ³Ä¶²á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
É½1¡Ý9¤Ï¡¢Æü¶ä¤Î·Ð¾ïÍø±×¤Î¿ä°Ü¤òÆâÌõÊÌ¤Ë¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¡¢ETF¡Ê¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¤Î¼ý±×¤Ç¹õ»ú¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¡¢Íø¾å¤²¤ò¿Ê¤á¤Æ¡¢¡ÖÊä´°ÅöºÂÍÂ¶â¡¦Âß½ÐÂ¥¿ÊÉÕÍøÀ©ÅÙÍøÂ©¡ÊÉÕÍø¡Ë¡×¤ÎÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢Æü¶ä¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
²ÏÂ¼¾®É´¹ç¤Ë¤è¤ë¡¢¡ØÆüËÜ¶ä¹Ô ²æ¤¬¹ñ¤ËÇ÷¤ë´íµ¡¡Ù¡ÊÂè45²óÀÐ¶¶Ã¹»³¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¤â¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
À¤³¦ºÇ°¤Î¼Ú¶âÂç¹ñ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡¡¤³¤Î¹ñ¤Ï¤â¤¦¥À¥á¤Ê¤Î¤«?¡¡»ä¤¿¤Á¤¬Ç÷¤é¤ì¤ë¡Öµæ¶Ë¤ÎÁªÂò¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»×¤¤¤ä¤ê,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
²ð¸î,
¿À»ö,
¥Í¥¸,
Áòº×,
¾åÅÄ,
½»Âð,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
ºßÂð°åÎÅ